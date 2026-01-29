Δένδιας: Ανανεώνεται η αμυντική συμφωνία αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής με την Γαλλία

Ανανεώνεται η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με την Γαλλία όπως έκανε γνωστo ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας από το κατάστρωμα της πρώτης ελληνικής φρεγάτας Belharra «Κίμων».

Ο Νίκος Δένδιας παρουσία της Γαλλίδας υπουργού Εθνικής Άμυνας Κατρίν Βοτρίν συζήτησαν για την στρατηγική συνεργασία Αθήνας – Παρισιού, με έμφαση στην άμυνα και στην ασφάλεια.

Ο Έλληνας υπουργός Άμυνας ξεκίνησε τις δηλώσεις του λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο «Κίμων» είναι σύμβολο και επιστέγασμα την αμοιβαίας στρατηγικής σχέσης Ελλάδας – Γαλλίας, ενώ το σύνολο των 4 φρεγατών Belharra που θα αναβαθμιστούν με στρατηγικά όπλα στην διαμόρφωση Standard 2++ δεν είναι θέμα μόνο στρατιωτικών εξοπλισμών αλλά αποδεικνύουν ότι προστατεύουμε την κυριαρχία μας και επιτρέπουν στο Πολεμικό Ναυτικό να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε ότι συμφωνήθηκε με την Γαλλίδα ομόλογό του να επισπευθεί η διαδικασία – σε συνεργασία με τα υπουργεία εξωτερικών των δύο χωρών – να ανανεωθεί εντός 2 μηνών η αμυντική συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας που συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων ρήτρα αμοιβαίας στρατιωτικής συνδρομής.

Αναλυτικά όλη η δήλωση του Νίκου Δένδια

Η φρεγάτα «Κίμων» αποτελεί το επιστέγασμα της εμβληματικής μας συνεργασίας. Μετά τις αναβαθμίσεις που προγραμματίζουμε, οι φρεγάτες αυτές θα φέρουν στρατηγικά όπλα. Η απόφαση για το πρόγραμμα FDI δεν αφορά απλούς εξοπλισμούς αλλά τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα προστατεύει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η προμήθεια της 4ης φρεγάτας εξασφαλίζει στρατηγικό βάθος.

Ελλάδα και Γαλλία συνδέονται με κοινή αντίληψη για το διεθνές δίκαιο. Προωθούμε την ειρήνη, την ασφάλεια και τη συνεργασία. Σεβόμαστε το Διεθνές Δίκαιο και το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Επιθυμούμε το ισχυρό αποτύπωμα της αμυντικής παρουσίας Γαλλίας στην περιοχή. Για τον λόγο αυτό, θα επισπεύσουμε την ανανέωση της ελληνογαλλικής συμφωνίας για συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια.

Συμφωνήσαμε να καταλήξουμε πολύ γρήγορα με τις διαπραγματεύσεις, σε έναν – δυο μήνες και να την υπογράψουμε. Θα περιλαμβάνει τη Ρήτρα Αμοιβαίας Αμυντικής Συνδρομής, στρατιωτική συνεργασία και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Η συμφωνία εξασφαλίζει τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επιδιώκουμε τη συνεργασία και στην έρευνα και τις νέες τεχνολογίες. Η ανάπτυξη τους αποτελεί μεγίστη προτεραιότητα για την Ευρώπη. Στοχεύουμε στην περαιτέρω ενίσχυση αυτής της σχέσης. Συζητούμε δράσεις για την αεράμυνα, τον δορυφόρο, τα μη επανδρωμένα συστήματα, τον ηλεκτρονικό πόλεμο, την αντιπυραυλική άμυνα. Είμαστε προσηλωμένοι στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και σε συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Η Ευρώπη πρέπει να μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της.

Προγραμματίζουμε κοινές ασκήσεις, ευρωπαϊκές και νατοϊκές. Θέλουμε να διευρύνουμε αυτή τη συνεργασία με τη Γαλλία. Και στις κοινές ασκήσεις, όπως η Orion 2026, όπου θα έχουμε σημαντική παρουσία. Μιλήσαμε για την τετραμερή με τη συμμετοχή της Κύπρου και της Ιταλίας και τη συνεργασία με την Αίγυπτο.

Στο γεύμα εργασίας που θα σας παραθέσω θα μιλήσουμε ακόμη για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τις εξελίξεις στη βόρεια Αφρική, την περιοχή του Σαχελ και τη Μέση Ανατολή. Μας ενδιαφέρει η οπτική της Γαλλίας.

Βοτρίν: Νέα ναυτική συνεργασία με την Ελλάδα

Από πλευρά της η Γαλλίδα υπουργός Εθνικής Άμυνας Κατρίν Βοτρίν σημείωσε ότι σήμερα γράφεται μια νέα ναυτική συνεργασία με την Ελλάδα.

«Με τον Κίμωνα έχουμε ένα κοινό όραμα για την ασφάλεια και την κυριαρχία. Θέματα που έχουμε ταύτιση απόψεων. Αυτή η φρεγάτα αποδεικνύει την παγιωμένη εταιρική σχέση.

Το σημαντικό είναι το επίπεδο διαλειτουργικότητας των ναυτικών δυνάμεων Ελλάδας Γαλλίας. Θα έχουμε κοινή επιχειρησιακή γλώσσα. Είναι σημαντικό για τις επόμενες δεκαετίες

Θα συνεχίζουμε να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά Ελλάδας και Γαλλίας. Η συνεργασία μας είναι από τις πιο επιτυχημένες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε διαμορφώσει μια επιχειρησιακή σχέση που είναι πολύ κοντά.

Είναι ενδιαφέρον να κοιτάμε στο παρελθόν για να βλέπουμε την πρόοδο σε αυτό. Μέσα σε πέντε έτη έχουν επιτευχθεί πολλά. Έχουμε κοινές ασκήσεις. Θέλω να ευχαριστήσω την Ελλάδα και σας προσκαλώ να έρθετε σε μας. Είναι η καταλληλότερη στιγμή να ενθαρρύνουμε τους στρατούς μας για κοινές ασκήσεις.

Αναφέρθηκε τη δυναμική συνεργασία και στην πολεμική αεροπορία με τα αεροσκάφη rafale. Ειδική αναφορά έκανε και στη. Συμμετοχή ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας όπου στην τέταρτη φρεγάτα Θεμιστοκλής θα συμμετέχει με ποσοστό 25%.

Οι Ευρωπαίοι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε να συνεργαστούμε και να παράγουμε δικούς μας εξοπλισμούς περιορίζοντας την εξάρτηση από τρίτα μέρη. Πρέπει τα χρήματα των ευρωπαϊκών φορολογουμένων θα πρέπει να δαπανηθούν σε ευρωπαϊκά προγράμματα γιατί αυτά θα δημιουργήσουν πλούτο.

Οι ελληνογαλλική σχέσεις είναι υπόδειγμα! Πράγματι είναι αμοιβαία επωφελής και αυτό συμβαίνει γιατί έχουμε αυτό τον θετικό απολογισμό. Μπορούμε να εργαστούμε με εταιρική σχέση με το ελκακ και το αντίστοιχο γαλλικό ούτως ώστε να δημιουργήσουμε κάτι καινοτόμο.

Στην ανατολική Μεσόγειο δεν θέλουμε εντάσεις και για αυτό πρέπει να επαγρυπνούμε. Η ελληνογαλλική συνεργασία είναι παράγοντας σταθερότητας ασφαλείας και αξιοπιστίας για τη Μεσόγειο αλλά και την Ευρώπη. Πάντα σε πνεύμα ομοφωνίας.

Προχωράμε μαζί χέρι χέρι για τη ασφάλεια της Ηπείρου στη βάση του διεθνούς δικαίου του δικαίου της Θάλασσας και του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ».

Του Κώστα Σαρικά

Πηγή: OnAlert.gr