Ελλάδα

Διαμαρτυρία με πανό υπέρ της Παλαιστίνης από το ΚΚΕ στην Ακρόπολη – «Να σταματήσει η γενοκτονία»

Στα δύο πανό αναγράφεται το σύνθημα στα ελληνικά και στα αγγλικά «Να σταματήσει η γενοκτονία. Καμία συνεργασία με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη»
Διαμαρτυρία του ΚΚΕ στην Ακρόπολη
Διαμαρτυρία του ΚΚΕ στην Ακρόπολη

Την στήριξή τους προς τον λαό της Παλαιστίνης εξέφρασαν μέλη του ΚΚΕ ανεβάζοντας μάλιστα δύο πανό στον ιερό βράχο της Ακρόπολης το πρωί της Παρασκευής (19.09.2025).

Από ένα μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμού, την Ακρόπολη τα μέλη του ΚΚΕ θέλησαν να περάσουν το δικό τους μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης.

Στα δύο πανό αναγράφεται το σύνθημα στα ελληνικά και στα αγγλικά «Να σταματήσει η γενοκτονία. Καμία συνεργασία με το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ. Λευτεριά στην Παλαιστίνη», ενώ δεκάδες μέλη του κόμματος κρατούν κόκκινες σημαίες.

Ο Χρήστος Κατσώτης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και Βουλευτής σε δήλωση του τόνισε χαρακτηρκστικά: «Από εδώ, από το παγκόσμιο μνημείο πολιτισμού, την Ακρόπολη, καταγγέλλουμε την απανθρωπιά και τη βαρβαρότητα του κράτους-δολοφόνου του Ισραήλ ενάντια στη γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης που συντελείται μαζί με τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός. Χρειάζεται να δυναμώσει η πάλη του λαού με απαίτηση από την κυβέρνηση να σταματήσει κάθε συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ και να αναγνωριστεί το κράτος της Παλαιστίνης σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση που έχει πάρει η Βουλή το 2015».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αρκούδα επιτέθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα και σκότωσε 15 πρόβατα στο Αμύνταιο - «Νιώθω σαν να μπήκα στο σπίτι και μου είχαν σκοτώσει την οικογένεια»
«Η ζημιά αυτή ανέρχεται στις 6.000, το κάθε πρόβατο κοστίζει 300 με 400 ευρώ. Τώρα δεν μπορείς να αγοράζει κιόλας με την ευλογιά» λέει στο newsit.gr ο κτηνοτρόφος
Επίθεση αρκούδας σε κτηνοτροφική μονάδα στο Αμύνταιο
Χτύπησε άγρια 35χρονο στο Ηράκλειο με δρεπάνι - Στο νοσοκομείο το θύμα, συνελήφθη ο δράστης
Ο 32χρονος πρόλαβε να τραυματίσει τον άνδρα σε πρόσωπο και σώμα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο νοσοκομείο για να λάβει την απαραίτητη φροντίδα
Αστυνομικός
Ένας σοβαρά τραυματίας από άγρια συμπλοκή στο κέντρο της Ζακύνθου - Πετούσαν καρέκλες και τραπέζια
Το επεισόδιο που εκτυλίχθηκε μετά στις 21.30 το βράδυ και ξεκίνησε ως φραστικό, μεταξύ δύο ατόμων μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πήρε διαστάσεις - Ο τραυματίας νοσηλεύεται φρουρούμενος
Περιπολικό
Newsit logo
Newsit logo