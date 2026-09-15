Δίκη για τα Τέμπη: «Δεν ήρθα εδώ να πω τον πόνο μου, ήρθα να ζητήσω δικαιοσύνη» κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε και σήμερα Τρίτη 15.09.2026 η διαδικασία με καταθέσεις συγγενών των θυμάτων στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης την Δευτέρα 14.09.2026 για την εξέταση του κινητού τηλεφώνου του κατηγορούμενου σταθμάρχη νυχτερινής βάρδιας που είχε κατασχεθεί ολοκληρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

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Με την εισαγγελική πρόταση συντάχθηκαν οι συνήγοροι από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας αλλά και ο συνήγορος του σταθμάρχη Στέφανος Παντζαρτζίδης.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας πρότεινε χθες την άρση απορρήτου και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή για να γίνει έλεγχος στις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, στα εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS, MMS καθώς και στις εφαρμογές εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων όπως viber και σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαγραμμένα αρχεία να γίνει προσπάθεια ανάκτησης.

Κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης

Πριν τις τοποθετήσεις των συνηγόρων, κατέθεσε ο Παύλος Ασλανίδης, πατέρας του 27χρονου Δημήτρη Ασλανίδη, ενός εκ των 57 θυμάτων.

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«Δεν ήρθα εδώ να πω τον πόνο μου. Ήρθα να ζητήσω δικαιοσύνη», είπε στην κατάθεσή του ο Παύλος Ασλανίδης, κατά τη διάρκεια της 30ης συνεδρίασης στη δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. «Ήρθα να μάθω, πώς πέθανε το παιδί μου. Γιατί κάηκε» σημείωσε ο πατέρας του Δημήτρη Ασλανίδη και πρόεδρος του συλλόγου συγγενών θυμάτων.

«Εγώ ξέρω ότι ο γιος μου κάηκε μαζί με άλλα 27 παιδιά και δεν υπάρχει κατηγορητήριο για έκρηξη και φωτιά. Δεν ψάχνουμε αόρατα φορτία, θέλουμε την αλήθεια από τι πέθαναν τα παιδιά μας. Γιατί κάποια ήταν ζωντανά» κατέθεσε ο κ. Ασλανίδης ενώ αναφέρθηκε και στην «καταστροφή βιολογικού υλικού» με εντολή, όπως κατέθεσε του εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαίμη. Ανέφερε επίσης τα “οστάρια” που φυλάσσονται, όπως κατέθεσε, στην Εισαγγελία Λάρισας και για τα οποία ο συνήγορος του Γιάννης Μαντζουράνης προανήγγειλε ότι θα υποβάλει σχετικό αίτημα στο δικαστήριο για να εντοπιστούν και να εξεταστούν.

Ο κ. Ασλανίδης κατέθεσε επίσης ότι βρέθηκε εργαστήριο στην Ολλανδία που μπορεί να πραγματοποιήσει τις ειδικές εξετάσεις που ζητούν κάποιοι συγγενείς αφού πραγματοποιηθούν οι εκταφές και ληφθούν δείγματα από σορούς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

«Έχουμε ζητήσει εκταφή, έχουμε τέσσερις απορρίψεις. Ζητήσαμε τοξικολογικές, απεικόνιση, ιστολογικές. Δεν ζητήσαμε έκταση ούτε για το παράνομο φορτίο ούτε εξωγήινους. Τελικά έγινε δεκτή, ακόμη περιμένουμε να βρούνε το κατάλληλο εργαστήριο του εξωτερικού. Η τελευταία πληροφόρηση είναι, ότι βρέθηκε στην Ολλανδία, και αναμένεται να το προπληρώσει το υπουργείο Δικαιοσύνης», τόνισε

Η επόμενη συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας είναι την προσεχή Δευτέρα 21.09.2026 οπότε αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου για το κινητό του σταθμάρχη και η συνέχεια των καταθέσεων των συγγενών θυμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, πρώτος κατά σειρά κατέθεσε ο Δημήτριος Μπέζας, πατέρας της 20χρονης Φραντσέσκας Μπέζα.

«Μας παρέδωσαν μια δικογραφία τόμο. Εγώ δεν διάβασα μέσα κάτι που να γράφει τα αίτια που πέθανε η κόρη μου και ποιος ευθύνεται. Δεν αναφέρεται ούτε πώς σκοτώθηκε ούτε για ποιο λόγο. Δεν ήταν ούτε ατύχημα, ούτε δυστύχημα. Ήταν επακόλουθο παραλείψεων», είπε μεταξύ άλλων ο πατέρας της νεαρής που μαζί με 56 ακόμα επιβάτες έχασε τη ζωή της στα Τέμπη.

Στη συνέχεια κατέθεσαν ο αδελφός και η μητέρα της Ανδρέας- Νικόλαος Μπέζας και Φωτεινή Κοκάλα.