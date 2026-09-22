Κως: 17χρονος έκανε τον λογιστή και τον υπάλληλο εταιρείας ρεύματος και εξαπατούσε κόσμο – Συνελήφθη λίγο πριν φύγει με πλοίο

Λίγο πριν επιβιβαστεί σε πλοίο και φύγει από την Κω συνελήφθη ένας 17χρονος, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε δύο υποθέσεις απάτης γυναικών στο νησί.

Ο ανήλικος, είχε στήσει κομπίνα στην Κω και πραγματοποιούσε απάτες ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Αστυνομία περιλαμβάνεται και ένας 20χρονος, ο οποίος φέρεται να ήταν συνεργός του.

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Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, άγνωστος τηλεφώνησε σε δύο γυναίκες χρησιμοποιώντας διαφορετικές ιδιότητες. Στη μία περίπτωση παρουσιάστηκε ως λογιστής και στην άλλη ως υπάλληλος εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Με αυτόν τον τρόπο έπεισε τις γυναίκες να αφήσουν χρήματα και τιμαλφή έξω από τα σπίτια τους. Στη μία περίπτωση φέρεται να υποστήριξε ότι έπρεπε να καταγραφούν, ενώ στην άλλη ότι έπρεπε να προστατευτούν από πιθανή υπέρταση στο ηλεκτρικό δίκτυο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 17χρονος και ο 20χρονος πήγαν με μοτοσικλέτα στα συγκεκριμένα σημεία και πήραν τα χρήματα και τα αντικείμενα που είχαν αφήσει οι γυναίκες.

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Ο 17χρονος εντοπίστηκε το βράδυ της Δευτέρας 21.09.2026 από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, την ώρα που ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πλοίο για να αναχωρήσει από την Κω.

Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1.970 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Οι Αρχές κατάσχεσαν επίσης τη μοτοσικλέτα, το κράνος και τα υποδήματα που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν στις δύο υποθέσεις.

Ο 17χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω.