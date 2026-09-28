Καιρός: Δυνατή καταιγίδα «βούλιαξε» δρόμους στο Λασίθι – Κατολισθήσεις, λάσπες και πέτρες «έκοψαν» την κυκλοφορία

Αντιμέτωποι με πλημμύρες και κατολισθήσεις βρέθηκαν οδηγοί στο Λασίθι. Αρκετοί ήταν αυτοί που αναγκάστηκαν να κατέβουν από τα αυτοκίνητά τους για να απομακρύνουν τις πέτρες που είχαν κλείσει τον δρόμο.

Στην περιοχή του Μύρτου στο Λασίθι, η ισχυρή βροχόπτωση που ξέσπασε προκάλεσε κατολισθήσεις με πέτρες να πέφτουν στην άσφαλτο, κάνοντας αδύνατη την κυκλοφορία.

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Σε βίντεο που «ανέβηκε» στο TikTok, φαίνονται πολίτες να βγαίνουν από τα οχήματά τους και να απομακρύνουν με τα χέρια τις πέτρες που έχουν κλείσει τον δρόμο κι ενώ βρέχει καταρρακτωδώς.

Τα νερά που κατεβαίνουν ορμητικά από το βουνό τον έχουν μετατρέψει σε ποτάμι.

Η κακοκαιρία έπληξε την Κρήτη την Κυριακή (27.09.2026), προκαλώντας κατά τόπους έντονα φαινόμενα.

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Προβλήματα από τις ισχυρές βροχοπτώσεις καταγράφηκαν και σε άλλα ορεινά σημεία του νησιού, όπου σημειώθηκαν πτώσεις φερτών υλικών.

Ήδη από τις 26 Σεπτεμβρίου, το Φαράγγι της Σαμαριάς παρέμενε κλειστό, λόγω των προβλέψεων για βροχές και πιθανές καταιγίδες στην περιοχή.