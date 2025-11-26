Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα υπόθεση με 14 Κρητικούς κατηγορούμενους – Την ενοχή τους ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας

Ακόμη μια υπόθεση παράνομων αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με 14 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη και δικάζεται σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.

Όλοι οι κατηγορούμενοι είναι από την Κρήτη, αλλά δήλωναν γεωργικές εκτάσεις σε καλή κατάσταση από τη Στέρεα Ελλάδα έως τον Έβρο, λαμβάνοντας επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020 απο 5.000 έως 40.000 ευρώ.

Στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθισαν μόνον οι δύο, ενώ οι υπόλοιποι εκπροσωπήθηκαν από τους συνηγόρους τους. Έξι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν το αδίκημα της απόπειρας απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, δύο εξ’ αυτών τετελεσμένη απάτη και υπόλοιποι συνέργεια στην απάτη. Η διαφοροποίηση αυτής της δικογραφίας είναι ότι έφτασε στις δικαστικές αρχές με πρωτοβουλία του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά από έλεγχο των λογαριασμών των δήθεν δικαιούχων.

Την ενοχή τους ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας

Ο εντεταλμένος Ευρωπαίος εισαγγελέας της έδρας, κ. Διονύσης Μουζάκης, ζήτησε να κηρυχθούν όλοι οι κατηγορούμενοι ένοχοι. Ελαφρυντικό και συγκεκριμένα το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, ζήτησε να αναγνωριστεί μόνο σε έναν κατηγορούμενο, επειδή επέστρεψε τα χρήματα.

«Για μένα το μεγαλύτερο λάθος που θα μπορούσε κάποιος να κάνει είναι ότι η σκληρή Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κυνηγάει σκληρά εργαζόμενους αγρότες. Ειδικά οι υποθέσεις που αφορούν το εθνικό απόθεμα, δείχνουν μια βαθιά αντικοινωνική συμπεριφορά. Υπό προϋποθέσεις μειώνονταν τα χρήματα που έπρεπε να λάβουν οι πραγματικοί γεωργοί και κτηνοτρόφοι» είπε σε αυστηρό ύφος ο εισαγγελικός λειτουργός.

Για την υπόθεση σημείωσε ο κ. Μουζακης ότι «τα δηλωθέντα αγροτεμάχια βρίσκονται σε άλλες περιοχές με εξαίρεση μια περίπτωση. Το ποσό εκμίσθωσης ήταν ευτελές και όλα αυτά ήταν ενδείξεις που κινητοποίησαν το έλεγχος. Οι δε εκμισθωτές δήλωσαν μόνο εκείνη τη χρονιά ως ιδιοκτησία τους τις εκτάσεις», οι οποίες τις προηγούμενες χρονιές είχαν χρησιμοποιηθεί στην τεχνική λύση, ανέφερε σχετικά ο κ. Μουζάκης και εξειδίκευσε για κάθε μια από τις 14 περιπτώσεις.

«Για την πρώτη κατηγορουμένη διαπιστώθηκε ότι οι εκτάσεις που δηλώθηκαν στη Ροδόπη, τα προηγούμενα έτη είχαν χρησιμοποιηθεί στην τεχνική λύση. Το μηνιαίο μίσθωμα ήταν 30 ευρώ μηνιαίως! Ο δεύτερος κατηγορούμενος δήλωσε εκτάσεις στα Γρεβενά, όπου και πάλι τα προηγούμενα έτη είχαν διανεμηθεί σε 15 κτηνοτρόφους. Το συνολικά μίσθωμα ήταν 10 ευρώ μηνιαίως και δεν διαπιστώθηκε ζωικό κεφάλαιο για εκμετάλλευση των βοσκότοπων. Ο τρίτος κατηγορούμενος δήλωσε αγροτεμάχια στο Γαλαξίδι Φωκίδας, ενώ το προηγούμενο έτος και πάλι είχαν κατανεμηθεί σε 14 κτηνοτρόφους. Ο φερόμενος ως εκμισθωτής το είχε δηλώσει επίσης μόνο μία χρονιά στο Ε9 του. Ο τέταρτος κατηγορούμενος ενοικίασε με 10 ευρώ μηνιαίως, εκτάσεις στα Γρεβενά που και πάλι είχαν μοιραστεί τα προηγούμενα χρόνια σε κτηνοτρόφους» ανέφερε μεταξύ άλλων ο εισαγγελέας.

Όσον αφορά τον κατηγορούμενο ηθοποιό, που έχει επιστρέψει το ποσό των 5.500 ευρώ που έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο εισαγγελέας είπε σχετικά: «Οι 7 στους 8 έχουν κάνει αιτήσεις μέσω του ίδιου ΚΥΔ, ενώ οι περισσότεροι έχουν νοικιάσει από τον ίδιο εκμισθωτή».

Η δίκη συνεχίζεται.