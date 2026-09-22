Γιώργος Μαζωνάκης: Η γιατρός και ο υπνοθεραπευτής τον έπεισαν να κάνει πλασμαφαίρεση, ενώ δίσταζε – «Άσε θα τον συγυρίσω εγώ»

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να ξετυλίξουν το κουβάρι της μίας υπόθεσης για γερά νεύρα. Ολόκληρη η χώρα πενθεί την απώλεια του γνωστού καλλιτέχνη και παράλληλα παρακολουθεί τα όσα αποκαλύπτονται για τους κατηγορούμενους γιατρούς και την μοιραία κλινική του Κολωνακίου.

Από τα αλλεπάλληλα λάθη που έκαναν η γιατρός που ανέλαβε την πλασμαφαίρεση του τραγουδιστή και τις αντιφάσεις στις καταθέσεις της ίδιας και του 58χρονου συζύγου της, μέχρι την ανάλυση του μηχανήματος και στην συνεργασία της 56χρονης κατηγορούμενης με τον υπνοθεραπευτή που είχε ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όλα τα παραπάνω είναι κομμάτια του παζλ που προσπαθούν να ενώσουν οι αρχές, με σκοπό να ρίξουν φως στην υπόθεση θανάτου του ερμηνευτή.

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Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα και ο υπνοθεραπευτής, Νάσος Κομιανός, ο οποίος συνεργαζόταν επί χρόνια με την 56χρονη γιατρό που πλέον κατηγορείται για τον θάνατο του τραγουδιστή. Πρόκειται για τον άνθρωπο που είχε προγραμματισμένο ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά την διαδικασία της πλασμαφαίρεσης και που έλαβε την φωτογραφία με τον ερμηνευτή χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο ίδιος κατέθεσε όσα ήξερε στην Ευελπίδων και τονίζει ότι δεν ήξερε τον τραγουδιστή από πριν. Είχαν κάνει μία συνάντηση μία μέρα πριν πεθάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης και έκλεισαν το ραντεβού για την ύπνωση, προκειμένου ο τραγουδιστής να νιώσει καλύτερα.

Ωστόσο, ο υπνωτιστής πριν από αυτό, φέρεται να του είπε να επισκεφτεί την κλινική της 56χρονης γιατρού για να κάνει πλασμαφαίρεση. Παράλληλα, ο καλλιτέχνης την ίδια μέρα – την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου – είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία εντέρου.

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Η 56χρονη μάλιστα, ήταν εκείνη που του έκανε υδροθεραπεία στο ίδιο ιατρείο στο Κολωνάκι. Η διαδικασία ωστόσο είναι σοβαρή και σύμφωνα με ιατρικές έρευνες ο συνδυασμός της με πλασμαφαίρεση, είναι απαγορευτικός. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν αισθανόταν καλά και δίσταζε να πάει την επόμενη μέρα στο Κολωνάκι για να κάνει πλασμαφα’ιρεση, πράγμα που το είχε επικοινωνήσει στην γιατρό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήθελε να πάει στο εξωτερικό για να κάνει πλασμαφαίρεση. Για αυτό, η 56χρονη ενημέρωσε τον υπνοθεραπευτή μέσω μηνύματος. Ο Νάσος Κομιανός της απάντησε: «Άσε θα τον συγυρίσω εγώ», εννοώντας ότι θα προσπαθήσει να πείσει τον τραγουδιστή να τους επισκεφτεί.

Νέο στοιχείο δημιουργεί νέα ερωτηματικά, καθώς σύμφωνα με το Live News ο υπνωτιστής το πρωί της Τετάρτης, που το απόγευμά της πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ και υπνώτιζε άλλη πελάτισσα της γιατρού στον ίδιο της τον χώρο, στο δικό της ιατρείο.

Η κατάθεση της 28χρονης «αθωώνει» τον γιατρό

Οι κατηγορούμενοι γιατροί παραμένουν στις φυλακές Κορυδαλλού σε ξεχωριστά κελιά, αφότου κρίθηκαν προφυλακιστέοι για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, σε βάρος του καλλιτέχνη. Ο 58χρονος γιατρός επιμένει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με την υπόθεση, καθώς υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, ενώ την στιγμή που κατέρρευσε, ο γιατρός είπε ότι είχε ραντεβού με άλλον ασθενή στο γραφείο του.

Σύμφωνα με το Live News, συμπληρωματική κατάθεση έδωσε μια εκ των τριών εργαζόμενων της κλινικής στην οδό Καρνεάδου που βρίσκονταν στον χώρο στην στιγμή που ψυχορραγούσε ο τραγουδιστής. Οι αρχές περίμεναν η νέα κατάθεσή της να δώσει περισσότερα στοιχεία σχετικά με το τι συνέβη το μεσημέρι της μοιραίας Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου στο Κολωνάκι.

Ωστόσο, η 28χρονη γραμματέας, έδωσε ένα νέο στοιχείο που δεν είχε αναφέρει αρχικά, το οποίο «αθωώνει» τον 58χρονο γιατρό. Η νεαρή γυναίκα ανέφερε ότι ο γιατρός στις 15:30 βρισκόταν στον καναπέ το γραφείου του και κοιμόταν. Τότε ήρθε στο ιατρείο του ο ασθενής με τον οποίο είχε ραντεβού, και στον οποίο έδωσε στις 16:05 το παραπεμπτικό που έδειξε και στις αρχές.

Στη συνέχεια η 28χρονη ως μάρτυρας υπεράσπισης στην ανάκριση του γιατρού, είπε ότι ο 58χρονος παθολόγος ενώ ήταν στο ραντεβού με τον ασθενή, ενημερώθηκε γύρω στις 16:10 ότι κάτι συμβαίνει με τον Γιώργο Μαζωνάκη. Αυτά τα λεγόμενα επιβεβαιώνουν τα όσα υποστηρίζει ο ίδιος ο γιατρός.

Εντύπωση προκαλούν οι αντιφάσεις στις οποίες έχει πέσει η 28χρονη γραμματέας στην παλιά και τη νέα κατάθεσή της. Η γυναίκα κατέθεσε ως μάρτυρας, ωστόσο στον ανακριτή τη συνόδευσε ο δικηγόρος των δύο γιατρών. Στην αρχική της κατάθεση η εργαζόμενη είχε πει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο του Κολωνακίου στις 15:30, πράγμα που διαψεύστηκε καθώς αποδείχτηκε ότι η ώρα άφιξής του ήταν λίγα λεπτά πριν τις 14:00.

Τότε, η κοπέλα επέμενε στα λεγόμενά της, δήλωνε σίγουρη για την ώρα άφιξης του τραγουδιστή και έλεγε ότι την ώρα που μπήκε στο ιατρείο, κατέρρευσε. Η ίδια επιβεβαιώνει ότι ο 58χρονος δεν ασχολήθηκε με τον ερμηνευτή όσο βρισκόταν στην κλινική, ενώ παραδέχτηκε ότι μαζί με τις 3 νοσηλεύτριες καθάρισαν τον χώρο της κλινικής μετά το τραγικό περιστατικό.

Σε αυτή την κατάθεση θα στηριχτεί ο 58χρονος παθολόγος για να υποβάλει αίτημα αποφυλάκισης.