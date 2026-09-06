Π. Σταμπουλίδης στο Hellenic Growth Agora: «Στόχος η συμμετοχή μας στα σχήματα αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων ώστε να επιστρέφουμε στην κοινωνία την υπεραξία που δημιουργείται»

Η επιστροφή της υπεραξίας από τις αξιοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου (ΕθΑΤ) στους πολίτες, αποτελεί βασικό στόχο για το Ταμείο στην νέα του εποχή. Αυτό τόνισε ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μιλώντας στο Hellenic Growth Agora, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ, τονίζοντας ότι το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο ενισχύει συστηματικά τα περιουσιακά του στοιχεία στο χαρτοφυλάκιό του.

Ανέφερε δε ως χαρακτηριστικά παραδείγματα την αξιοποίηση του λιμανιού του Λαυρίου, τονίζοντας ότι το ΕθΑΤ θα παραμείνει στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος και μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού. Ο κ. Σταμπουλίδης αναφέρθηκε και στο εμβληματικό έργο ανάπλασης της ΔΕΘ, κάνοντας λόγο για έντονο ενδιαφέρον εκ μέρους της κατασκευαστικής αγοράς, ενώ εκτίμησε ότι είναι πιθανό το ενδεχόμενο παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών εφόσον το ζητήσει η αγορά.

Σκιαγραφώντας την επόμενη ημέρα μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΕθΑΤ έδωσε έμφαση στην αξιοποίηση των πόρων που έχει εξασφαλίση η χώρα από τα Ταμεία Εκσυγχρονισμού και Απανθρακοποίησης (Μodernization & Decarbonization Funds), τα οποίοι είναι συνδεδεμένοι με το ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Ρύπων.

Υπογράμμισε την ανάγκη να κατευθύνονται οι πόροι από τα δύο Funds σε παραγωγικές μονάδες, ώστε να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας και να δημιουργηθούν νέες. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, όπου η Ελλάδα ήδη πήρε το «πράσινο φως» για τον εθνικό σχεδιασμό, στην πρώτη φάση αναμένεται η αξιοποίηση περισσότερων από 4 δισ. ευρώ για την ενίσχυση κρίσιμων δημοσίων υποδομών, όπως συγκοινωνίες, κοινωνικές κατοικίες και φοιτητικές εστίες.

«Η Ελλάδα έχει αλλάξει πίστα», ήταν το κεντρικό μήνυμα του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Τσάφου, με αφορμή τη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), τις νέες υποδομές και την ενίσχυση του εξαγωγικού χαρακτήρα της χώρας. Επισήμανε ότι βασική προτεραιότητα είναι η ολοκλήρωση των διασυνδέσεων των νησιών και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των δικτύων, ενώ ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην αποθήκευση ενέργειας, ώστε αξιοποιηθεί αποτελεσματικότερα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Από τη δική τους πλευρά, στις ιστορικές επιδόσεις του αεροδρομίου της Αθήνας και στους στόχους του μεγάλου επενδυτικού προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ), Γιώργος Καλλιμασιάς.

Στις σημαντικές προοπτικές στους τομείς των υποδομών και της ενέργειας εστίασε ο Chief Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς, Θεόδωρος Τζούρος, ενώ ο Chief Strategy and Development Officer του ΔΕΣΦΑ, Μιχάλης Θωμαδάκης έκανε λόγο για επενδύσεις του Διαχειριστή ύψους 1,5 δισ. ευρώ, οι οποίες διπλασιάζουν τις υποδομές που έχουν κατασκευαστεί μέχρι σήμερα.