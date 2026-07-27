Ισπανία: Παραμένουν για ένα 24ωρο τα δύο ελληνικά Canadair στις μεγάλες δασικές πυρκαγιές

Παραμένουν για μία ακόμα ημέρα τα δύο ελληνικά Canadair καθώς δραματική παραμένει η κατάσταση στις μεγάλες και καταστροφικές φωτιές στην Ισπανία.

Τα δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη Canadair τύπου CL-415 που απέστειλε η Ελλάδα στην Ισπανία, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM).

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Όπως έγινε γνωστό από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης (ERCC), η Ελλάδα ανταποκρίθηκε θετικά στην παράταση της παραμονής της ελληνικής αποστολής εναέριων μέσων στην Ισπανία, η οποία επιχειρεί στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας (UCPM) για την αντιμετώπιση των μεγάλων δασικών πυρκαγιών.

Εντυπωσιακές είναι οι φωτογραφίες και το βίντεο από την επιχείρηση των ελληνικών Canadair στην Ισπανία.

Αξιολογώντας τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία των επιστημόνων για τις καιρικές συνθήκες που αναμένονται στη χώρα και λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα που θα απαιτηθεί, η Ελλάδα ενημέρωσε το ERCC ότι η ελληνική αποστολή θα μπορεί να παραταθεί για μια ημέρα ακόμα, κάτι που έγινε αποδεκτό.

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Όπως επισημαίνεται σε σχετική ενημέρωση του υπουργείου, η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, την Παρασκευή 31 Ιουλίου και το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Αυγούστου αναμένονται ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι, τοπικά 7 έως 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα στη δυτική και βόρεια Ελλάδα. Οι συνθήκες αυτές, όπως τονίζεται, επιβάλλουν την επιστροφή των εναέριων μέσων, ώστε να είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών στη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του αρχικού επιχειρησιακού σχεδιασμού, η ελληνική αποστολή επρόκειτο να ολοκληρώσει την αποστολή της αύριο Τρίτη 28 Ιουλίου και να επιστρέψει στην Ελλάδα Τετάρτη 29 Ιουλίου 2026.

Τέλος όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ενημέρωση, η Ελλάδα συνεχίζει να συνδράμει έμπρακτα τις χώρες που δοκιμάζονται από μεγάλες φυσικές καταστροφές, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, διασφαλίζοντας παράλληλα την αναγκαία επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των αυξημένων κινδύνων που αναμένονται στη χώρα μας τις επόμενες ημέρες.