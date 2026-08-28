Υπό έλεγχο η φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης, στην περιοχή Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτυνας

Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην θέση Περδικοκορυφή του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο Κρήτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 28,08.2026, περίπου στις 13:30.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στη θέση Περδικοκορυφή, του δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 28, 2026

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Γόρτυνας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.