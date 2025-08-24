Δημήτρης Κωνσταντάρας: «Τώρα πάλι μαζί» γράφει ο γιος του δημοσιογράφου για τον πατέρα και τον παππού του

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας πέθανε 40 χρόνια μετά τον θάνατο του πατέρα του. Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχε φύγει από τη ζωή το 1985, με την είδηση να προκαλεί τότε ένα κύμα συγκίνησης σε ολόκληρη τη χώρα. Την Κυριακή (24-08-2025) εξέπνευσε ο γιος του σπουδαίου ηθοποιού, στα 79 του χρόνια.

Με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία ποζάρουν μαζί, ο Δημήτρης Κωνσταντάρας και ο πατέρας του Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο γιος του δημοσιογράφου γράφει τρεις λέξεις: «Τώρα πάλι μαζί».

Ήταν η εποχή που ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μεσουρανούσε στον κινηματογράφο και ο γιος του έκανε τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία. Τα επόμενα χρόνια έγινε δάσκαλος ακόμα και παρουσιαστών που σήμερα κάνουν καριέρα. Στο πέρασμα των χρόνων έκανε παρεμβάσεις, με τις κριτικές του να προκαλούν συζητήσεις.

Στην τελευταία του συνέντευξη ο Δημήτρης Κωνσταντάρας είχε μιλήσει για τον Γιώργο Λιάγκα, την Ιωάννα Μαλέσκου και τον Νίκο Μουτσινά. Ήταν 2022 όταν τα προβλήματα υγείας είχαν ξεκινήσει για τον ίδιο.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας που έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα της Κυριακής (24-08-2025) ήταν φιλόλογος, δημοσιογράφος, τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός από το 1972 ως το 2003, νομαρχιακός σύμβουλος Αθηνών το 2002-2004, βουλευτής Α΄ Αθηνών από το 2004 μέχρι το 2007 με τη Νέα Δημοκρατία, δημοτικός σύμβουλος Αθηναίων επί 9 χρόνια ως το 2019 και συγγραφέας 18 βιβλίων.

Ο Δημήτρης Κωνσταντάρας είχε σταθεί στο πλευρό του πατέρα του μέχρι το τέλος. Το ίδιο έκανε και ο γιος του δημοσιογράφου και πολιτικού, στις δικές του δύσκολες μέρες.

Την πρώτη ανάρτηση που έκανε, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας εμπλούτισε με φωτογραφίες της οικογένειάς του και μία συγκινητική λεζάντα στην οποία γράφει πως από τη στιγμή που πέθανε, κάτι ξεριζώθηκε μέσα του.

«Δεν το πιστεύω μπαμπά μου ότι χθες μιλήσαμε για τελευταία φορά στο τηλέφωνο. Η τελευταία μας φορά που βγάλαμε φωτογραφία γενεθλίων ήταν στις 6 Αυγούστου. Το τελευταίο καπέλο που σου πήρα από τα ταξίδια μου, αυτό από το Moulin Rouge. Χαμογελαστό και δυνατό θα σε έχω στο μυαλό μου πάντα και ξέρω ότι ταλαιπωρήθηκες αφάνταστα αυτά τα δυο χρόνια», έγραψε μεταξύ άλλων