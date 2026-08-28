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Υπό έλεγχο η φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης, στην περιοχή Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτυνας

30 πυροσβέστες, 8 οχήματα κι ένα ελικόπτερο για την κατάσβεση
Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας,επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής για την κατάσβεση, Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI)
Πυροσβεστικό όχημα / Eurokinissi
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Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην θέση Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο Κρήτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 28,08.2026, περίπου στις 13:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Γόρτυνας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

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