Δήμος Αθηναίων: Έκτακτα μέτρα για τις χαμηλές θερμοκρασίες – Οι ομάδες Street Work όλο το 24ωρο στους δρόμους

Σε επιφυλακή τέθηκε από το βράδυ της Κυριακής (11.01.2026) ο Δήμος Αθηναίων για τις χαμηλές θερμοκρασίες, που αναμένονται τις επόμενες ώρες. Μέχρι νεωτέρας, λαμβάνονται έκτακτα μέτρα με σκοπό την προστασία των ευάλωτων πολιτών.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Αθηναίων άνοιξε τη Λέσχη Φιλίας του Αγίου Ελευθερίου (Αχαρνών 372, τηλ. 2102012334) ως θερμαινόμενος χώρος, παρέχοντας διαμονή, σίτιση και βασικές υπηρεσίες φροντίδας από τις χαμηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν.

Οι ομάδες Street Work του δήμου θα επιχειρούν όλο το 24ωρο στους δρόμους της πόλης, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, τρόφιμα, είδη ρουχισμού και κουβέρτες. Παράλληλα, θα παρέχεται ενημέρωση και βοήθεια σε όσους έχουν ανάγκη να μετακινηθούν στο Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων για την κάλυψη βασικών αναγκών τους, όπως διανυκτέρευση και σίτιση.

Επί 24ώρου βάσεως θα λειτουργήσει το τηλεφωνικό κέντρο 2105246515/6 (εσωτ. 0), ενώ οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν για αιτήματα σχετικά με τις ανάγκες άστεγου πληθυσμού και στο e-mail kyadastreetwork@athens.gr.

Αναφορές για σημεία όπου βρίσκονται άστεγοι, μπορούν να γίνονται, επίσης, στον τετραψήφιο αριθμό επικοινωνίας του δήμου 1595 (χρέωση ανάλογα με τον πάροχο).