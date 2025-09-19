Διαμαρτυρία με πανό υπέρ της Παλαιστίνης από το ΚΚΕ στην Ακρόπολη – «Να σταματήσει η γενοκτονία»

Την στήριξή τους προς τον λαό της Παλαιστίνης εξέφρασαν μέλη του ΚΚΕ ανεβάζοντας μάλιστα δύο πανό στον ιερό βράχο της Ακρόπολης το πρωί της Παρασκευής (19.09.2025).

Από ένα μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμού, την Ακρόπολη τα μέλη του ΚΚΕ θέλησαν να περάσουν το δικό τους μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης.

Στα δύο πανό αναγράφεται το σύνθημα στα ελληνικά και στα αγγλικά «Να σταματήσει η γενοκτονία. Καμία συνεργασία με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ενώ δεκάδες μέλη του κόμματος κρατούν κόκκινες σημαίες.

Ο Χρήστος Κατσώτης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και Βουλευτής σε δήλωση του τόνισε χαρακτηρκστικά: «Από εδώ, από το παγκόσμιο μνημείο πολιτισμού, την Ακρόπολη, καταγγέλλουμε την απανθρωπιά και τη βαρβαρότητα του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ ενάντια στη γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης που συντελείται μαζί με τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός. Χρειάζεται να δυναμώσει η πάλη του λαού με απαίτηση από την κυβέρνηση να σταματήσει κάθε συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ και να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση που έχει πάρει η Βουλή το 2015».