Ελλάδα

Τρεις νεαρές Ρουμάνες εξαπατούσαν περαστικούς στο κέντρο της Αθήνας – Παρίσταναν μέλη συλλόγου προστασίας κωφών

Μάλιστα, έδιναν στους περαστικούς να υπογράφουν σε έγγραφα με τα προσωπικά τους στοιχεία και τα χρήματα που δώριζαν
Αστυνομικοί
Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ / EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου
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Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν τρεις νεαρές από τη Ρουμανία οι οποίες εξαπατούσαν περαστικούς στο κέντρο της Αθήνας. Συνελήφθησαν στην πλατεία Κοραή το βράδυ της Δευτέρας (21.09.2026).

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από την αστυνομία, τις τρεις νεαρές (δύο 21χρονες και μια 15χρονη), εντόπισαν άνδρες της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, τη στιγμή που επιχειρούσαν να αποσπάσουν από περαστικούς χρηματικά ποσά ως συνεισφορά σε σύλλογο προστασίας κωφών, ο οποίος, όμως, δεν υφίσταται.

Μάλιστα, έδιναν στους περαστικούς να υπογράφουν σε έγγραφα με τα προσωπικά τους στοιχεία και τα χρήματα που δώριζαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 60 ευρώ και 3 σημειωματάρια με σημειώσεις των συνεισφορών από τους περαστικούς στον υποτιθέμενο σύλλογο προστασίας κωφών.

Οι τρεις νεαρές Ρουμάνες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακρόπολης και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

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