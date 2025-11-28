Ελλάδα

Διακοπή ρεύματος σε Σπάτα, Πικέρμι και Παιανία λόγω κακοκαιρίας

Διακοπή ρεύματος έχει σημειωθεί σε Σπάτα, Παιανία και Πικέρμι από τις 21:00 το βράδυ της Παρασκευής (28.11.2025) ενώ υπάρχουν αναφορές για προβλήματα και από τη Σαρωνίδα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η βλάβη που έχει προκαλέσει τη διακοπή ρεύματος οφείλεται στην κακοκαιρία που «χτυπά» το τελευταίο 24ωρο την Αττική. Νωρίτερα σήμερα το πρωί, το πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση είχε ως αποτέλεσμα να μη λειτουργήσουν τα σχολεία στα Σπάτα.

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, η ηλεκτροδότηση θα έχει αποκατασταθεί έως τις 23:00 το βράδυ.

