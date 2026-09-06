ΔΕΘ: Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την Υγεία – Προληπτικές εξετάσεις, αναβάθμιση υποδομών και στήριξη υγειονομικών

Κομβικές παρεμβάσεις για τη δημόσια υγεία, δίνοντας έμφαση στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις, την αναβάθμιση των υποδομών του ΕΣΥ και την οικονομική στήριξη των υγειονομικών, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, το βράδυ του Σαββάτου (05.09.2026).

Με το νέο πακέτο μέτρων, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επιχειρεί να δημιουργήσει ένα νέο ανθρωποκεντρικό μοντέλο για τη δημόσια υγεία. Στην κεντρική του ομιλία στη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός μίλησε και για τη δημόσια υγεία, ανακοινώνοντας παροχές σε αναπήρους και στεγαστική ανακούφιση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.

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Συγκεκριμένα ανακοίνωσε:

Διπλή επιστροφή ενοικίου: Καταβάλλεται σε δύο δόσεις (25 Σεπτεμβρίου 2026 για το 2024 και 30 Νοεμβρίου 2026 για το 2025) σε περίπου 50.000 υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που νοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Καταβάλλεται σε δύο δόσεις (25 Σεπτεμβρίου 2026 για το 2024 και 30 Νοεμβρίου 2026 για το 2025) σε περίπου 50.000 υγειονομικούς και εκπαιδευτικούς που νοικιάζουν κατοικία μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος: Ξεκινά από το 2027 στοχευμένο πρόγραμμα για 282.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών.

Ξεκινά από το 2027 στοχευμένο πρόγραμμα για 282.000 παιδιά ηλικίας 5 έως 14 ετών. Συστήματα παρακολούθησης γλυκόζης (CGM): Διευρύνεται από τον ΕΟΠΥΥ η αποζημίωση των συστημάτων συνεχούς καταγραφής για ασθενείς με Διαβήτη Τύπου 2.

«Το ΕΣΥ αλλάζει μορφή»

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας αλλά και η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας εξήγγειλαν τη δρομολόγηση ενός νέου πρόγραμματος screening του πληθυσμού για τον καρκίνο του δέρματος μέσω των ΚΟΜΥ, δηλαδή των κινητών μονάδων του ΕΟΔΥ.

Στον τομέα του ΕΣΥ, επίσης, ήδη με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το υπουργείο Υγείας έχει υπερβεί τους αρχικούς στόχους, -όπως ειπώθηκε επανειλημμένως από τον Άδωνι Γεωργιάδη- παραδίδοντας 170 ανακατασκευασμένα κέντρα υγείας και 93 νοσοκομεία. Έργο, για το οποίο ο πρωθυπουργός τον συνεχάρη δημόσια από το βήμα της 90ης ΔΕΘ.

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Μιλώντας στο πλαίσιο της ΔΕΘ για τα μεγάλα έργα στον τομέα της Υγείας που έχουν παραδοθεί ή βρίσκονται σε τελικό στάδιο στη Βόρεια Ελλάδα, ο Άδωνις Γεωργιάδης, ξεχώρησε τα εξής:

«Ξεχωρίζω τρία έργα από τις υποδομές. Το πρώτο, το εγκαινιάσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη εχθές με τον Πρωθυπουργό και είναι το Κέντρο Ανοσοθεραπείας. Ήταν ένα όραμα των γιατρών και των ασθενών του Νοσοκομείου «Παπανικολάου», που το προσπαθούσαν από το 2009», επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης προσθέτοντας πώς τα επόμενα μεγάλα εγκαίνια, που θα γίνουν τέλος Οκτωβρίου, είναι η Ογκολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας στην Κεντρική Ελλάδα.

Τέλος, όπως ανακοίνωσε: «Τα μεγαλύτερα εγκαίνια θα γίνουν στην Αθήνα στο νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ», σε περίπου 5 μήνες από σήμερα, όπου κάνουμε το μεγάλο Κέντρο Ακτινοθεραπείας. Αξιοποιώντας τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αλλάζουμε τη μοίρα των ογκολογικών ασθενών και μηδενίζουμε την αναμονή», ανέφερε.

Δωρεάν screening για τον καρκίνο του δέρματος μέσω KOMY

Η μετατόπιση του βάρους από τη θεραπεία στην πρόληψη αποτελεί τον πυρήνα των επόμενων σχεδιασμών της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη. Το πρόγραμμα «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» επεκτείνεται έως το 2030 με προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ, ενεργοποιώντας σταδιακά παραπεμπτικά για 6,9 εκατ. πολίτες (καρδιαγγειακός έλεγχος, καρκίνος μαστού, τραχήλου της μήτρας και παχέος εντέρου).

«Για πρώτη φορά, το Κράτος δεν περιμένει παθητικά τον πολίτη να ασθενήσει. Πηγαίνει εκείνο σε αυτόν, καταργώντας στην πράξη ανισότητες στην πρόσβαση στην πρόληψη», ανέφερε η ίδια και πρόσθεσε:

«Οι 170 Κινητές Ομάδες Υγείας προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και, σε συνδυασμό με την Τηλεϊατρική, φέρνουν την ιατρική φροντίδα πιο κοντά στον πολίτη. Εκσυγχρονίζουμε 156 Κέντρα Υγείας και δημιουργούμε συνολικά 312 ιατρεία χρονίων νοσημάτων, με πρόβλεψη ακόμη και για κατ’ οίκον χορήγηση αγωγής. Παράλληλα, επενδύουμε στα παιδιά και στους νέους»

Οι παρεμβάσεις στην καθημερινή λειτουργία του ΕΣΥ

Ο Μάριος Θεμιστοκλέους εστίασε στις λειτουργικές αλλαγές που γίνονται ήδη αισθητές κατά την προσέλευση των ασθενών στις δημόσιες δομές, δίνοντας έμφαση στις ψηφιακές καινοτομίες και την επιτάχυνση των διαδικασιών.

«Η Υγεία στην Ελλάδα αλλάζει με σχέδιο και με μετρήσιμα αποτελέσματα. Και αυτή η αλλαγή πρέπει πάνω απ’ όλα να γίνεται αισθητή στην καθημερινότητα του πολίτη: όταν πηγαίνει στα Επείγοντα, όταν περιμένει για ένα χειρουργείο, όταν χρειάζεται μια εξέταση ή μια υπηρεσία του ΕΣΥ. Με περισσότερους ανθρώπους στην πρώτη γραμμή, με την ανακαίνιση νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, με νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, με την ενιαία λίστα και τα απογευματινά χειρουργεία και με τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, κάνουμε βήμα – βήμα το ΕΣΥ καλύτερο και πιο αποτελεσματικό», κατέληξε.

Πηγή iatropedia.gr