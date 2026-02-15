Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Δολοφονία στις φυλακές Δομοκού: Βαρυποινίτης σκότωσε ισοβίτη στο γραφείο του Αρχιφύλακα

Ο ισοβίτης πήγε στο γραφείο του Αρχιφύλακα με σκοπό να τον σκοτώσει και παρενέβησαν δυο βαρυποινίτες
Φυλακές
φωτογραφία αρχείου eurokinissi

Ένας βαρυποινίτης σκότωσε έναν Έλληνα ισοβίτη το βράδυ της Κυριακής (15/02/2026) στις φυλακές Δομοκού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο ισοβίτης που δολοφονήθηκε στις φυλακές Δομοκού φέρεται να πήγε στο γραφείο του Αρχιφύλακα με σκοπό να τον σκοτώσει.

Εκεί βρίσκονταν ακόμη δυο βαρυποινίτες, με τον έναν στην προσπάθειά του να προφυλάξει τον Αρχιφύλακα, σκότωσε τον ισοβίτη χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πως έγινε το περιστατικό.

Η έρευνα της ΕΛΑΣ βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ελλάδα
