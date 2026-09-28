Υπόθεση Μαζωνάκη: «Βροχή» οι καταγγελίες κατά των γιατρών – «Μου έλεγε ότι αν δεν κάνω πλασμαφαίρεση θα γίνω gay»

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις σχετικά με τους δύο γιατρούς που διατηρούσαν δύο ιατρεία ευεξίας στο κέντρο της Αθήνας οι οποίοι πλέον κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστός ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, πλήθος πελατών που είχαν επισκεφτεί είτε την κλινική στον οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, είτε το δεύτερο ιατρείο στην Πατριάρχου Ιωακείμ, έχει καταγγείλει το ζευγάρι των γιατρών. Οι ασθενείς τους, έχουν αναφέρει ότι η 56χρονη και ο 58χρονος φέρονται να έκαναν ψεύτικες διαγνώσεις ακόμη και καρκίνου, να υπόσχονταν θεραπείες που δεν παρέχει η απλή ιατρική, να χρέωναν υπέρογκα ποσά όσους τους επισκέπτονταν και να έπειθαν όλο και περισσότερους να υποβληθούν σε διαδικασίες και να πάρουν φάρμακα που στην ουσία δεν χρειάζονταν.

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Σοκ προκαλούν οι καταγγελίες σε βάρος του 58χρονου και της 56χρονης που πέφτουν «βροχή» εδώ και 19 μέρες. Μιλώντας στο Live News, ένας άντρας που επισκέφτηκε το μοιραίο ιατρείο στο Κολωνάκι, αποκάλυψε πως η γιατρός: «Μου είπε ότι αν δεν κάνουμε γρήγορα την πλασμαφαίρεση θα γίνω ομοφυλόφιλος».

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του άνδρα που πήγε στο ιατρείο της Καρνεάδου για χάσει κιλά και βρέθηκε να συζητεί με την κατηγορούμενη γιατρό αν πρέπει να κάνει πλασμαφαίρεση για να μην αλλάξουν οι σεξουαλικές του προτιμήσεις. «Με τρόμαξε ότι δεν είμαι άντρας και ότι έχω αλλάξει φύλο και δεν το ξέρω. Ότι είδε κάτι στο αίμα μου. Και γι’ αυτό λέει πρέπει να αλλάξουμε το αίμα», είπε ο άντρας στο Mega.

Όπως ανέφερε στη συνέχεια για την 56χρονη: «Μου είπε: “βλέπω ότι έχεις λίγη θηλυκότητα πάνω σου και το ένα και το άλλο”. Και λέω: “πώς έχω θηλυκότητα που πραγματικά μόνο οι γυναίκες μου αρέσουν;”. “Το ξέρω” λέει “ότι όσο μεγαλώνεις, θα αρχίσουν να σου αρέσουν οι άντρες και το ένα και το άλλο και πρέπει να προλάβουμε το κακό και να αλλάξουμε το αίμα και τέτοια”».

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Η γυναίκα φέρεται να προσπαθούσε να τον πείσει να υποβληθεί στην διαδικασία της Inuspheresis, δηλαδή πλασμαφαίρεσης, το κόστος της οποίας ανέρχεται στα 6.000 ευρώ. «Επέμενε πάρα πολύ γι’ αυτό. Εγώ ψιλοφοβήθηκα και ήταν ο λόγος που δεν το έκανα γιατί φοβήθηκα. Μου έδωσε μία θεραπεία για να χάσω κιλά. Έδωσα 1.500. Βιταμίνες ήταν και μου τα παρουσίασε σαν ότι θα μου καθαρίζανε το αίμα», κατήγγειλε ο άντρας μιλώντας στο Live News.

«Κάνε οπωσδήποτε πλασμαφαίρεση αλλιώς η θεραπεία με τις βιταμίνες θα πάει…στράφι»

Ο καταγγέλλων στη συνέχεια είπε για την 56χρονης: «Τα φάρμακα τα έφεραν από Γερμανία και γι’ αυτό είναι τόσο ακριβά και γι’ αυτό δεν γράφονται και γι’ αυτό πρέπει να μην κάνεις κατάθεση, πρέπει να τα δώσεις στο χέρι. Πλήρωσα πεντακόσια ευρώ επίσκεψη. Μου πήρε πεντακόσια ευρώ και δεν ήθελε κάρτα. “Βεβαίως έχω μηχανήματα για κάρτα και τέτοια θα πάμε στα 700“», του έλεγε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο καιρό μετά τον ξανακάλεσαν από το ιατρείο της Καρνεάδου λέγοντας του πως πρέπει οπωσδήποτε να κάνει και πλασμαφαίρεση αλλιώς η θεραπεία με τις σούπερ βιταμίνες θα πάει στράφι. «Το πόρισμα που έβγαλε είπε ότι “με τα φάρμακα για μένα τζάμπα, θα τα πληρώσετε. Πρέπει να κάνω πλασμαφαίρεση”. Μου είπε “το μόνο που θα καταφέρουμε να κάνουμε και θα ανανεωθείς κιόλας. Δηλαδή είσαι 40 χρονών και θα γίνεις 25“. Επέμενε να μου κάνει πλασμαφαίρεση», δήλωσε.

Του έκανε ξενάγηση ενός τετάρτου στην αίθουσα όπου είχαν το περιβόητο μηχάνημα. «Μου έδειξε το μηχάνημα: “Εδώ θα ξαπλώσεις. Δε θα καταλάβεις τίποτα. Θα γίνεται αυτό. Εμείς το αίμα πάλι το δικό σου το στέλνουμε το στέλνουμε στο εξωτερικό”. Κάτι τέτοια μου έλεγε κουφά. Εντάξει και έπρεπε να κάνω τρεις φορές την ίδια πλασμαφαίρεση, δηλαδή 6.000 επί 3», συνέχισε ο καταγγέλλων.

Η γιατρός φέρεται να του έλεγε πως τα θεραπεύει όλα. Και συνέχισε: «Αν το κάνουμε αυτό λέει τέλος οι πόνοι. Γιατί έχω και αρθρίτιδα, ψωριακή αρθρίτιδα. Τέλος οι πόνοι. Τέλος η δίαιτα. Τέλος τα πάντα. Αυτό. Επέμενε πάρα πάρα πολύ».

Και όταν κατάλαβε πως ο ασθενής δεν πείθεται, η σύζυγος έβαλε «μεσάζοντα» τον 58χρονο σύζυγό της: «Μετά εμφανίστηκε από μια άλλη πόρτα και ο γιατρός, που τον έλεγε σύζυγο. Έκανε την εξέταση αίματος που έκανε, είδε κάποια μικρόβια. Ο άντρας της εκεί μου έλεγε: “θεραπεύεται και δεν είναι κάτι. Όλο αυτό με τρεις συνεδρίες θα κάνεις, θα κάνεις αλλαγή αίματος. Το μόνο λέει θα φέρνεις τα λεφτά, 6 χιλιάρικα θα τα δίνεις στο χέρι και όχι σε κάρτα ούτε ένα χιλιάρικο“», είπε στο Live News ο καταγγέλλων.

Ο άνθρωπος δεν επισκέφτηκε ξανά από τότε στο ιατρείο της Καρνεάδου και ενώ δεν προχώρησε στην πλασμαφαίρεση έδωσε συνολικά στους γιατρούς 3.000 ευρώ, όπως κατήγγειλε.

Πελάτισσα παίρνει ενδοφλέβιες βιταμίνες

Συγκλονιστικά είναι τα νέα στοιχεία που αποκάλυψε στο Live News η Χριστίνα Κοραή. Όπως παρουσίασε στην εκπομπή, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα φωτογραφίες μέσα από το ιατρείο στο Κολωνάκι, στις οποίες φαίνεται μία πελάτισσα της 56χρονης να υποβάλλεται σε διαδικασία πρόσληψης ενδοφλέβιων βιταμινών.

«Υπάρχει μία ιατρική πράξη όπου η φλέβα είναι συνδεδεμένη με ορό και πέφτουν οι βιταμίνες. Είναι μία διαδικασία που κρατάει γύρω στα 40 λεπτά και επειδή δεν υπάρχει άλλος χώρος γιατί είναι γεμάτα όλα τα δωμάτια της κλινικής, η γυναίκα κάθεται και συζητάει προφανώς και με τις νοσηλεύτριες. Αυτή η φωτογραφία είναι τραβηγμένη περίπου ένα χρόνο πριν.

Ενώ είναι διαδικασία 40 λεπτών, όταν κάποιος πήγαινε και έλεγε “Βιάζομαι, βιάζομαι, πρέπει να φύγω νωρίς“, η γιατρός έβαζε και τη δεύτερη φλέβα για να επιταχύνει την πρόσληψη. Ό,τι ήθελε ο πελάτης, του έλεγε “μην ανησυχείς ομορφιά μου, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα”. Και μιλάμε ότι έλεγε αυτή τη φράση για να τους καθησυχάσει γιατί οι φλέβες έσπαζαν συχνά. Όταν γίνεται αυτή η διαδικασία δεν είναι απλή. Είναι πολύωρη. Δύο ώρες είναι το λιγότερο», τόνισε η Χριστίνα Κοραή μιλώντας στο Live News.

Στη συνέχεια, η Χριστίνα Κοραή αποκάλυψε για την 56χρονη γιατρό: «Είχε μία μέθοδο, γινόταν πάρα πολύ πειστική. Έφτιαχνε λοιπόν το περιβάλλον, πίεζε εκείνον που ήξερε ότι έχει λεφτά και έφτανε. Παράλληλα, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά κατά πόσο, που αυτό είναι πολύ σοβαρό, έκανε πλασμαφέρεση και κατά την περίοδο του COVID. Διότι η περίοδος του COVID ήταν απαγορευτική. Η συγκεκριμένη κυρία ήταν εναντίον των εμβολίων γενικώς».

Ψυχοθεραπείες αξίας 40.000 ευρώ

Στο Live News, μίλησε αποκλειστικά και μια γυναίκα, που υποβλήθηκε σε πλασμαφαίρεση λίγους μήνες πριν στο ίδιο μηχάνημα σβήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Εκ των υστέρων καταλαβαίνει ότι έπεσε θύμα της καλοστημένης πλεκτάνης, πληρώνοντας ούτε λίγο ούτε πολύ περίπου 40.000 ευρώ για τις ψευτοθεραπείες.

«Εγώ ήμουν πελάτισσα της δύο χρόνια και πήγαινα σχεδόν κάθε μήνα για να μου κάνει τις ενδοφλέβιες βιταμίνες», ανέφερε η καταγγέλλουσα.

«Το πρώτο ραντεβού που έκανα ήταν το ραντεβού της διάγνωσης, την κάνει με αυτό που αποκαλεί βιοσυντονισμό. Δικές μου προηγούμενες εξετάσεις δεν ζήτησε ποτέ. Με το που μπήκα μέσα στο γραφείο, με πήγε σε μία άλλη αίθουσα που είχε αυτό το μηχάνημα του βιοσυντονισμού. Με έβαλε να βγάλω τα παπούτσια μου και να πατήσω ξυπόλητη πάνω σε κάτι άλλα μεταλλικά αντικείμενα και παράλληλα να πιάσω κάτι άλλες μεταλλικές πλάκες με γυμνά χέρια», είπε χαρακτηριστικά.

Και συμπλήρωσε: «Η γιατρός έλεγε ότι στην οθόνη του μηχανήματος έβλεπε κάθε όργανο του σώματος με χρώμα πράσινο αν είναι καλά, πορτοκαλί αν υπάρχει προδιάθεση για πρόβλημα και κόκκινο αν υπάρχει ήδη πρόβλημα. Και βρίσκει τι πρόβλημα υγείας έχει ο καθένας. Εμένα μου έδειξε πορτοκαλί το συκώτι μου και μου είπε ότι βλέπει πως έχω προδιάθεση για καρκίνο. Μου είπε ότι αυτό οφείλεται στις τοξίνες και τις ορμόνες που έχω στον οργανισμό μου επειδή είχα κάνει μια εξωσωματική και όλα τα εμβόλια για τον κορωνοϊό».

«Με το που τελειώσαμε τον βιοσυντονισμό, αλλάξαμε χώρο και πήγαμε στο γραφείο της γιατρού. Εκεί μου έκανε εξετάσεις με το μηχάνημα Indigo, βάζοντας μου κάτι ηλεκτρόδια στο κεφάλι. Μου πήρε και αίμα από το δάχτυλο, το οποίο έβαλε σε μια μεταλλική πλάκα και αυτή την πλάκα την έβαλε σε ένα μηχάνημα για να το διαβάσει στον υπολογιστή της», τόνισε η γυναίκα.

Και μετά την πρώτη διάγνωση, έρχεται η “τσουχτερή” συνταγογράφηση. Με συνταγές που μπορούσαν να εκτελεστούν σε συγκεκριμένα συνεργαζόμενα φαρμακεία. «Μου έγραψε μια λίστα με περίπου 20 φάρμακα και συμπληρώματα τα οποία έπρεπε να πάω να πάρω από συγκεκριμένο φαρμακείο στο Παγκράτι. Ήταν κολλαγόνο, φάρμακα για τα νεφρά και το έντερο, μέχρι και σταγόνες κάνναβης», είπε η γυναίκα.

Όπως είπε η καταγγέλλουσα, «Τότε όμως πριν φύγω άρχισε να μου μιλάει για την πλασμαφαίρεση. Δεν με πίεζε, αλλά μου το ανέφερε συνέχεια για να καταφέρει να με πείσει. Μου έλεγε ότι αλλάζοντάς μου το αίμα, θα καταφέρει να πετύχει γρήγορη αποτοξίνωση του οργανισμού μου».

«Μου έκανε πλασμαφαίρεση – Mου προκάλεσε περιφερειακή θρόμβωση»

Όπως καταγγέλλει η πελάτισσα, μιλώντας αποκλειστικά στο Live News, κατά την διάρκεια της πλασμαφαίρεσης της, η 56χρονη γιατρός της προκάλεσε μέχρι και περιφερειακή θρόμβωση.

Και τόνισε: «Μετά από λίγες μέρες πήγα στο ιατρείο για την πλασμαφαίρεση. Μου έβαλε ένα οξύμετρο στο δάχτυλο και ξεκίνησε τη διαδικασία. Δεν μου έκανε μέθη. Τη δεύτερη πλασμαφαίρεση την έκανα 48 ώρες μετά».

Η προσπάθεια της γιατρού φέρεται να ήταν η πώληση όσο το δυνατόν περισσότερων θεραπειών: «Μου είπε ότι πέρα από τα σκευάσματα πρέπει να πηγαίνω κάθε μήνα για ενδοφλέβιες θεραπείες βιταμινών. Αυτές η 56χρονη τις έκανε μέσα στο γραφείο της. Με έβαλε να καθίσω στην καρέκλα, μου έβαλε έναν ορό και εκεί έκανε την διαδικασία. Προσπάθησε να με πείσει να κάνω και υδροθεραπεία εντέρου, αλλά δεν ήθελα να την κάνω», είπε η γυναίκα καταλήγοντας.