Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Προφυλακίστηκε ο Αιγύπτιος – Επιμένει στον ισχυρισμό ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τον γνωστό ποινικολόγο

Στη φυλακή οδηγείται ο Αιγύπτιος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου.

Ο 28χρονος κατηγορούμενος, αφού απολογήθηκε για τη στυγερή δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου, καθώς και για την παλαιότερη υπόθεση ασέλγειας σε βάρος ανήλικης, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

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Ο Αιγύπτιος απολογούμενος φέρεται να επανέλαβε τους προανακριτικούς του ισχυρισμούς για διαπληκτισμό μεταξύ του ίδιου και του θύματος, με τον ίδιο να χτυπά τον 73χρονο ποινικολόγο μέχρι θανάτου, να του παίρνει το laptop και να φεύγει από το διαμέρισμα της 3ης Σεπτεμβρίου λίγη ώρα αργότερα.

«Δεν ήθελα να του κάνω κακό, ήθελα απλά να φύγω από το διαμέρισμα, διαπληκτιστήκαμε, όλα έγιναν πολύ γρήγορα, τον χτύπησα σε διάφορα σημεία του δωματίου. Τον άφησα λιπόθυμο, πήρα το laptop και έφυγα», φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων, κατά την προανακριτική απολογία του ο 28χρονος.

Ο 28χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του στυγερού εγκλήματος απολογήθηκε για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη είσοδο στη χώρα, ενώ ακολούθως έδωσε εξηγήσεις και την εκκρεμή δικογραφία για ασέλγεια ανήλικης, για την οποία εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης σε βάρος του από τις 28 Μαΐου 2026.

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Την πεποίθηση ότι «υπάρχουν πράγματα που έχουν διαστρεβλωθεί στον Τύπο» σε ό,τι αφορά την υπόθεση της δολοφονίας του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου, εξέφρασε ο συνήγορος του 28χρονου κατηγορούμενου από την Αίγυπτο, ο οποίος προφυλακίστηκε με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

«Έχω λάβει την εντολή να υπερασπιστώ τον κατηγορούμενο στην υπόθεση ήδη από την Παρασκευή, όχι μέσω νομικής βοήθειας. Έλαβα ένα τηλέφωνο στο οποίο μου ζήτησε να μεταβώ στη ΓΑΔΑ, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση όπου εκρατούντο. Είχαμε μια συνομιλία. Από αυτή τη συνομιλία εγώ αποφάσισα ότι ήθελα να τον αναλάβω, γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν διαστρεβλωθεί ενδεχομένως στον Τύπο. Δεν είναι έτσι όλα όπως παρουσιάζονται» σημείωσε ο Χρήστος Ψαρράς.

Ο συνήγορος του συλληφθέντα εξέφρασε στη στυνέχεια «τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του (εκλιπόντος). Ήταν ένας άνθρωπος που διακόνησε την ποινική δικαιοσύνη για πάνω από τέσσερις δεκαετίες και σίγουρα η απώλειά του είναι αισθητή. Δεύτερον, δεν πρόκειται να μπω στην ουσία της υποθέσεως σε σχέση με το τι είπε ο κατηγορούμενος, τουλάχιστον για το βασικό αδίκημα. Τα αδικήματα ήταν πολύ περισσότερα του ενός. Ήταν ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ήταν ληστεία η οποία μεταβλήθηκε κατηγορία. Η κλοπή μία ώρα πριν μπούμε στην ανάκριση έγινε ληστεία. Ήταν η κατηγορία της παράνομης διαμονής στη χώρα. Ήταν η κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών και της κατάχρησης σε ασέλγεια ανηλίκου. Για το οποίο είχε βγει το ένταλμα το ’24».

Κλείνοντας, ο κ. Ψαρράς τόνισε ότι δεν θα μπει στην ουσία της υπόθεσης υπογραμμίζοντας ότι «η προδικασία σε όλες τις, σε όλες τις δίκες, διέπεται από την αρχή της μυστικότητας. Δεν είμαι διατεθειμένος να την παραβιάσω».