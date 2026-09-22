Δίκη για τα Τέμπη: «Ήμουν η φωνή της κόρης μου σήμερα, θα λογοδοτήσετε όλοι σας» ξέσπασε η Μαρία Ντόλκα

Σε ένα φορτισμένο ξέσπασμα προχώρησε η Μαρία Ντόλκα, μητέρα της 18χρονης Αναστασίας που έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής της στη δίκη.

Στις δηλώσεις της έξω από την αίθουσα που διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη, η Μαρία Ντόλκα εξαπέλυσε δριμύ κατηγορώ κατά των πολιτικών προσώπων και των υπευθύνων, αναφερόμενη στην οδύνη της για τον χαμό της κόρης της, στις συνθήκες της τραγωδίας, αλλά και στα ερωτήματα που διατηρεί για τη δικαστική διερεύνηση.

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«Τριάμισι χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα»

Αναφερόμενη στη σημερινή της κατάθεση, η κ. Ντόλκα σημείωσε πως περίμενε τριάμισι χρόνια για να γίνει η φωνή της κόρης της μέσα στη δικαστική αίθουσα:

«Ευχαριστώ για την υπομονή σας τόσες ώρες έξω από το δικαστήριο. Τριάμισι χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου γιατί ήμουν η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα τριάμισι χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω».

Συνεχίζοντας, η μητέρα της αδικοχαμένης φοιτήτριας υπογράμμισε:

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«Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει όπως όλες οι μανάδες. Πού ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου; Δεκαοχτώ χρονών η Αναστασία, έξι μήνες φοιτήτρια στο Γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου ακόμα και όταν ήμουν βάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί; Και ήξεραν όλοι».

«Πυρά» για την απουσία των κατηγορούμενων

Στη συνέχεια, η κ. Ντόλκα σχολίασε την απουσία των κατηγορουμένων από τη διαδικασία, εστιάζοντας την κριτική της στην πολιτική ηγεσία:

«Έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Ο κυριότερος, θα το φωνάζω μέχρι να πεθάνω: Ο Καραμανλής. Πόσα έφαγες Καραμανλή; Και η Αναστασία λείπει απ’ το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Πες. Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δε σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουν οι τύψεις, να σε βρω ρακένδυτο στους δρόμους που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου, ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε; Σας έχω ξαναρωτήσει, αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε εδώ; Είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις. Και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε. Θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε».

Σε εκείνο το σημείο ανέβασε ακόμα περισσότερο τους τόνους και πρόσθεσε:

«Θα λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα; Ήταν τα παιδιά μου και το παιδί μου κρέας; Ειδικό δικαστήριο ο Τριαντόπουλος και ο Καραμανλής; Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στο νόμο; Είμαστε ή δεν είμαστε; Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο; Όταν τον ρώτησα τον ανακριτή μου είπε ότι ο κύριος Καραμανλής, ο κύριος Σπίρτζης και όλα τα πολιτικά πρόσωπα, όταν σκόνταφτα οφείλω να τα στείλω στη Βουλή. Και η Βουλή τους αθώωσε; Να ντρέπονται και αυτοί εκεί μέσα όλοι τους. Τι αθωώσατε μωρέ; Τον εγκληματία;».

«Χαροπάλευε για τέσσερα λεπτά – Πού είναι οι τοξικολογικές;»

Αναφορικά με τα στοιχεία της ιατροδικαστικής έρευνας για τα αίτια θανάτου της κόρης της, η κ. Ντόλκα επισήμανε:

«Έφταιγαν όλοι. Όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ δεν ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου και μιλάω για τον μηχανοδηγό να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία. Όλοι έφταιγαν. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου απ’ τη νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για τέσσερα λεπτά. Και τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχαν και πνεύμονες και βλεννογόνο της μύτης να πάρουν και ήπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου; Τα βρήκανε; Πού είναι οι τοξικολογικές; Δεν ήταν γιατροί αυτοί; Δεν έδωσαν όρκο;».

«Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της»

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή της, η μητέρα της 18χρονης τόνισε πως παρά την οργή της συνεχίζει να πιστεύει στη δικαιοσύνη, απευθύνοντας παράλληλα μια τελευταία κουβέντα προς τον πρώην υπουργό Μεταφορών:

«Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη ναι μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, αλλά ψυχρή λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε απ’ την Ελλάδα, γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά και όλο το άλλο πουλήθηκε. Αν δε σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, ευελπιστώ τα βράδια να μην κοιμάστε, που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι, έξι μήνες φοιτήτρια και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής για να απεγκλωβίσουν ένα παιδί. Περίμενα τριάμισι χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ρακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου και θα πω στην κόρη μου “πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει”. Δεν μπορείς να φανταστείς Καραμανλή τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλτο καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου, να σε δω να σέρνεσαι αν δε σε δικάσουν. Και δε φοβάμαι που το λέω».