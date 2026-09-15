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Σχολεία: Χωρίς μαθήματα στις 25 Σεπτεμβρίου – Τι θα γίνει την Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες με κεντρικό μήνυμα «Άλμα προς το Μέλλον»
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ (Πηγή: EUROKINISSI)
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ (Πηγή: EUROKINISSI)
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Χωρίς το συνηθισμένο πρόγραμμα μαθημάτων θα λειτουργήσουν την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 τα σχολεία της χώρας.

Η 25η Σεπτεμβρίου είναι αφιερωμένη στην 13η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, η οποία συμπίπτει με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού και ως εκ τούτου δεν θα πραγματοποιηθεί το συνηθισμένο πρόγραμμα μαθημάτων.

Αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές δεν θα κάνουν τα μαθήματα που προβλέπει το ημερήσιο ωρολόγιο πρόγραμμά τους.

Αντί γι’ αυτά, το σχολικό πρόγραμμα της συγκεκριμένης ημέρας θα αφιερωθεί σε οργανωμένες αθλητικές και κινητικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας.

Το φετινό κεντρικό μήνυμα είναι «Άλμα προς το Μέλλον», ενώ το σύνθημα της δράσης είναι «Ένα άλμα. Μία Ελλάδα. Ένα κοινό όνειρο.»

Κεντρική δράση της ημέρας θα είναι το άλμα σε μήκος χωρίς φόρα, με το Υπουργείο Παιδείας να καλεί τα σχολεία να πραγματοποιήσουν τη δραστηριότητα συμβολικά στις 10 το πρωί.

Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έως δύο προσπάθειες, με την καλύτερη επίδοση να μπορεί να καταγραφεί από τη σχολική μονάδα.

Η δραστηριότητα μπορεί να πραγματοποιηθεί στο σχολικό προαύλιο ή σε άλλη κατάλληλη αθλητική εγκατάσταση, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε σχολείου.

Το ζητούμενο, πάντως, δεν είναι η ανάδειξη των καλύτερων επιδόσεων. Η δράση έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι μαθητές, με προσαρμογές όπου χρειάζεται για παιδιά με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για τη συμμετοχή μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι δραστηριότητες μπορούν να προσαρμόζονται στις δυνατότητες κάθε παιδιού, ώστε η συμμετοχή να είναι ισότιμη.

Όπου το άλμα δεν είναι εφικτό, μπορεί να επιλεγεί άλλη αντίστοιχη κινητική δραστηριότητα, όπως ρίψη, ώθηση, έκταση ή μετακίνηση. Οι επιδόσεις στις διαφορετικές μορφές συμμετοχής δεν συγκρίνονται μεταξύ τους.

Παράλληλα με το άλμα, κάθε σχολική μονάδα μπορεί να οργανώσει το δικό της πρόγραμμα, ανάλογα με την ηλικία των μαθητών, τον διαθέσιμο χώρο και τις υποδομές.

Στις προτεινόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνονται αθλοπαιδιές, σκυταλοδρομίες, συνεργατικά και κινητικά παιχνίδια, παραδοσιακά παιχνίδια και χοροί, πεζοπορίες και δρόμοι υγείας, καθώς και δράσεις γνωριμίας με Ολυμπιακά και Παραολυμπιακά αθλήματα.

Μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες γύρω από τη σωματική άσκηση, την υγεία, την ισορροπημένη διατροφή, την ψυχική ευεξία και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ταυτόχρονη πραγματοποίηση της κεντρικής δραστηριότητας επιδιώκει να συνδέσει συμβολικά τις σχολικές μονάδες σε ολόκληρη τη χώρα. Τα σχολεία μπορούν να καταγράψουν τις συμμετοχές και τις καλύτερες επιδόσεις και να διαβιβάσουν τα στοιχεία στις αρμόδιες εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Στο ευρωπαϊκό σκέλος της διοργάνωσης δίνεται, μεταξύ άλλων, έμφαση στην ενεργή μετακίνηση, με το μήνυμα «Περπάτησε, κάνε πετάλι, κινήσου», ενθαρρύνοντας το περπάτημα και το ποδήλατο ως τρόπους καθημερινής κίνησης.

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