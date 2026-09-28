Βόλος: Καταδικάστηκε ηλικιωμένος που απειλούσε τη σύζυγό του – «Είμαι κατά της βίας, οπαδός του Γκάντι» ισχυρίστηκε

Στα δικαστήρια του Βόλου έφτασε ακόμα ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μετά από απειλή που φαίνεται να εξαπέλυσε άντρας κατά της συζύγου του, με την οποία είναι παντρεμένος από το 1976. Μάλιστα, αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο ηλικιωμένος είχε καταδικαστεί, αφού του είχε επιβληθεί και η ποινή της απαγόρευσης προσέγγισης της συζύγου του μετά από πολλούς τσακωμούς που είχε το ζευγάρι για οικονομικά θέματα.

Σύμφωνα με την κατάθεση του θύματος στο δικαστήριο, και όπως μεταδίδει το gegonota.news, το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, ο κατηγορούμενος έφτασε στο σπίτι στον Βόλο όπου μέχρι πρότινος έμεναν μαζί και απαίτησε να μπει μέσα, παρά την απαγόρευση μετά την προηγούμενη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. Εκείνη, όπως υποστηρίζει, δεν τον άφησε να μπει μέσα και κάλεσε στο τηλέφωνο τον γιο τους, ο οποίος αρνήθηκε να επέμβει. Λίγη ώρα αργότερα, και επειδή ο σύζυγός της απαιτούσε με φωνές να μπει στο σπίτι, εκείνη του άνοιξε.

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Όταν μπήκε, ο κατηγορούμενος ήρθε σε επικοινωνία με τον γιο τους και φέρεται να του είπε πως, θα μεταβιβάσει σε εκείνον το σπίτι, κατηγορώντας την σύζυγό του ότι εκείνη «θα το φάει με τους αλήτες συντρόφους της».

Ο ίδιος φέρεται μετά να στράφηκε προς την ηλικιωμένη, λέγοντάς της πως το σπίτι είναι δικό του και πως δεν μπορεί να τον διώξει. Τότε, όπως κατέθεσε η ίδια, συνέχισε λέγοντας της: «είσαι ανίκανη, ούτε να αυτοκτονήσεις δεν μπορείς, μην ανησυχείς, θα βρω εγώ τρόπο να το κάνουμε και αυτό».

Η γυναίκα, έντρομη, κάλεσε την αστυνομία και ζήτησε να σταλεί ένα περιπολικό προκειμένου να την πάρει μακριά από το σπίτι. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν αμέσως και στο σημείο έσπευσαν δύο περιπολικά οχήματα, ένα για να μεταφέρει την παθούσα στο Αστυνομικό Τμήμα και ένα για να παραλάβει τον σύζυγό της, ο οποίος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή απειλή.

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Ενώπιον του δικαστηρίου, η γυναίκα κατέθεσε πως, παρόλο που είναι παντρεμένοι εδώ και 50 χρόνια, από το 2022 μαλώνουν συχνά με αφορμή τα οικονομικά, καθώς κατηγορούν ο ένας τον άλλο πως «εξαφάνισαν» κάποια χρήματα που υπήρχαν στο σπίτι.

Σύμφωνα με την ίδια, ο σύζυγός της γίνεται συχνά βίαιος απέναντί της, με αποτέλεσμα να έχει καταδικαστεί αρκετές φορές από το δικαστήριο για ενδοοικογενειακή βία. Όπως ανέφερε όμως, δεν μπορεί να φύγει από το σπίτι, καθώς δεν έχει την οικονομική δυνατότητα.

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο γιος τους, ο οποίος κατηγόρησε τη μητέρα του πως εκμεταλλεύεται την περιρρέουσα ατμόσφαιρα όσον αφορά στην ενδοοικογενειακή βία τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά και τον πατέρα του πως εκνευρίζεται πάρα πολύ εύκολα, με αποτέλεσμα να έρχονται πολύ συχνά σε συγκρούσεις. Ο ίδιος ωστόσο, κατέθεσε πως δεν γνώριζε αν η μητέρα του πέφτει θύμα βίας από τον πατέρα του.

Ο κατηγορούμενος, ενώπιον του δικαστηρίου, αρνήθηκε κατηγορηματικά πως υπήρξε ένταση το περασμένο Σάββατο και πως την απείλησε, την έβρισε, ή την χτύπησε. Ο ίδιος δήλωσε «οπαδός» του Ματάχμα Γκάντι, ισχυριζόμενος πως είναι κατά της βίας.

Όπως ισχυρίστηκε, οι πολλαπλές καταγγελίες που έχει κάνει η σύζυγός του, όπως και οι περισσότερες από μία καταδικαστικές αποφάσεις για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του, είναι ψεύτικες.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 14 μηνών μετατρεπόμενη προς 10 ευρώ ημερησίως με την έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα, ενώ ως παρεπόμενη ποινή διετάχθη να φύγει από το σπίτι όπου έμενε μέχρι σήμερα με την σύζυγό του για τους επόμενους 14 μήνες.