Βόλος: Στη φυλακή αστυνομικός και συνεργός του για απόπειρα εμπρησμού βενζινάδικου – Πιάστηκαν με 80 λίτρα βενζίνη και σιδερολοστούς

Ένοχοι κρίθηκαν δύο άνδρες, ο ένας εκ των οποίων ήταν αστυνομικός, μετά από απόπειρα εμπρησμού βενζινάδικου στον Βόλο. Οι δυο τους είχαν εντοπιστεί έξω από το πρατήριο με βενζίνη και εύφλεκτα υλικά έτοιμοι να «επιτεθούν» στο μαγαζί. Την Παρασκευή (25/9/2026) καταδικάστηκαν σε 4 χρόνια και 10 μήνες φυλακή καθώς δέχτηκαν και πρόστιμο 1.200 ευρώ.

Σύμφωνα με το gegonota.news, οι δύο άνδρες ήταν ηλικίας 22 και 32 ετών και η υπόθεση εμπρησμού είχε απασχολήσει τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν οι δύο άνδρες είχαν συλληφθεί επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς στον Βόλο.

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Οι δύο κατηγορούμενοι είχαν εντοπιστεί περίπου στις 4 τα ξημερώματα έξω από πρατήριο υγρών καυσίμων στη λεωφόρο Λαρίσης, μέσα σε αυτοκίνητο που είχαν νοικιάσει από την Αθήνα, και από το οποίο είχαν αφαιρέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας.

Κατά τον έλεγχο στο όχημα είχαν βρεθεί υλικά που συνδέονταν με την απόπειρα εμπρησμού. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν κουκούλα προσώπου, φωτοβολίδες, μπιτόνια με βενζίνη συνολικής χωρητικότητας 80 λίτρων, γκλομπ, πλαστό δελτίο ταυτότητας, δύο πινακίδες κυκλοφορίας, σιδερολοστός και αναδιπλούμενος σουγιάς.

Οι δύο άνδρες είχαν οδηγηθεί στο αυτόφωρο και αντιμετώπιζαν κατηγορίες για απόπειρα εμπρησμού με πρόθεση από κοινού και κίνδυνο για ξένα πράγματα, παράνομη κατοχή εμπρηστικών υλών από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κατοχή φωτοβολίδων, πλαστογραφία, οπλοκατοχή και οπλοφορία από κοινού.

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Κατά την προανάκριση, οι δύο άνδρες φέρεται να είχαν δώσει διαφορετικές απαντήσεις σχετικά με τον λόγο για τον οποίο βρίσκονταν στο σημείο εκείνη την ώρα.

Λίγους μήνες νωρίτερα, τα ξημερώματα της 28ης Ιουνίου 2023, το ίδιο πρατήριο είχε γίνει ξανά στόχος εμπρησμού. Κάμερα ασφαλείας είχε καταγράψει τότε τον δράστη να πλησιάζει στο πρατήριο και να βάζει φωτιά.

Από τους δύο καταδικασθέντες, ο 32χρονος ήταν αστυνομικός που υπηρετούσε στην Αθήνα και μετά τη σύλληψή του είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα, ενώ ο 22χρονος ήταν φοιτητής. Κατά την έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί στο σπίτι του 22χρονου στην Αθήνα, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει και ένα περίστροφο.