Μαρία Καρυστιανού στη δίκη για τα Τέμπη: Γιατί δεν υπάρχουν όλοι οι κατηγορούμενοι στη δίκη – Να μάθουμε την ουσία που έκαψε τα θύματα

Σε φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε σήμερα Τρίτη (22.9.26) η δίκη για τα Τέμπη, με τους συγγενείς των θυμάτων να καταθέτουν ενώπιον του δικαστηρίου, περιγράφοντας όσα έχουν ζήσει ως σήμερα στην προσπάθεια τους να αποκαλυφθούν οι πραγματικές συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ στάθηκαν γι’ ακόμη μια φορά στα ερωτήματα που εξακολουθούν να ζητούν απαντήσεις. Με δήλωσή της μετά τη δική της κατάθεση, η Μαρία Καρυστιανού, πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», καταλόγισε στην έως τώρα διαδικασία της δίκης παραλείψεις, λάθη, παρανομίες και παρατυπίες.

«Θα πρέπει να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν υπάρχουν όλες οι κατηγορίες και όλοι οι κατηγορούμενοι σε αυτή τη δίκη», τόνισε η Μαρία Καρυστιανού με δήλωσή της έξω από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, λίγο μετά την κατάθεσή της. στη δίκη για τα Τέμπη.

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Η Μαρία Καρυστιανού επιμένει ότι θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις για την πυρόσφαιρα, «η οποία δεν μπορεί να συμβεί από δύο από τις 22 διακριτές αμαξοστοιχίες» και συνέχισε απαριθμώντας μία σειρά από ερωτήματα:

«Θα πρέπει να μας εξηγήσουν για το μπάζωμα και την αλλοίωση του χώρου, ώρες μετά το συμβάν. Θα πρέπει να μας εξηγήσουν για την παρουσία του κ. Τριαντόπουλου. Γιατί δεν έγινε προανακριτική για τον Τριαντόπουλο; Ποιος ήταν ο ρόλος του αγοραστή; Τι στο καλό ήταν αυτά τα χρήματα που δόθηκαν και από πού δόθηκαν από την Περιφέρεια για να γίνει αυτό το γρήγορο μπάζωμα; Σε εταιρείες οι οποίες εμφανίστηκαν γενεές αργότερα, μετά που ολοκληρώθηκε το έργο».

Καταλήγοντας διεμήνυσε ότι θα συνεχιστεί η προσπάθεια για την αποκάλυψη των αιτιών που προκάλεσαν την πυρόσφαιρα και τον θάνατο δεκάδων από τα θύματα εξαιτίας της φωτιάς, μεταξύ των οποίων και της κόρης της, για την οποία δεν έχει προχωρήσει όπως ανέφερε η κ. Καρυστιανού η ιατροδικαστική διαδικασία, γεγονός «που θα βοηθήσει να μάθουμε την ουσία που τους έκαψε».

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Η δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού

«Σήμερα κατέθεσα για όλα όσα βίωσα κατά τη διάρκεια της ανάκρισης. Ο Θεός να τη κάνει ανάκριση. Για όλες τις παραλείψεις, όλα τα λάθη, τις παρανομίες, τις παρατυπίες και, φυσικά, ζήτησα από το δικαστήριο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να μας δώσει κάποιες απαντήσεις.

Θα πρέπει να μας εξηγήσουν για την πυρόσφαιρα, η οποία δεν μπορεί να συμβεί από δύο από τις 22 διακριτές αμαξοστοιχίες. Θα πρέπει να μας εξηγήσουν για το μπάζωμα και την αλλοίωση του χώρου, ώρες μετά το συμβάν. Θα πρέπει να μας εξηγήσουν για την παρουσία του κ. Τριαντόπουλου. Γιατί δεν έγινε προανακριτική για τον Τριαντόπουλο; Ποιος ήταν ο ρόλος του αγοραστή; Τι στο καλό ήταν αυτά τα χρήματα που δόθηκαν και από πού δόθηκαν από την Περιφέρεια για να γίνει αυτό το γρήγορο μπάζωμα; Σε εταιρείες οι οποίες εμφανίστηκαν γενεές αργότερα, μετά που ολοκληρώθηκε το έργο.

Θα πρέπει να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο η Hellenic Train κατηγορείται μόνο για πλημμέλημα, όταν γνώριζε την κατάσταση του σιδηροδρόμου και την επικινδυνότητα και είχε την υποχρέωση να μεταφέρει με ασφάλεια τους επιβάτες. Επομένως, είχε το δικαίωμα να απαιτήσει να υπάρχουν αυτές οι συνθήκες ασφάλειας.

Θα πρέπει να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν υπάρχουν όλες οι κατηγορίες και όλοι οι κατηγορούμενοι σε αυτή τη δίκη.

Μου είπαν ότι είναι δικαίωμά τους να απουσιάζουν. Ωραία, μπορεί να είναι δικαίωμά τους, αλλά τουλάχιστον θεωρώ ότι η έδρα θα μπορούσε, στις καταθέσεις των γονέων, να ζητήσει να είναι παρόντες.

Η ελπίδα δεν πρέπει να πεθαίνει ποτέ. Γενικώς, επειδή είμαι άνθρωπος που πάντα λέω την αλήθεια, νομίζω ότι εξήγησα στο δικαστήριο για ποιο λόγο δεν έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Ενώ θα έπρεπε να έχω. Αυτό δίνει σε κάθε άνθρωπο ασφάλεια. Ελπίζω. Τι να πω; Είπαμε, η ελπίδα δεν πρέπει να πεθαίνει ποτέ.

Με τις πιέσεις των γονέων, όπως ακριβώς δώσαμε όλη την προσπάθεια και κατά τη διάρκεια της ανάκρισης για να αναδειχθούν κάποια πράγματα και αναδείχθηκαν, έστω και για να ασκήσουν κάποια δημόσια πίεση, ελπίζω και τώρα θα μπορέσουν να γίνουν κάποια πράγματα και να βγει η αλήθεια στο φως.

Αναγκάστηκα να αναφερθώ σε πολύ συγκεκριμένα πράγματα για το παιδί μου, όταν έκανα την αναφορά ότι δεν έχει γίνει ιατροδικαστική ακόμα, το οποίο θα βοηθήσει επίσης στο να μάθουμε την ουσία που τους έκαψε».