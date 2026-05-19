Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Η εισαγγελέας ζητά να παραπεμφθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί

Την παραπομπή και των τεσσάρων κατηγορουμένων αστυνομικών που το βράδυ της στυγερής δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα υπηρετούσαν στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζητά η εισαγγελέας στην πρότασή της προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδικότερα, η εισαγγελική λειτουργός ζητά την παραπομπή και των τεσσάρων κατηγορουμένων για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο διά παραλείψεως. Πρόκειται για τον τότε σκοπό στο εξωτερικό φυλάκιο του Αστυνομικού Τμήματος, την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια και τον εκφωνητή της άμεσης Δράσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Να παραπεμφθούν οι κατηγορούμενοι για να δικαστούν ως υπαίτιοι του ότι στους Αγίους Αναργύρους Αττικής στην 1 Απριλίου 2024 ενεργώντας από πρόθεση διά παραλείψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο ενώ είχαν από το νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενεργεία για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος του παθόντος», καταλήγει στην πρότασή της η εισαγγελέας.

Παράλληλα η εισαγγελική λειτουργός ζητά να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στους κατηγορουμένους μετά τις απολογίες τους. Το λόγο πλέον έχει το δικαστικό συμβούλιο.