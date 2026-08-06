Δολοφονία Βρετανίδας στην Κυψέλη: Οι δύο καταθέσεις «κλειδί» της συζύγου του 26χρονου Αφγανού – Το στίγμα του κινητού, η θεία από την Ινδία και τα απειλητικά μηνύματα

Η υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας εθελόντριας Ελίζαμπεθ Ρος στην Κυψέλη αποκτά νέες διαστάσεις μέσα από τις δύο καταθέσεις της συζύγου του 26χρονου Αφγανού, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα δύο καταθετικά κείμενα, τα οποία παρουσιάζει το newsit.gr, περιγράφουν γεγονότα και κινήσεις που, σύμφωνα με τη δικογραφία, θεωρούνται κρίσιμα για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Η μάρτυρας «κλειδί» για την εξιχνίαση της δολοφονίας στην Κυψέλη, περιγράφει αναλυτικά όσα αναγνώρισε σε φωτογραφικό υλικό από κάμερες ασφαλείας. Δηλώνει ότι αναγνωρίζει τον σύζυγό της να κινείται με το αυτοκίνητό της, ενώ αναφέρεται και σε χρηματικό ποσό που της παρέδωσε λίγες ημέρες μετά την εξαφάνιση της 38χρονης Ελίζαμπεθ Ρος, καθώς και στην αγορά νέου κινητού τηλεφώνου, για την οποία, όπως λέει, της έδωσε εξηγήσεις που δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει.

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Στην πρώτη κατάθεσή της, η σύζυγος του 26χρονου Αφγανού περιγράφει τη γνωριμία της με το θύμα μέσω εθελοντικών δράσεων και αναφέρεται στις τελευταίες επαφές που είχε η Βρετανίδα με τον κατηγορούμενο. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει στη νύχτα της 15ης Ιουλίου του 2026, όταν, όπως υποστηρίζει, διαπίστωσε μέσω της εφαρμογής γεωεντοπισμού ότι ο σύζυγός της βρισκόταν στο διαμέρισμα της οδού Ρεθύμνου, παρότι εκείνος της είχε πει ότι παρακολουθούσε ποδοσφαιρικό αγώνα σε καφέ. Παράλληλα περιγράφει τα μηνύματα που εστάλησαν από το κινητό της Ελίζαμπεθ μετά την εξαφάνισή της, σημειώνοντας ότι δεν τα θεώρησε συμβατά με τον τρόπο που εκείνη συνήθιζε να επικοινωνεί. Αναφέρεται ακόμη στα απειλητικά μηνύματα που δέχθηκε η ίδια, γεγονός που, όπως λέει, ενίσχυσε τον φόβο της για την ασφάλεια της οικογένειάς της.

Λίγες ημέρες αργότερα, η μάρτυρας κλήθηκε εκ νέου να καταθέσει και, εξετάζοντας φωτογραφίες από το προανακριτικό υλικό, δήλωσε ότι αναγνώρισε τόσο το αυτοκίνητό της όσο και τον σύζυγό της σε διαδοχικές κινήσεις που καταγράφονται από κάμερες ασφαλείας. Όπως καταθέτει, τον αναγνωρίζει να κρατά βαλίτσα, να μεταφέρει αποσκευές και να κινείται με ηλεκτρικό πατίνι, ενώ συνδέει τις εικόνες με σημεία που γνωρίζει καλά από τη γειτονιά. Επιπλέον, αναφέρεται στην παράδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από τον κατηγορούμενο, καθώς και στην αγορά ενός νέου κινητού τηλεφώνου, δηλώνοντας ότι ο ίδιος απέδιδε τα χρήματα σε συγγενικό του πρόσωπο από το εξωτερικό.

Οι δύο καταθέσεις αποτελούν βασικό τμήμα της δικογραφίας που σχηματίστηκε για την υπόθεση και φωτίζουν, σύμφωνα με το περιεχόμενό τους, το χρονικό των τελευταίων ημερών πριν από τον εντοπισμό της σορού της 38χρονης Βρετανίδας εθελόντριας Ελίζαμπεθ Ρος, αλλά και τις κινήσεις που ακολούθησαν. Το newsit.gr παρουσιάζει αυτούσιες τις δύο μαρτυρικές καταθέσεις, οι οποίες αξιολογούνται από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

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Η 1η κατάθεση

Η σύζυγος του 26χρονου Αφγανού κλήθηκε και κατέθεσε στην Αστυνομία:

«Προσήλθα στην Υπηρεσία σας για να σας αναφέρω ορισμένα περίεργα περιστατικά που συνέβησαν και σχετίζονται με την υπόθεση ανθρωποκτονίας της ELISABETH JANE, η οποία βρέθηκε νεκρή μέσα σε μία βαλίτσα, καθώς και με απειλές που δεχθήκαμε εγώ και το παιδί μου από άγνωστο άτομο, σήμερα, 31-07-2026, μέσω τηλεφώνου.

Στην Ελλάδα ήρθα για πρώτη φορά το 2016, κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης. Ήρθα μαζί με τους γονείς μου και μεταβήκαμε στη Μόρια της Λέσβου, όπου βοηθούσαμε, όσο μπορούσαμε, τους ανθρώπους που έφταναν από την Τουρκία. Γενικά, η οικογένειά μου ασχολείται με την προσφορά και τον εθελοντισμό. Ήρθα και άλλες φορές στην Ελλάδα για τον ίδιο λόγο και το 2019 εγκαταστάθηκα μόνιμα εδώ.

Το 2016 είχα γνωρίσει στη Μόρια τον σύζυγό μου. Ήταν πρόσφυγας από το Αφγανιστάν και βρισκόταν στη Μόρια. Με τον … διατηρήσαμε αρχικά φιλική επαφή και το 2021, όταν εγκαταστάθηκα στην Ελλάδα, γίναμε ζευγάρι. Το 2023 παντρευτήκαμε και το 2026 γέννησα τον γιο μας, ο οποίος σήμερα είναι τριών μηνών.

Με τον … συνεννοούμαστε στα αγγλικά, καθώς τα μιλάει σχετικά καλά, αν και υστερεί λίγο στον γραπτό λόγο. Εδώ, στην Ελλάδα, προσφέρω φιλανθρωπικό έργο μέσω ΜΚΟ και οργανώσεων που βοηθούν πρόσφυγες, αλλά και άλλες κοινωνικές ομάδες. Έχω κάποια εισοδήματα από αυτές τις οργανώσεις, τα οποία με βοηθούν να βιοπορίζομαι.

Ο άνδρας μου, ο οποίος έχει ασπαστεί τον Χριστιανισμό, κάνει ακριβώς τα ίδια με εμένα και είμαστε μαζί σε όλη αυτή την προσπάθεια. Στο σημείο αυτό θέλω να σας αναφέρω ότι ο άνδρας μου έγινε αρχικά προτεστάντης και στη συνέχεια ορθόδοξος χριστιανός. Το χριστιανικό του όνομα είναι Δαυίδ, αλλά δεν τον αποκαλώ ποτέ έτσι.

Κάθε Κυριακή πηγαίνουμε στην προτεσταντική εκκλησία που βρίσκεται στην οδό Αιόλου και έχουμε αποκτήσει από εκεί πολλούς φίλους. Επίσης, μαζί με τον σύζυγό μου έχουμε τα κλειδιά και διαχειριζόμαστε ένα διαμέρισμα στην οδό Ρεθύμνου, εκ μέρους της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Project for Art and Well Being».

Στο συγκεκριμένο διαμέρισμα πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις, όπως μαθήματα αγγλικών σε μετανάστες, μαθήματα αγγειοπλαστικής και άλλες δραστηριότητες. Παράλληλα, το διαμέρισμα διατίθεται και ως ξενώνας για εθελοντές που έρχονται από το εξωτερικό για να βοηθήσουν. Μαζί με εμάς, διαχειρίστρια του συγκεκριμένου διαμερίσματος είναι και η S…, την οποία αποκαλούμε επίσης Έσθερ.

Μέσω της τελευταίας γνώρισα, τον Φεβρουάριο του 2026, τη ROSS ELISABETH, την οποία όλοι αποκαλούσαμε Lisa. Η Lisa ήταν ένα πολύ ευχάριστο και γλυκό άτομο, ευκολόβολο, με καλή ψυχή, και πίστευε πραγματικά ότι σκοπός της ζωής της ήταν να βοηθάει τους ανθρώπους.

Είδα τη Lisa και κατά την τελευταία της επίσκεψη στην Ελλάδα, στις 5 και στις 12 Ιουλίου, καθώς και κάποια ημέρα ανάμεσα στις δύο αυτές ημερομηνίες, την οποία όμως δεν θυμάμαι συγκεκριμένα. Ερχόταν στις συγκεντρώσεις μελέτης της Αγίας Γραφής που πραγματοποιούσαμε ως ομάδα χριστιανών και φίλων.

Στη συνάντηση της 12ης Ιουλίου βρισκόταν μαζί μας και ο σύζυγός μου. Όταν ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση, εκείνο το απόγευμα, περίπου στις 6, η Lisa μου ζήτησε να τη συνοδεύσω σε έναν περίπατο που ήθελε να κάνει. Δεν δέχθηκα, επειδή είχα μία συνάντηση στις 8.

Τότε πρότεινε το ίδιο στον σύζυγό μου, ο οποίος, πιθανότατα επειδή κατάλαβε ότι ήθελε οπωσδήποτε παρέα, δέχθηκε να τη συνοδεύσει. Τελικά, πήγαμε όλοι μαζί μέχρι ένα σημείο και στη συνέχεια ο άνδρας μου έμεινε μόνος μαζί της.

Ο (φερόμενος ως δράστης) έμεινε για κάποια ώρα με τη Lisa και στη συνέχεια επέστρεψε, προκειμένου να αναλάβει το μωρό και να μπορέσω εγώ να βγω. Με τη Lisa δεν ήμασταν πολύ στενές φίλες, αλλά μου είχε αναφέρει ότι υπέφερε από κρίσεις άγχους και από ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, για την οποία είχε διαγνωστεί. Μου είπε επίσης ότι λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για αυτά τα ζητήματα.

Η 12η Ιουλίου ήταν η τελευταία φορά που την είδα. Στη συνέχεια, της έστειλα ένα μήνυμα στις 18 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο. Θα πηγαίναμε με τον σύζυγό μου και άλλους εθελοντές στο καμπ προσφύγων στη Μαλακάσα, προκειμένου να μοιράσουμε τρόφιμα.

Έστειλα μήνυμα στη Lisa για να τη ρωτήσω αν ήθελε να έρθει μαζί μας, επειδή είχαμε ξανακάνει κάτι αντίστοιχο, αν θυμάμαι καλά, είτε στις 11 είτε στις 6 Ιουλίου, και είχαμε περάσει όμορφα. Δεν μου απάντησε ποτέ.

Μετά από λίγες ημέρες ρώτησα τον άνδρα μου τι είχε συμβεί με τη Lisa, επειδή δεν είχα νέα της. Μου είπε ότι είχαν επικοινωνήσει για τελευταία φορά στις 15 Ιουλίου. Από όσα κατάλαβα, η Lisa τού είχε ζητήσει να πάνε μαζί εκείνο το απόγευμα κάπου, για να δώσουν σε κάποιον μία Βίβλο. Ο άνδρας μου, τελικά, δεν πήγε μαζί της.

Αυτό που είδα στο τηλέφωνο του άνδρα μου εκείνη την ημέρα, αν θυμάμαι καλά, ήταν μία αναπάντητη κλήση της Lisa και ένα μήνυμα που ανέφερε: “Ευχαριστώ για την πρόθεσή σου να έρθεις μαζί μου”. Δεν θυμάμαι την ώρα κατά την οποία εστάλησαν.

Ο άνδρας μου μού είπε ότι στις 15 Ιουλίου πήγε στο σπίτι της οδού Ρεθύμνου, χτύπησε το κουδούνι, αλλά δεν απάντησε κανείς. Στη συνέχεια, μπήκε στο διαμέρισμα με τα κλειδιά που είχε. Δεν βρήκε τη Lisa μέσα στο σπίτι, ούτε τα πράγματά της, και αποχώρησε.

Θυμάμαι επίσης κάτι άλλο από εκείνο το βράδυ. Γύρω στα μεσάνυχτα, από τις 15 προς τις 16 Ιουλίου, ξύπνησα και δεν βρήκα τον (φερόμενος ως δράστης) στο σπίτι. Ανησύχησα και έλεγξα την τοποθεσία του από το κινητό μου, καθώς έχουμε ενεργοποιημένη την κοινοποίηση τοποθεσίας και οι δύο, ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται ο καθένας.

Είδα, λοιπόν, ότι βρισκόταν μέσα στο διαμέρισμα της οδού Ρεθύμνου. Παραξενεύτηκα, επειδή δεν υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος να βρίσκεται εκεί εκείνη την ώρα. Τον κάλεσα στο τηλέφωνο και μου είπε ότι παρακολουθούσε έναν αγώνα του Μουντιάλ σε ένα καφέ στην πλατεία Βικτωρίας και ότι, επειδή ήθελε να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα, πήγε στο διαμέρισμα.

Ηρέμησα, ξανακοιμήθηκα και δεν κατάλαβα τι ώρα επέστρεψε. Από τότε που γεννήθηκε το μωρό κοιμόμαστε σε διαφορετικά δωμάτια.

Από όσο θυμάμαι, στις 15 Ιουλίου ξύπνησα σχετικά νωρίς και, μαζί με το μωρό, πήγαμε με το αυτοκίνητό μου στο σπίτι μιας φίλης στον Άλιμο, όπου συγκεντρωνόμαστε στο πλαίσιο μιας ομάδας μητέρων. Επέστρεψα στο σπίτι μου το μεσημέρι, μεταξύ 2 και 3.

Στις 4 είχα διαδικτυακό ραντεβού με τον ψυχολόγο μου και ο (φερόμενος ως δράστης) κρατούσε το μωρό μέχρι τις 5, όταν ολοκληρώθηκε η συνεδρία. Έπεσα για ύπνο περίπου στις 21.30. Λίγο νωρίτερα, ο άνδρας μου μού είχε στείλει μήνυμα ότι παρακολουθούσε τον αγώνα του Μουντιάλ. Μου έστειλε και μία φωτογραφία.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 18 Ιουλίου, το μεσημέρι, πήγαμε μαζί με τον σύζυγό μου στη Μαλακάσα και επιστρέψαμε στο σπίτι μας περίπου στις 6 το απόγευμα. Μέχρι εκείνη την ώρα, όλα ήταν φυσιολογικά.

Ξαφνικά, ο (φερόμενος ως δράστης) ήρθε αναστατωμένος και μου είπε ότι είχε μιλήσει στο τηλέφωνο με έναν θείο του, ο οποίος του είχε μεταφέρει κάποια άσχημα νέα, ότι δηλαδή η θεία του είχε σκοτωθεί στην Ινδία. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, δεν άκουσα κάποιο τηλεφώνημα.

Μου είπε ότι ήθελε να ηρεμήσει και μου ζήτησε να πάμε στην Αράχωβα, σε ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο ενός φίλου μας, το οποίο ήταν άδειο εκείνες τις ημέρες. Επειδή τον είδα πολύ αναστατωμένο, δεν θέλησα να του χαλάσω το χατίρι και φύγαμε από την Αθήνα περίπου στις 20.30.

Μείναμε στην Αράχωβα ένα βράδυ και επιστρέψαμε στην Αθήνα την Κυριακή, περίπου στις 23.30. Οι επόμενες ημέρες κύλησαν φυσιολογικά.

Φτάνουμε, λοιπόν, στις 29 Ιουλίου. Ήδη από την προηγούμενη ημέρα είχα πληροφορηθεί από τον κύκλο μας ότι η Lisa αγνοούνταν και ότι την αναζητούσε η οικογένειά της. Όλο αυτό με είχε προβληματίσει πάρα πολύ.

Γύρω στις 3 τα ξημερώματα της 29ης Ιουλίου πετάχτηκα από τον ύπνο μου και σκέφτηκα κάτι τρομερό. Θυμήθηκα τη σορό γυναίκας που είχε βρεθεί μέσα σε βαλίτσα, σε σημείο πολύ κοντά στο σπίτι μας. Φοβήθηκα πάρα πολύ ότι η γυναίκα που είχε βρεθεί νεκρή ήταν η Lisa.

Το πρωί, όταν ξύπνησα, εξέφρασα στον (φερόμενος ως δράστης) τις ανησυχίες μου. Εκείνος μου είπε να μην ανησυχώ, επειδή οι άνθρωποι μπορεί να μην απαντούν σε μηνύματα και κλήσεις για διάφορους λόγους.

Εγώ, επειδή εξακολουθούσα να ανησυχώ, όταν έφυγε ο άνδρας μου, έστειλα μήνυμα στη Lisa για να διαπιστώσω αν ήταν καλά. Μετά από λίγα λεπτά, έλαβα δύο μηνύματα από το τηλέφωνό της, στα οποία αναφερόταν ότι θα επισκεπτόταν φίλους και ότι θα πήγαινε στην Τουρκία.

Τα μηνύματα αυτά δεν έμοιαζαν με τον τρόπο που επικοινωνούσε η Lisa, τόσο ως προς το επίπεδο των αγγλικών όσο και ως προς τη χρήση emoji, τα οποία εκείνη δεν χρησιμοποιούσε ποτέ.

Της έστειλα ηχητικό μήνυμα, ζητώντας της να μου πει περισσότερα, και την κάλεσα στο τηλέφωνο, αλλά δυστυχώς δεν έλαβα καμία απάντηση.

Δεν ξέρω τι να σας πω, αλλά όλα τα παραπάνω με έκαναν να αισθανθώ περίεργα. Ιδίως όταν συνδύασα τις ημερομηνίες, τα μηνύματα και τη συμπεριφορά του άνδρα μου, άρχισα να κάνω διάφορες σκέψεις, οι οποίες με έκαναν να αισθάνομαι άβολα.

Από τη στιγμή που ταυτοποιήθηκε η Lisa ως η νεκρή γυναίκα που είχε βρεθεί μέσα στη βαλίτσα, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Και ο άνδρας μου, όταν του το είπα, έδειχνε σοκαρισμένος.

Δεν σας κρύβω ότι φοβάμαι πολύ μήπως συμβεί κάτι σε εμένα ή στην οικογένειά μου. Μάλιστα, επειδή δεν νιώθω άνετα να διανυκτερεύω στο σπίτι μας, τόσο εγώ όσο και ο άνδρας μου, από τις 29 Ιουλίου και μετά, περνάμε τα βράδια μας σε άλλα σημεία.

Εκείνος διαμένει συνήθως στο σπίτι του προπονητή του, καθώς ο (φερόμενος ως δράστης) είναι επαγγελματίας αθλητής πυγμαχίας. Εγώ διαμένω σε σπίτια φίλων και σε ξενοδοχείο. Αυτή τη στιγμή έχω τα πράγματά μου στο ξενοδοχείο Άθως, κοντά στην οδό Ερμού.

Το αυτοκίνητό μου το έχω σταθμεύσει σε ένα 24ωρο γκαράζ στην ίδια περιοχή. Το αυτοκίνητο το οδηγώ μόνο εγώ, αλλά δεν μπορώ να γνωρίζω αν το παίρνει και ο (φερόμενος ως δράστης). Πάντως, δεν τον έχω δει να το οδηγεί και σχεδόν ποτέ δεν έχω διαπιστώσει ότι βρίσκεται σε διαφορετικό σημείο από εκείνο στο οποίο το είχα σταθμεύσει.

Τώρα που το θυμάμαι, κάποια Πέμπτη, πριν από λίγο καιρό, χωρίς να θυμάμαι την ακριβή ημερομηνία, μου είπε ότι είχε πάρει το αυτοκίνητό μου από το σημείο στο οποίο το είχα σταθμεύσει και το είχε μετακινήσει αλλού, επειδή ενοχλούσε.

Σήμερα το απόγευμα, περίπου στις 18.15, έλαβα απειλητικά μηνύματα, τα οποία με έχουν τρομάξει ακόμη περισσότερο. Εστάλησαν από τον αριθμό 697…… και περιείχαν emoji με μαχαίρια και γουρούνια.

Στα μηνύματα έστελναν την οικογένειά μου στον διάβολο, ενώ περιλαμβανόταν και μία φωτογραφία μου με το μωρό μου, την οποία είχα αναρτήσει στο διαδίκτυο, πάνω στην οποία είχαν προστεθεί σπαθιά.

Υπήρχαν επίσης ανορθόγραφα μηνύματα στα αγγλικά, τα οποία ανέφεραν ότι ο σύζυγός μου θα πεθάνει σύντομα και ότι οι λευκοί άνθρωποι θα πάνε στην κόλαση. Επιπλέον, υπήρχε μία φωτογραφία από το προφίλ του άνδρα μου στο Instagram.

Φοβήθηκα πάρα πολύ. Το μήνυμα αυτό μου προκάλεσε μεγάλη ανησυχία και φοβάμαι για την οικογένειά μου. Σε περίπτωση που εντοπίσετε το άτομο που το έστειλε, επιθυμώ να τιμωρηθεί και να διωχθεί ποινικά».

Η 2η κατάθεση

Λίγες ημέρες αργότερα, η σύζυγος του 26χρονου προσήλθε εκ νέου στην Αστυνομία και έδωσε δεύτερη κατάθεση, η οποία θεωρείται κομβική για την εξιχνίαση της υπόθεσης.

«Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι, πριν από τρεις ημέρες, την Τετάρτη 29-07-2026, ο (φερόμενος ως δράστης) μού είπε ότι πήγε στο σπίτι στην οδό Ρεθύμνου, προκειμένου να κάνει μπάνιο ένας άνδρας που διέμενε σε κάποια δομή. Αφού παρέμεινε στο σπίτι της οδού Ρεθύμνου περίπου μία ώρα, επέστρεψε στο σπίτι μας στην Κυψέλη.

Αυτό σας το λέω με βεβαιότητα, επειδή μου έκανε εντύπωση, καθώς είχα ήδη πληροφορηθεί ότι η Lisa είχε βρεθεί νεκρή. Δεν μπορώ να θυμηθώ την ακριβή ώρα κατά την οποία είχε μεταβεί ο (φερόμενος ως δράστης) στο σπίτι, αλλά νομίζω ότι ήταν μεταξύ 10 και 11 το πρωί.

Ερώτηση: Τι βλέπετε στις φωτογραφίες που σας επιδεικνύουμε;

Γίνεται μνεία ότι στη μάρτυρα επιδείχθηκαν 31 στιγμιότυπα, τα οποία επισυνάπτονται στην από 01-08-2026 έκθεση παρατήρησης οπτικού υλικού και εξαγωγής στιγμιοτύπων.

Απόκριση: Στις δύο πρώτες φωτογραφίες που μου δείξατε βλέπω ένα αυτοκίνητο που μοιάζει πολύ με το δικό μου. Από τη φωτογραφία μπορώ να καταλάβω ότι είναι σταθμευμένο μπροστά από το σπίτι στην οδό Ρεθύμνου. Το αυτοκίνητο που μου δείχνετε είναι ίδιας μάρκας και ίδιου χρώματος με το δικό μου, ενώ τα χαρακτηριστικά τους μοιάζουν πάρα πολύ.

Στη φωτογραφία υπ’ αριθ. 3 βλέπω το ίδιο σημείο και, ακριβώς δίπλα από το αυτοκίνητο που μοιάζει πολύ με το δικό μου, διακρίνω ένα άτομο. Δεν μπορώ να καταλάβω με βεβαιότητα ποιος είναι, αλλά μου φαίνεται ότι είναι ο (φερόμενος ως δράστης). Αυτό το λέω επειδή μοιάζουν τόσο ο σωματότυπός του όσο και τα ρούχα που φοράει.

Επειδή το αυτοκίνητο μοιάζει πολύ με το δικό μου και το σημείο που μου δείχνετε βρίσκεται στην οδό Ρεθύμνου, πιστεύω ότι το άτομο είναι ο (φερόμενος ως δράστης).

Στη φωτογραφία υπ’ αριθ. 4 βλέπω αυτόν τον άνδρα, ο οποίος μοιάζει με τον (φερόμενος ως δράστης), να κρατάει μία βαλίτσα, ενώ το πορτμπαγκάζ του κόκκινου αυτοκινήτου είναι ανοιχτό.

Στη φωτογραφία υπ’ αριθ. 5 βλέπω και πάλι ένα κόκκινο αυτοκίνητο, το οποίο έχει τα ίδια χαρακτηριστικά και μοιάζει πολύ με το δικό μου, να ξεκινάει για να απομακρυνθεί από το σημείο όπου ήταν σταθμευμένο στην οδό Ρεθύμνου. Στην επόμενη φωτογραφία βλέπω ένα αυτοκίνητο που είναι ίδιο με το δικό μου.

Στις φωτογραφίες υπ’ αριθ. 7 έως 12 βλέπω ένα κόκκινο αυτοκίνητο που μοιάζει πολύ με το δικό μας. Επίσης, στις συγκεκριμένες φωτογραφίες μπορώ να αναγνωρίσω ορισμένους από τους δρόμους, επειδή βρίσκονται κοντά στη γειτονιά όπου είναι το σπίτι μας.

Στη φωτογραφία υπ’ αριθ. 12 καταλαβαίνω ότι το σημείο βρίσκεται κοντά στη γειτονιά μου και, συγκεκριμένα, διακρίνω μία καφετέρια από την οποία αγοράζω καφέ.

Ακόμη, βλέπω τα πίσω φώτα ενός αυτοκινήτου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς στο σημείο όπου μου είχε πει ο (φερόμενος ως δράστης) ότι είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητο, όταν χρειάστηκε να το μετακινήσει, όπως σας ανέφερα και στην προηγούμενη κατάθεσή μου.

Στις φωτογραφίες υπ’ αριθ. 13 και 14 βλέπω έναν άνδρα να περπατάει στο πεζοδρόμιο και μπορώ να καταλάβω ότι είναι ο (φερόμενος ως δράστης) . Τον αναγνωρίζω τόσο από τα χαρακτηριστικά του όσο και από τα ρούχα που φοράει: μία μαύρη μπλούζα, ένα μαύρο σορτσάκι με λευκές γραμμές και λευκά παπούτσια.

Στη φωτογραφία υπ’ αριθ. 15 βλέπω κάποιον να επιβιβάζεται σε ένα ηλεκτρικό πατίνι, ενώ στη φωτογραφία υπ’ αριθ. 16 βλέπω τον (φερόμενος ως δράστης) πάνω σε ένα ηλεκτρικό πατίνι. Είμαι βέβαιη ότι στη συγκεκριμένη φωτογραφία είναι ο (φερόμενος ως δράστης).

Στις επόμενες δύο φωτογραφίες βλέπω έναν άνδρα πάνω σε ένα πράσινο ηλεκτρικό πατίνι και μπορώ να καταλάβω ότι είναι ο (φερόμενος ως δράστης). Όπως σας είπα και προηγουμένως, μπορώ να αναγνωρίσω τα χαρακτηριστικά του, ενώ βλέπω ότι φοράει ακριβώς τα ίδια ρούχα που φοράει συνήθως ο (φερόμενος ως δράστης).

Στη φωτογραφία υπ’ αριθ. 19 βλέπω και πάλι τα πίσω φώτα ενός αυτοκινήτου, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο σημείο όπου, όπως σας είπα, είχε σταθμεύσει το αυτοκίνητό μου ο (φερόμενος ως δράστης).

Στη φωτογραφία υπ’ αριθ. 20 βλέπω τον (φερόμενος ως δράστης) να περπατάει και να σέρνει με το δεξί του χέρι μία βαλίτσα, ενώ στο αριστερό του χέρι κρατάει μία μπλε τσάντα.

Ο (φερόμενος ως δράστης) φοράει τα ίδια ρούχα με τον άνδρα που μου δείξατε στις προηγούμενες φωτογραφίες, δηλαδή μία μαύρη μπλούζα, ένα μαύρο σορτσάκι με λευκές γραμμές και λευκά παπούτσια. Είμαι απολύτως βέβαιη ότι είναι εκείνος.

Στις επόμενες δύο φωτογραφίες βλέπω και πάλι τον (φερόμενος ως δράστης) να περπατάει, κρατώντας τη βαλίτσα και την μπλε τσάντα.

Στις φωτογραφίες υπ’ αριθ. 23, 24, 25 και 27 βλέπω τον (φερόμενος ως δράστης) να περπατάει, αλλά αυτή τη φορά δεν έχει μαζί του τη βαλίτσα και την μπλε τσάντα. Αντιθέτως, μεταφέρει μία άλλη τσάντα, ανοιχτού χρώματος, με πράσινες χειρολαβές, και βρίσκεται σε έναν δρόμο κοντά στο σπίτι μας.

Στη φωτογραφία υπ’ αριθ. 26 φαίνεται ένας άνδρας να πετάει κάτι στα σκουπίδια. Τα χαρακτηριστικά του δεν διακρίνονται καθαρά, αλλά πιστεύω ότι είναι ο (φερόμενος ως δράστης).

Το λέω αυτό επειδή η συγκεκριμένη φωτογραφία έχει ληφθεί πολύ κοντά στο σημείο όπου, στην προηγούμενη φωτογραφία, είδα τον (φερόμενος ως δράστης). Επιπλέον, ο χρόνος λήψης των δύο φωτογραφιών είναι πολύ κοντινός και, για τον λόγο αυτόν, θεωρώ ότι πρόκειται για εκείνον.

Στις φωτογραφίες υπ’ αριθ. 28 έως 30 βλέπω ένα αυτοκίνητο που είναι ίδιο με το δικό μου, ενώ στη φωτογραφία υπ’ αριθ. 31 βλέπω το αυτοκίνητό μου. Στη συγκεκριμένη φωτογραφία το αναγνωρίζω με απόλυτη βεβαιότητα, καθώς διακρίνω και τις πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες είναι ίδιες με εκείνες του αυτοκινήτου μου.

Κάτι ακόμη που θυμήθηκα και θα ήθελα να σας αναφέρω είναι ότι, πριν από λίγες ημέρες, ο (φερόμενος ως δράστης) μού έδωσε ένα πακέτο με χρήματα για να το κρατήσω. Δεν μέτρησα τα χρήματα και δεν μπορώ να σας πω πόσα ήταν.

Επίσης, στις 16-07-2026, ο (φερόμενος ως δράστης) μού αγόρασε ένα καινούργιο iPhone 17 Pro. Δεν γνωρίζω πού βρήκε όλα αυτά τα χρήματα. Όταν τον ρώτησα, μου είπε ότι του τα είχε στείλει ένας θείος του.

Αυτό δεν μου προκάλεσε εντύπωση, επειδή και άλλες φορές είχε επιστρέψει με χρήματα και μου είχε πει ότι του τα είχε στείλει κάποιος θείος του.

Θυμάμαι, μάλιστα, ότι το 2024 ο (φερόμενος ως δράστης) είχε φέρει στο σπίτι πολλές χιλιάδες ευρώ και μου είχε πει ότι του τα είχε στείλει κάποιος θείος του. Εγώ, βέβαια, δεν έχω γνωρίσει τον συγκεκριμένο θείο, αλλά σας μεταφέρω όσα μου είπε.

Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι ο (φερόμενος ως δράστης) είναι πολύ επίμονος και ξεροκέφαλος. Εννοώ ότι, ακόμη και όταν κάνει κάποιο λάθος και του παρουσιάσεις όλες τις αποδείξεις, δεν το παραδέχεται ποτέ.

Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω».