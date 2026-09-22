Κηφισιά: Έξι ανήλικοι και ένας 19χρονος «έσπρωχναν» ναρκωτικά στις πιάτσες τοξικομανών

Χειροπέδες σε επτά νεαρούς πέρασαν αστυνομικοί της ΔΙΑΣ στην Κηφισιά. Πρόκειται για έξι ανήλικους και έναν 19χρονο, οι οποίοι διακινούσαν ναρκωτικά.

Σύμφωνα με την αστυνομία τα επτά αγόρια ηλικίας 14, 16, 17 και 19 ετών φαίνεται ότι, τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2025, είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα και διακινούσαν ναρκωτικά και πιο συγκεκριμένα ακατέργαστη κάνναβη, στην Κηφισιά.

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Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους άρχισε στις 15 Σεπτεμβρίου όταν, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, η Άμεση Δράση δέχθηκε κλήση για ενδοοικογενειακό επεισόδιο κοντά στο Άλσος Κεφαλαρίου.

Ομάδες ΔΙΑΣ έσπευσαν στο σημείο, όπου διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κάποιο επεισόδιο, αλλά υπήρχαν συγκεντρωμένα νεαρά άτομα κοντά σε εγκαταλελειμμένα κτήρια, στην περιοχή.

Οι νεαροί μόλις αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς προσπάθησαν να διαφύγουν, αφήνοντας στο σημείο δύο σχολικές τσάντες, αλλά οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν.

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Στο πλαίσιο του αστυνομικού ελέγχου, εντοπίστηκαν στην κατοχή τους 439 νάιλον συσκευασίες ακατέργαστης κάνναβης, έτοιμες προς διακίνηση, συνολικού βάρους 461 γραμμαρίων. Επίσης, κατασχέθηκαν μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, συσκευή γεωεντοπισμού και τα κινητά τους τηλέφωνα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς, για σύσταση εγκληματικής ομάδας που διακινεί ναρκωτικές ουσίες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.