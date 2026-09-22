Κηφισιά: Πέντε ανήλικοι χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές δύο νεαρούς – Έκλεψαν την μπλούζα του ενός

Ανήλικοι ηλικίας 15 και 16 ετών επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές σε δύο νεαρούς στην Κηφισιά. Αστυνομικοί προχώρησαν σε πέντε συλλήψεις.

Οι ανήλικοι δράστες που χτύπησαν τους δύο νεαρούς στην Κηφισιά, άρπαξαν με τη χρήση βίας την μπλούζα ενός από τα θύματά τους.

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Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το βράδυ της 20ης Σεπτεμβρίου, οι κατηγορούμενοι, μαζί με άλλους δράστες, πλησίασαν 2 νεαρούς, ηλικίας 16 και 17 ετών, σε πάρκο της περιοχής και τους επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός τους, με αποτέλεσμα να τους προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Οι αστυνομικοί μετά από έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, εντόπισαν τους δράστες, τους ακινητοποίησαν και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, όπου αφού ταυτοποιήθηκαν από τους παθόντες, συνελήφθησαν.

Ενδεικτικό της θρασύτητας της δράσης τους, αποτελεί το γεγονός ότι ένας εκ των συλληφθέντων είχε στην κατοχή του την μπλούζα, η οποία και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη της.

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Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι πέντε κατηγορούνται για την επίθεση, ενώ η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς στο πλαίσιο της σχετικής έρευνας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση της υπόθεσης από τις αστυνομικές αρχές.