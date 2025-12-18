Δίκη για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη: Ο αυτόπτης μάρτυρας αναγνώρισε τους κατηγορούμενους ως τους θύτες του

Τετ α τετ για πρώτη φορά στη δικαστική αίθουσα, βρέθηκαν ο ένας από τους δύο αυτόπτες μάρτυρες στο περιστατικό θανάσιμου τραυματισμού του Σήφη Βαλυράκη και οι δύο κατηγορούμενοι, ως δολοφόνοι του.

Ο Ευάγγελος Ασμάνης, ψαράς στο επάγγελμα, αναγνώρισε τους δύο κατηγορούμενους, αδέρφια και ψαράδες στην Ερέτρια, ως τους ανθρώπους που χτύπησαν τον πρώην Υπουργό εν πλω, οδηγώντας τον στο θάνατο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο ένας ήταν όρθιος και χτυπούσε και ο δεύτερος ήταν σκυφτός. Δεν ξέρω τι έκανε. Τον χτύπησε για να τον αποτελειώσει; Δεν το είδα, είδα μόνο ότι ήταν σκυφτός», είπε αυτόπτης μάρτυρας, απαντώντας σε ερωτήσεις του δικηγόρου της οικογένειας Βαλυράκη, Νίκου Κωνσταντόπουλου.

Ο κ. Ασμάνης δέχθηκε «βροχή» ερωτήσεων από τους δικηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας, για τις συνθήκες, υπό τις οποίες τραυματίστηκε ο Σήφης Βαλυράκης και έπεσε στη θάλασσα.

Ν.Κωνσταντόπουλος: Από αυτά που είδατε, μόλις εμφανίστηκε το φουσκωτό του Βαλυράκη πώς κινήθηκε το αλιευτικό;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάρτυρας: Σαν να του την είχανε στημένη, πήγαν κατευθείαν επάνω του, δεν ξέρω αν είχε γίνει κάτι τις προηγούμενες ημέρες.

Ν.Κωνσταντόπουλος: Του έφραζαν το δρόμο;

Μάρτυρας: Ναι.

Ν.Κωνσταντόπουλος: Όταν ένα μεγαλύτερο σκάφος κάνει κυκλωτικές κινήσεις σε ένα μικρότερο τι θέλει να προκαλέσει;

Μάρτυρας: Κυματισμό και εκφοβισμό, ή να πέσεις στη θάλασσα ή να σηκωθείς να φύγεις.

Ν.Κωνσταντόπουλος: Πότε πέφτει στη θάλασσα;

Μάρτυρας: Μετά τα χτυπήματα.

Ν.Κωνσταντόπουλος: Πόσες φορές είδατε να τον χτυπούν;

Μάρτυρας: Τρεις με τέσσερις φορές.

Δεν έπεσε αμέσως στη θάλασσα. Σε λίγο έγειρε και έπεσε.

Ν.Κωνσταντόπουλος: Με βάση την εμπειρία σας, αυτά τα τραύματα είναι από σύρσιμο πτώματος στην ακτή, από βράχια;

Μάρτυρας: Από χτυπήματα.

Πρόεδρος: Θα μας τα πουν οι ιατροδικαστές αυτά.

Ν.Κωνσταντόπουλος: Πού τον είδατε να πέφτει;

Μάρτυρας: Στη δεξιά πλευρά του φουσκωτού, στη μέση του σκάφους.

Σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο μάρτυρα, ο κ. Ασμάνης επέμεινε ότι δέχθηκε πιέσεις από το Λιμεναρχείο να μην καταθέσει τα όσα είδε. Μάλιστα κατήγγειλε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας ότι την επόμενη ημέρα από την κατάθεση του στο δικαστήριο….καποιος πήγε να τον πατήσει με το αυτοκίνητο….

«Πήγα στην αγορά της Χαλκίδας να ψωνίσω και ένα αυτοκίνητο μόλις με είδε γύρισε και με χτύπησε στο αριστερό πόδι. Τι να πω; Σύμπτωση; Εκφοβισμός; Δεν ξέρω», είπε ο κ. Ασμάνης.

Οι συνήγοροι των δύο κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση αμφισβήτησαν έντονα τη γνησιότητα της κατάθεσης, επιμένοντας ότι οι δύο ψαράδες της Ερέτριας, την ώρα που ο Σήφης Βαλυράκης βρισκόταν στη θάλασσα, οι ίδιοι ήταν σπίτι τους.

Υπεράσπιση: Γιατί δεν πήγατε στον εισαγγελέα;

Μάρτυρας: Με τι προσόντα;

Υπεράσπιση: Μα ήσασταν αυτόπτης και αυτήκοος μάρτυρας.

Μάρτυρας: Το σκέφτηκα αλλά δεν πήγα….

Υπεράσπιση: Για ποιο λόγο πήγατε στο Λιμεναρχείο μία εβδομάδα μετά;

Μάρτυρας: Όχι για τη συγκεκριμένη υπόθεση.