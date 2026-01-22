Δολοφονία στο Αγρίνιο: Το νέο βίντεο και η μαρτυρία συγγενή – «Πήγε στον στάβλο, έκοψε τις φλέβες της για να μην του δώσει τα λεφτά»

Συγκλονισμένη είναι ακόμη η τοπική κοινωνία του Αγρινίου από το στυγερό έγκλημα, που συνέβη το Σάββατο 17.01.2026, με θύμα έναν 50χρονο κοινοτάρχη του Λιθοβουνίου και δράστη, έναν 44χρονο. Οι δύο άνδρες ήταν πρώην κολλητοι, όμως η σχέση του 44χρονου με τη γυναίκα του θύματος, φαίνεται να ήταν η αφορμή για την δολοφονία.

Ο 44χρονος κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος μετά το τέλος της μαραθώνιας απολογίας του την Τετάρτη 21.01.2026, ενώ επανέλαβε πως δεχόταν απειλές από το θύμα, και ισχυρίστηκε ότι φοβήθηκε για τη ζωή του. Τόνισε πως αναγκάστηκε να πυροβολήσει το αυτοκίνητο με αποτέλεσμα τη δολοφονία του κοινοτάρχη του χωριού στο Αγρίνιο, γιατί όπως είπε, αν δεν το έκανε εκείνος θα το έκανε ο 50χρονος.

Το πρόσφατο βίντεο του ζευγαριού από το ταξίδι στο Καρπενήσι

Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για το έγκλημα στο Αγρίνιο. Από τις ξέγνοιαστες στιγμές των περσινών Χριστουγέννων, όταν ο κοινοτάρχης του Λιθοβουνίου και η σύζυγός του πήγαν εκδρομή στο Καρπενήσι μαζί με τον κουμπάρο τους, φτάσαμε σε ένα έγκλημα που συγκλόνισε το χωριό και ολόκληρη τη χώρα. Οι μαρτυρίες και οι νέες εικόνες που παρουσίασε το Live News ρίχνουν περισσότερο φως στα όσα συνέβησαν.

Μέχρι πριν λίγες ημέρες, η εικόνα που υπήρχε ήταν τελείως διαφορετική. Η σχέση του θύματος με τη γυναίκα του φαινόταν να έχει βελτιωθεί σημαντικά. Είχαν ταξιδέψει μαζί με τον κουμπάρο τους στο Καρπενήσι για τα Χριστούγεννα και έδειχναν χαρούμενοι και ήρεμοι.

Το παρελθόν του ζευγαριού και η νέα μαρτυρία

Το ζευγάρι φαίνεται πως είχε ξεπεράσει την κρίση που είχε περάσει στο παρελθόν, όπου η σύζυγος του 50χρονου κοινοτάρχη έφυγε από το σπίτι ενώ είχαν προηγηθεί γεγονότα που είχαν απασχολήσει πολύ την τοπική κοινωνία.

Όπως ανέφερε συγγενής του θύματος στο Live News, το περασμένο Πάσχα, στο χωριό κοντά στο Αγρίνιο, όλοι μιλούσαν για τα σοβαρά προβλήματα στον γάμο του κοινοτάρχη και για τη συμπεριφορά της συζύγου του.

«Ήθελε να φύγει. Ζήτησε από τον Κώστα 50-60 χιλιάδες ευρώ και τελικά τα πήρε. Μετά ο Κώστας τα ζητούσε πίσω πριν προλάβει να φύγει. Εκείνη έλεγε ότι θα του τα έδινε, αλλά πήγε στον στάβλο και έκοψε τις φλέβες της για να μην του επιστρέψει τα χρήματα».

Η γυναίκα βρέθηκε αιμόφυρτη στον στάβλο. «Ο Κώστας ανησύχησε γιατί άργησε να γυρίσει από τα πρόβατα και έστειλε τον ξάδελφό του να τη βρει. Εκείνος τη βρήκε μέσα στα αίματα και τη μετέφερε αμέσως στο νοσοκομείο, όπου και σώθηκε» συνεχίζει ο συγγενής.

Για κάποιο διάστημα νοσηλεύτηκε και μετά αποφάσισε να φύγει για την Πάτρα.

«Ο Κώστας υπέγραψε για να πάρει εξιτήριο, αλλιώς δεν την άφηναν να φύγει. Υπήρχε σκέψη να την κλείσουν σε θεραπευτήριο. Έμεινε πρώτα στις αδελφές της και μετά νοίκιασε σπίτι. Ο Σ… πήγαινε συχνά να τη βλέπει, μέχρι που ξόδεψαν όλα τα χρήματα και η Γ… γύρισε πίσω».

Το περασμένο καλοκαίρι, τόσο ο 50χρονος όσο και η σύζυγός του αποφάσισαν να δώσουν άλλη μια ευκαιρία στον γάμο τους, ενώ φαινόταν ότι είχαν αφήσει πίσω τα προβλήματα αυτά.

Οι ισχυρισμοί της συζύγου

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η σύζυγος του 50χρονου κοινοτάρχη, παραδέχτηκε την εξωσυζυγική σχέση της με τον κατηγορούμενο, ενώ επιβεβαίωσε ότι ο σύζυγος της, απειλούσε τον 44χρονο δράστη.

Όπως δήλωσε, είναι συγκλονισμένη από το στυγερό έγκλημα, δεν περίμενε ποτέ ο 44χρονος να φτάσει στη δολοφονία, καθώς δεν τον είχε ικανό για κάτι τέτοιο.