Διήμερο καύσωνα μαζί με αφρικανική σκόνη, οι περιοχές που θα επηρεαστούν – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Σε συνθήκες καύσωνα βρίσκεται η Ελλάδα από χθες μέχρι και αύριο Τετάρτη (22.07.2026), με τη θερμοκρασία να αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, μαζί με τον καύσωνα και τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατεί στη χώρα το διήμερο θα συνδυαστεί με την παρουσία αφρικανικής σκόνης, δημιουργώντας ένα ακόμη πιο επιβαρυμένο σκηνικό στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με τον Κώστα Λαγουβάρδο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε την πορεία του καύσωνα από την εφαρμογή Windy:

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο και διευθυντή Ερευνών στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται μέτριες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, ενώ από την Πέμπτη 23 Ιουλίου το φαινόμενο θα εξασθενήσει σημαντικά.

Με βάση τους χάρτες που δημοσίευσε ο Κώστας Λαγουβάρδος, η δυτική Κρήτη αναμένεται να δεχθεί τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ερημική σκόνη, ενώ αυξημένες συγκεντρώσεις προβλέπονται ακόμη στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, τα νότια τμήματα της Ηπείρου και τα νησιά του Ιονίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά στο ενημερωτικό του σημείωμα ο Κώστας Λαγουβάρδος αναφέρει:

«Και καύσωνας και λίγη ερημική σκόνη…

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες και μέτριες συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης αναμένονται το διήμερο Τρίτης 21 και Τετάρτης 22 Ιουλίου 2026 στη χώρα μας.

Στους δύο χάρτες που παρατίθενται, από το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, παρουσιάζεται η προβλεπόμενη συγκέντρωση της σκόνης (μέτριες συγκεντρώσεις) τις μεσημεριανές ώρες της Τρίτης 21/07 και της Τετάρτης 22/07, κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο και πότε χρειάζεται άμεση ιατρική βοήθεια

Συστάσεις προς τους πολίτες για την προστασία από τις υψηλές θερμοκρασίες απηύθυνε ο καθηγητής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και πρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, Στέλιος Λουκίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Επισήμανε ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις, το κύμα καύσωνα αναμένεται να διαρκέσει δύο έως τρεις ημέρες.

Όπως τόνισε, περισσότερο ευάλωτοι στις υψηλές θερμοκρασίες είναι οι ηλικιωμένοι, τα μικρά παιδιά και τα άτομα με χρόνια νοσήματα, κυρίως καρδιαγγειακά και αναπνευστικά προβλήματα.

Συνιστά στις συγκεκριμένες ομάδες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο κατά τις ώρες αιχμής και να επικοινωνούν με τον θεράποντα ιατρό τους, καθώς ενδέχεται να απαιτηθεί προσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής.

Προσοχή και στο μπάνιο στη θάλασσα

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην επαφή με τη θάλασσα κατά τις πολύ ζεστές ώρες της ημέρας, υπογραμμίζοντας ότι οι ηλικιωμένοι θα πρέπει να αποφεύγουν το μπάνιο μεταξύ 2 και 3 το μεσημέρι.

Όπως εξήγησε, οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με την καταπόνηση του οργανισμού μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο σοβαρών περιστατικών, ενώ υπενθύμισε ότι κάθε καλοκαίρι καταγράφονται πολλοί πνιγμοί στη χώρα.

Άσκηση μόνο νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα

Ο κ. Λουκίδης συνέστησε ακόμη η σωματική άσκηση να πραγματοποιείται μόνο πολύ νωρίς το πρωί ή αργά το απόγευμα, όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της επαρκούς ενυδάτωσης, της κατανάλωσης ελαφρών γευμάτων και της αποφυγής του αλκοόλ, ώστε να περιορίζεται η απώλεια υγρών.

Ηλίαση και θερμοπληξία: Πώς ξεχωρίζουν

Ο καθηγητής διευκρίνισε ότι η ηλίαση και η θερμοπληξία είναι δύο διαφορετικές καταστάσεις. Στην περίπτωση της ηλίασης, τα συνηθέστερα συμπτώματα είναι η έντονη δυσφορία, η ταχυκαρδία ή βραδυκαρδία, η εφίδρωση, η ζάλη και η αίσθηση λιποθυμίας. Σε αυτή την περίπτωση, το άτομο πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε δροσερό χώρο, να αφαιρέσει περιττά ρούχα, να ενυδατωθεί και να παραμείνει σε ηρεμία μέχρι να υποχωρήσουν τα συμπτώματα.

Αντίθετα, η θερμοπληξία αποτελεί επείγουσα και σοβαρή κατάσταση. Χαρακτηρίζεται από απώλεια συνείδησης και πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος, ενώ απαιτεί άμεση μεταφορά σε νοσοκομείο για εξειδικευμένη ιατρική αντιμετώπιση, με χορήγηση υγρών και την απαραίτητη υποστηρικτική αγωγή.