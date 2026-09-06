Ελλάδα

Παγκράτι: Άγρια συμπλοκή νεαρών μέσα σε γεμάτο λεωφορείο – Δείτε βίντεο

Οι περισσότεροι επιβάτες παρέμειναν θεατές και μόνο ένας προσπάθησε να τους χωρίσει
παγκρατι λεωφορειο
Η στιγμή του τσακωμού μέσα στο λεωφορείο
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Ένα σοβαρό περιστατικό ξυλοδαρμού εκτυλίχθηκε μέσα σε λεωφορείο της γραμμής 203, στο Παγκράτι, όταν δύο νεαροί πιάστηκαν στα χέρια, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Μέσα στο λεωφορείο στο Παγκράτι το οποίο ήταν γεμάτο από κόσμο ακούστηκαν αρχικά φωνές και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ξεκίνησε ο ξυλοδαρμός. Ένας από τους δύο νεαρούς, ο οποίος φορούσε κίτρινη μπλούζα, φέρεται να χτυπά επανειλημμένα τον άλλο νεαρό στην πλάτη και στο κεφάλι.

Στη συνέχεια, η ένταση κλιμακώθηκε και ακολούθησε συμπλοκή μεταξύ των δύο. Οι περισσότεροι επιβάτες παρέμειναν θεατές, χωρίς να επέμβουν, ενώ μόνο ένας επιβάτης προσπάθησε να τους χωρίσει.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη συμπλοκή, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Το συμβάν έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων περιστατικών που καταγράφονται σε μέσα μαζικής μεταφοράς, προκαλώντας προβληματισμό για την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων.

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