Ηράκλειο: Έπεσαν κομμάτια από μπαλκόνι σε ώρα αιχμής – Φωτογραφίες

Από τύχη δεν υπήρξαν θύματα στο Ηράκλειο. Το απόγευμα της Δευτέρας (28.09.2026) έπεσε τμήμα από μπαλκόνι στο κέντρο της πόλης.

Τμήματα από μπαλκόνι αποκολλήθηκαν και έπεσαν στο έδαφος στην οδό Καλοκαιρινού στο Ηράκλειο και μάλιστα σε ώρα αιχμής, περίπου στις 6:30 μ.μ.

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Σύμφωνα με το Creta24.gr, ορισμένα τμήματα από αυτά που αποκολλήθηκαν ήταν μεγάλα σε μέγεθος και θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της δημοτικής αστυνομίας, που τοποθέτησαν κορδέλες, προχωρώντας στον αποκλεισμό του συγκεκριμένου σημείου.

Άλλα δύο αντίστοιχα περιστατικά σημειώθηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου.

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Όπως έγραψε το Creta24.gr, τμήμα από μπαλκόνι κατέρρευσε στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, αλλά και στον Πόρο Ηρακλείου.