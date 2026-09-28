Τουρκικό drone έκανε 4 παραβιάσεις στο Αιγαίο – Παραβάσεις και από ATR-72

Τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο πραγματοποίησε τη Δευτέρα (28.09.2026) μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) της Τουρκίας, ενώ στην ίδια περιοχή καταγράφηκε και η παρουσία αεροσκάφους ναυτικής συνεργασίας ATR-72.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, η Τουρκία προχώρησε συνολικά σε τέσσερις παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών –δύο από το UAV και δύο από το ATR-72– ενώ οι τέσσερις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο Αιγαίο έγιναν από το τουρκικό drone.

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Συνολικά καταγράφηκε η παρουσία δύο μεμονωμένων τουρκικών αεροσκαφών, ενός UAV και ενός ATR-72, χωρίς να σημειωθούν εμπλοκές.

Η δραστηριότητα σημειώθηκε στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, με τα τουρκικά αεροσκάφη να αναγνωρίζονται και να αναχαιτίζονται σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.

ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ε.Κ. ΣΤΟ F.I.R. ΑΘΗΝΩΝ – ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ε.Ε.Χ. ΤΗΝ 28η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2026

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ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : –

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 2 (1 UAV και 1 ATR-72

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 2

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ :

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 4 (2 από το UAV και 2 από το ATR-72

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 4 (από το UAV

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : –

ΠΕΡΙΟΧΗ : Νοτιοανατολικό Αιγαίο