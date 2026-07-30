Φωτιά στο Ρέθυμνο: Οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης – Ρεπόρτερ δυσκολεύεται να σταθεί όρθια από τις ριπές

Η φωτιά στο Ρέθυμνο καίει ακόμη για δεύτερη ημέρα, με τις επιπτώσεις να είναι καταστροφικές και το δράμα στην περιοχή να συνεχίζεται.

Τα πύρινα μέτωπα, που εχτές Τετάρτη 29.07.2026, οδήγησαν σε τραγωδία με την απώλεια δύο πυροσβεστών που έδιναν μάχη με τις φλόγες, ενισχύονται από τους θυελλώδεις ανέμους που κάνουν ακόμη πιο δύσκολο το έργο της κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο Ρέθυμνο.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 200 και πλέον πυροσβέστες με περισσότερα από 40 οχήματα, ενώ η κατάσταση εξελίσσεται διαρκώς.

Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς ενώ τα εναέρια μέσα παραμένουν καθηλωμένα, λόγω των μανιασμένων ανέμων που πνέουν στην περιοχή και ξεπερνούν τα 10 μποφόρ.

Δείτε εδώ όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα στη χώρα.

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Όπως φαίνεται και στο βίντεο με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, στο 07:20 λεπτό και έπειτα, φαίνεται η ρεπόρτερ που μεταδίδει τις εξελίξεις από το πύρινο μέτωπο να μην μπορεί να σταθεί από τους θυελλώδεις ανέμους.

Σύμφωνα με τον χάρτη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στο νότιο Ρέθυμνο, οι ριπές στο σταθμό στο Μαριού Ρεθύμνου έφτασε στα 125 χιλιόμετρα την ώρα και στον Πλακιά Ρεθύμνου στα 114 χλμ την ώρα.