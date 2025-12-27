18 μπλόκα αγροτών ανοίγουν τον δρόμο του διαλόγου και ζητούν συνάντηση με την κυβέρνηση

Με μία επιστολή τους 18 μπλόκα αγροτών αποφάσισαν να αφήσουν πίσω τους τον δρόμο της άρνησης και επιλέγουν τον διάλογο ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα του κλάδου και οι αγρότες να επιστρέψουν σπίτι τους.

Και ενώ όλα έδειχναν πως οι αγρότες θα συνέχιζαν τις κινητοποιήσεις και τα μπλόκα στους αυτοκινητόδρομους προκαλώντας αβεβαιότητα στους εκδρομείς των Χριστουγέννων που επιστρέφουν αλλά και σε όσους θα ήθελαν να ταξιδέψουν για την Πρωτοχρονιά, με μια αιφνιδιαστική κίνηση οι αγρότες από τα Πράσινα Φανάρια με τη συμμετοχή 18 μπλόκων συναντήθηκαν στην Επανομή και καλούν όλα τα μέτωπα των αγροτικών κινητοποιήσεων σε ενότητα πιέζοντας για κοινή συνάντηση με την κυβέρνηση.

Στην επιστολή τους για τη συνάντηση που έγινε ανάμεσα σε 18 μπλόκα αγροτών αναφέρεται πως: «Πραγματοποιήθηκε εν μέσω κινητοποιήσεων συνάντηση με τη συμμετοχή 18 μπλόκων ανά την Ελλάδα.

Η κατάσταση που επικρατεί κατά κοινή ομολογία μια ολόκληρης Ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο αυτής των αγροτών είναι πως επιβάλλεται η άμεση επίλυση προβλημάτων ζωτικής σημασίας όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί σήμερα στην κυβέρνηση.

Διαφάνηκε επίσης και η αναγκαιότητα της έναρξης ενός ουσιαστικού διαλόγου για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Μακριά λοιπόν από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις όπως αυτές προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης, στοχοποιώντας και καταστρέφοντας αναίτια γνήσιους αγρότες συναδέλφους, μεταφέρουμε το μήνυμα μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις σε ένα γόνιμο – ουσιαστικό – και με γνώμονα το καλό μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας διάλογο.

Σε αυτό τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς.

Κάλεσμα λοιπόν και των υπολοίπων συναδέλφων για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Τα μπλόκα σε Μάλγαρα και Νίκαια

Οι αγρότες στη Νίκαια έκλεισαν την η αερογέφυρα, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο. Το μέτρο αναμένεται να ισχύσει έως και την Τρίτη το μεσημέρι, οπότε και η κυκλοφορία θα δοθεί εκ νέου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των ημερών.

Παράλληλα, για αύριο έχει προγραμματιστεί άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου, ενώ τη Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους της περιοχής.

Την ίδια ώρα, με απόφαση της αστυνομίας, τέθηκαν σε ισχύ από τις 12:45 σήμερα το μεσημέρι έκτακτες και προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον αυτοκινητόδρομο Π.Α.Θ.Ε., στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου Νίκαιας, λόγω των συνεχιζόμενων αγροτικών κινητοποιήσεων.

Με αποκλεισμούς σε τελωνεία και οδικά δίκτυα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στην Κεντρική Μακεδονία, μετά την παρέλευση της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και ως την Πρωτοχρονιά.

Στη μία το μεσημέρι, αγρότες των Μαλγάρων προχώρησαν στον αποκλεισμό του ρεύματος εξόδου προς την Αθήνα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Αθηνών, σύμφωνα με απόφαση τους, μέχρι και την Τρίτη.

Στις δώδεκα το μεσημέρι, αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό του τελωνείου των Ευζώνων και τα δύο ρεύματα του δρόμου, για όλα τα οχήματα, πλην έκτακτων περιστατικών. Ο αποκλεισμός θα διαρκέσει ως τις τέσσερις το απόγευμα και θα επαναληφθεί από τις έξι έως τις δέκα το βράδυ και τις ίδιες ώρες, καθημερινά, μέχρι την Τρίτη.

Την ίδια ώρα, αγρότες με τα τρακτέρ τους έκλεισαν, τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, τον σταθμό διέλευσης του Προμαχώνα, μόνο για τα φορτηγά, ενώ τα επιβατικά αυτοκίνητα κινούνται κανονικά. Από τις πέντε χθες το απόγευμα παραμένει κλειστός μόνο για τα φορτηγά και ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας.

Στη Χαλκηδόνα οι αγρότες κλείνουν τον κόμβο από τις δυο το μεσημέρι έως και τις πέντε.