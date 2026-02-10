Δώδεκα συλλήψεις σε οικισμούς σε Φυλή και Αχαρνές: Πάνω από 20 παραβιάσεις του ΚΟΚ, αποξηλώθηκαν καλώδια για ρευματοκλοπές

Σε 12 συλλήψεις ανθρώπων για περιστατικά ρευματοκλοπών αλλά και για παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), προχώρησαν οι αρχές την Δευτέρα και την Τρίτη (09-10.02.2026) στη Φυλή και στις Αχαρνές.

Συνολικά η ΕΛΑΣ επιβεβαίωσε 20 περιπτώσεις παραβιάσεων του ΚΟΚ, ενώ οι 12 συλληφθέντες κατηγορούνται για ρευματοκλοπές και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους κ.α. Η επιχείρηση των αρχών πραγματοποιήθηκε σε οικισμούς της Φυλής και των Αχαρνών.

Μάλιστα, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 520 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για τις ρευματοκλοπές.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από την Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στις 9 και 10-2-2026, ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμούς της Φυλής και των Αχαρνών.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της ανωτέρω Υπηρεσίας, της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων και Τροχαίας Αττικής, αστυνομικού σκύλου και μη στελεχωμένου αεροσκάφους (drone).

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στις εν λόγω περιοχές.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, ενώ βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις Κ.Ο.Κ. για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, χρήση κινητού τηλεφώνου, μη χρήση κράνους κ.α.

Τέλος, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων μήκους 520 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.