Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση εισαγγελέα για την απόφαση να αφεθούν ελεύθερα δυο μέλη της τουρκικής μαφίας με βαρύ οπλισμό

Ο εισαγγελέας εφετών Θεσσαλονίκης προσέφυγε κατά της απόφασης να αφεθούν ελεύθεροι δύο κατηγορούμενοι που μετέφεραν βαρύ οπλισμό που φέρεται να προοριζόταν για ένοπλη αντιπαράθεση τουρκικών εγκληματικών ομάδων.

Ο εισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης ζήτησε να επανεξεταστεί η απόφαση του δικαστηρίου και να διαταχθεί η προσωρινή τους κράτηση. Η υπόθεση αναμένεται πλέον να εισαχθεί ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών, το οποίο κληθεί να πάρει και την σχετική απόφαση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το σκεπτικό που -κατά πληροφορίες- επικαλείται ο εισαγγελέας, από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τη φύση των πράξεων που αποδίδονται στους δύο κατηγορουμένους προκύπτει ότι σε περίπτωση που παραμείνουν ελεύθεροι, είναι πιθανό να διαπράξουν εκ νέου παρεμφερή κακουργήματα. Εφόσον το Συμβούλιο Εφετών κάνει δεκτή την προσφυγή, η προηγούμενη διάταξη, με την οποία οι δύο άνδρες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους θα καταργηθεί και θα διαταχθεί η σύλληψή τους και η προσωρινή τους κράτηση.

Οι δύο κατηγορούμενοι, ένας 36χρονος Τούρκος και ένας 30χρονος Έλληνας, είχαν αφεθεί ελεύθεροι την περασμένη Πέμπτη μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης. Σε βάρος τους είχαν αποδοθεί, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοκατοχής και εγκληματική συμμορία. Είχαν συλληφθεί λίγα 24ωρα νωρίτερα στις Συκιές Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI τους είχαν εντοπίσει να βγαίνουν από ισόγειο αποθηκευτικό χώρο καταστήματος, μεταφέροντας συσκευασίες, στις οποίες, σύμφωνα με την Αστυνομία, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, πολεμικό τυφέκιο ελεύθερου σκοπευτή, υποπολυβόλο τύπου Uzi, γεμιστήρες, διόπτρα και φυσίγγια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και τα δύο όπλα είχαν παραλήπτες, σύμφωνα με την ομολογία του ενός, μέλη της τουρκικής μαφιόζικης οργάνωσης Ντάλτον.

Ως ηθικός αυτουργός στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνεται ένας ακόμη Τούρκος, 49 ετών, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε κατάστημα κράτησης της χώρας και καταζητείται με ερυθρά αγγελία διεθνών αναζητήσεων των τουρκικών Αρχών για υπόθεση απάτης με υπολογιστές.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 36χρονος Τούρκος, στα χέρια του οποίου βρέθηκαν τα όπλα, ομολόγησε ότι είχαν προορισμό αυτή την οργάνωση και είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι οι ελληνικές διωκτικές αρχές που παρακολουθούσαν την υπόθεση και τους συνέλαβαν την ώρα που μετέφεραν τα όπλα για να τα αλλάξουν σημείο ή να τα παραδώσουν σε κάποιον άλλον, εκτιμούν ότι τα όπλα αυτά προορίζονταν για ελεύθερο σκοπευτή, προκειμένου να εκτελεστεί ενδεχομένως συμβόλαιο θανάτου.

Άλλωστε, ήδη στο παρελθόν μέλη μαφιόζικων οργανώσεων της Τουρκίας που δρουν στην Ελλάδα έχουν εκτελέσει συμβόλαια θανάτου κυρίως ομοεθνών τους.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας είχαν αφεθεί ελεύθεροι υπό όρους- απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα.