Δολοφονία στο Αγρίνιο: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 44χρονος δράστης – Την Τετάρτη η απολογία του

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 21.01.2026 πήρε ο 44χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο.

Ο 44χρονος, οδηγήθηκε στα δικαστήρια του Μεσολογγίου σήμερα το μεσημέρι (18/1/2026), υπό δρακόντεια μέτρα, καθώς ο άνδρας έχει ήδη ομολογήσει τη δολοφονία τον 50χρονο πρώην φίλο του, πρόεδρο της κοινότητας Λιθοβουνίου στο Αγρίνιο.

Το κατηγορητήριο για τον 44χρονο είναι βαρύ καθώς η ποινική δίωξη που του ασκήθηκε είναι γα ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησια.

Όπως φαίνεται, πίσω από τη δολοφονία βρίσκονται ερωτικές διαφορές, συνεχείς καβγάδες και απειλές που υπήρχαν τον τελευταίο χρόνο.

Ο 44χρονος έφτασε στο δικαστικό μέγαρο κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και μπήκε γρήγορα στο κτίριο.

Οι κάτοικοι στα χωριά Λιθοβούνι και Μεσάριστα είναι συγκλονισμένοι, αφού οι δύο άνδρες γνωρίζονταν από παιδιά και ήταν φίλοι από την εφηβεία. Η αστυνομία παραμένει στην περιοχή, επειδή υπάρχει ανησυχία μήπως υπάρξουν αντεκδικήσεις.

Το χρονικό

Το πώς έγινε το έγκλημα και πώς ο 44χρονος κατάφερε να βρεθεί μόνος με τον 50χρονο και να τον σκοτώσει, περιγράφεται με δύο διαφορετικούς τρόπους.

Σύμφωνα με την πρώτη εκδοχή, οι δύο άνδρες είχαν κανονίσει να συναντηθούν. Η δεύτερη λέει πως ο 50χρονος, όταν είδε τον δράστη να περνά με το αυτοκίνητο έξω από το καφενείο, τον ακολούθησε.

Μόλις εμφανίστηκε το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο κοινοτάρχης τότε ο δράστης του έριξε μια φορά από μπροστά πυροβολώντας στο παρμπρίζ και ενώ το όχημα του θύματος έφυγε από την πορεία του, στη συνέχεια ο 44χρονος έριξε δύο φορές από πίσω.

Στην προανακριτική του κατάθεση ο 44χρονος εκτελεστής φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι φοβήθηκε και ότι «αν δεν το έκανα εγώ, θα το έκανε εκείνος». Ωστόσο, οι εξηγήσεις που άρχισε να δίνει στους αστυνομικούς ήταν μπερδεμένες γεγονός που τους κάνει να μην πιστεύουν ακριβώς όλα όσα τους είπε.

Οι κάτοικοι του χωριού Λιθοβούνι μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον 50χρονο πρόεδρο της κοινότητας, καθώς όπως λένε ήταν ένας άνθρωπος που βοηθούσε το χωριό αλλά φρόντιζε και τη μητέρα και τον αδελφό του, που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.

Την ίδια ώρα, στο χωριό του δράστη στα Μεσάριστα οι συγγενείς του 44χρονου παραμένουν «μαντρωμένοι» μέσα στα σπίτια τους ενώ στην περιοχή έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις υπό τον φόβο «βεντέτας».