Κυψέλη: Προφυλακίστηκε ο 26χρονος Αφγανός για τον θάνατο της Βρετανίδας – Τήρησε το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας

Στη φυλακή οδηγείται ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την 38χρονη Βρετανίδα Λίζα Ρος και έβαλε τη σορό της σε βαλίτσα, κρύβοντάς την σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της Κυψέλης.

Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων φέρεται απολογούμενος να τήρησε το δικαίωμα της σιωπής, καθώς σύμφωνα με το συνήγορο του ο φάκελος της δικογραφίας για τη σορό που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη είναι ελλιπής και θα περιμένει τη συμπλήρωσή του με επιπλέον στοιχεία.

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Παράλληλα, ο συνήγορος του 26χρονου υπέβαλε αίτημα προς την ανακρίτρια, προκειμένου να του προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος, ώστε να ελεγχθεί αν η άτυχη γυναίκα αντιμετώπιζε θέματα υγείας.

Προανακριτικά ο συλληφθείς φέρεται ωστόσο να υποστήριξε ότι βρήκε νεκρή την 38χρονη στο μπάνιο του διαμερίσματος που διέμενε στα Εξάρχεια, στο οποίο και ο ίδιος είχε πρόσβαση και αποφάσισε να τη βάλει σε βαλίτσα και να ξεφορτωθεί τη σορό για να «μην μπλέξει».

Η εξιχνίαση της δολοφονίας της Λιζα Ρος συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον για τα ξένα μέσα ενημέρωσης, κυρίως τα βρετανικά, με τα κορυφαία ειδησεογραφικά δίκτυα να έχουν στείλει αποστολές στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων για τη δημοσιογραφική κάλυψη της απολογίας του φερόμενου ως δράστη.