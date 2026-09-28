Διπλό φονικό στο Αίγιο: Ο 65χρονος Ιταλός κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του διπλού φονικού της 54χρονης και του 26χρονου γιου της στο Αίγιο που σόκαρε το πανελλήνιο τον περασμένο Ιούνιο, καθώς σήμερα (28.09.2026) η υπεράσπιση του 65χρονου Ιταλού, προχώρησε στην κατάθεση αιτήματος για την άρση της προσωρινής του κράτησης.

Ο 65χρονος ο οποίος παραμένει προσωρινά κρατούμενος, κατηγορείται για τους θανάτους της συντρόφου του και του γιου της, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί νεκροί στην κατοικία τους στον Λόγγο Αιγίου. Ο Ιταλός από την πρώτη στιγμή έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή με την διπλό φονικό και επιμένει στη δική του εκδοχή για τα όσα συνέβησαν.

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Σύμφωνα με το tempo24.gr, στο αίτημα της υπεράσπισης αναμένεται να έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα τα νεότερα εργαστηριακά ευρήματα, καθώς και οι εκθέσεις των τεχνικών συμβούλων που έχουν εξετάσει τα στοιχεία της δικογραφίας.

Η αρχική απόφαση για την προσωρινή κράτηση του 65χρονου είχε ληφθεί τον Ιούνιο, μετά την απολογία του. Πλέον, το αίτημα της υπεράσπισης θα αξιολογηθεί από τα αρμόδια δικαστικά όργανα, μαζί με το σύνολο των στοιχείων της δικογραφίας και τις νέες τεχνικές εκθέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές ερευνούν λεπτομερώς όλα τα στοιχεία προκειμένου να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ και να διαλευκανθεί το ποιος και πώς σκοτώθηκε η 54χρονη Μαρία και ο 26χρονος Ολύμπιος.

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Σύμφωνα με τα ευρήματα που αποκάλυψε νωρίτερα αυτό τον μήνα το Live News, οι αρχές «βλέπουν» αυτοχειρία πίσω από τον θάνατο της 54χρονης. Η γυναίκα φέρεται να επιτέθηκε στον γιο της, να πάλεψε μαζί του και αφού τον σκότωσε να μαχαίρωσε επανειλημμένα τον εαυτό της. Στο σώμα της εντοπίστηκαν 34 μαχαιριές, 11 στον θώρακα, 15 στην κοιλιά, 7 στο αριστερό χέρι (πήχη) και 1 δεξιά στον λαιμό. Όλα τα τραύματα ήταν προθανάτια, πράγμα που ίσως «δείχνει» πως η γυναίκα χαρακώθηκε αρκετές φορές μέχρι να ξεψυχήσει από ακατάσχετη αιμορραγία.

Βέβαια, σύμφωνα με τον έμπειρο ιατροδικαστή, Δημήτρη Γαλεντέρη, πως και μόνο ο αριθμός των τραυμάτων της γυναίκας, απομακρύνει από το σενάριο της αυτοχειρίας. «Όχι αυτό είναι γεγονός που ξενίζει. 15 μαχαιριές δεν συναντάμε συχνά. Ειδικά τόσα χτυπήματα στον θώρακα περισσότερο τα συναντάμε σε ανθρωποκτονία παρά σε αυτοχειρία», είπε στο Live News.

Από την πλευρά της, η εγκληματολόγος, Δήμητρα Τσίτση, είπε στο Live News ότι: «Οι μαχαιριές στο συγκεκριμένο σημείο (καρπό) συναντάτε σε αυτόχειρες αλλά όταν κάποιος είναι σε αμόκ η πρώτη κίνηση που κάνει για να αυτοκτονήσει είναι αυτή (μαχαιριά στην καρδιά). Ένας άνθρωπος που θέλει να αυτοκτονήσει χρησιμοποιεί ψυχρό όπλο. Δεν θα μπει σε διαδικασία να αυτοτιμωρείται και αν καταφέρει να πεθάνει».

Τι έδειξε η ιατροδικαστική για τον 26χρονο

Την ώρα που δεν αποκλείεται το σενάριο της αυτοχειρίας για την 54χρονη Μαρία, για τον 26χρονο γιο της, είναι ξεκάθαρο πως πρόκειται για δολοφονία με τον ιατροδικαστή να διευκρινίζει πως πρώτα δέχτηκε τις μαχαιριές και εν συνεχεία την χαριστική βολή με το φλόμπερ.

«Βαρεία κάκωση θώρακος κατόπιν πολλαπλών πλήξεων από μαχαίρι που έγιναν εν ζωή. Το θανατηφόρο τραύμα επήλθε στην δεξιά κροταφική χώρα από κυνηγετικό όπλο», αναφέρεται στην ιατροδικαστική έκθεση. Ωστόσο, αυτό που εξετάζεται από τις αρχές είναι το ποιος τελικά στέρησε τη ζωή από τον Ολύμπιο.

«Δεν βλέπω υπόθεση η μάνα ενάντια στον γιο και μετά να αυτοκτόνησε. Βλέπω τρίτο άτομο σε όλο αυτό», πρόσθεσε η εγκληματολόγος, Δήμητρα Τσίτση. Από την πλευρά του, ο 65χρονος επέμεινε από την πρώτη στιγμή ότι κοιμόταν και δεν άκουσε τίποτα παρόλο που βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο.

«Τους χώριζε μια πόρτα και είναι αδύνατον να μην άκουσε πυροβολισμό. Όπως επίσης και κάθε μαχαιριά προϋποθέτει και μια κραυγή. Είναι νόμος εγκληματολογίας», τόνισε η Δήμητρα Τσίτση.

Ο 65χρονος Ιταλός ισχυρίζεται πως το μοιραίο βράδυ δεν άκουσε τίποτα από όλα όσα συνέβησαν στο υπνοδωμάτιο και πως την επόμενη μέρα το πρωί τους εντόπισε νεκρούς. Βρήκε τον 26χρονο με 4 μαχαιριές και μια σφαίρα στο κεφάλι και την 54χρονη Μαρία σε μια λίμνη αίματος πίσω από την πόρτα του δωματίου.