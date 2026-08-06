Ελλάδα

Κυψέλη: Προφυλακίστηκε ο 26χρονος Αφγανός για τον θάνατο της Βρετανίδας – Τήρησε το δικαίωμα της σιωπής ενώπιον της ανακρίτριας

Προανακριτικά ο συλληφθείς φέρεται ωστόσο να υποστήριξε ότι βρήκε νεκρή την 38χρονη στο μπάνιο του διαμερίσματος που διέμενε στα Εξάρχεια
O 26χρονος Αφγανός
O 26χρονος Αφγανός (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στη φυλακή οδηγείται ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται ότι δολοφόνησε την 38χρονη Βρετανίδα Λίζα Ρος και έβαλε τη σορό της σε βαλίτσα, κρύβοντάς την σε εγκαταλελειμμένο κτίριο της Κυψέλης.

Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παράβαση του νόμου περί όπλων φέρεται απολογούμενος να τήρησε το δικαίωμα της σιωπής, καθώς σύμφωνα με το συνήγορο του ο φάκελος της δικογραφίας για τη σορό που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη είναι ελλιπής και θα περιμένει τη συμπλήρωσή του με επιπλέον στοιχεία.

Παράλληλα, ο συνήγορος του 26χρονου υπέβαλε αίτημα προς την ανακρίτρια, προκειμένου να του προσκομιστεί ο ιατρικός φάκελος του θύματος, ώστε να ελεγχθεί αν η άτυχη γυναίκα αντιμετώπιζε θέματα υγείας.

Προανακριτικά ο συλληφθείς φέρεται ωστόσο να υποστήριξε ότι βρήκε νεκρή την 38χρονη στο μπάνιο του διαμερίσματος που διέμενε στα Εξάρχεια, στο οποίο και ο ίδιος είχε πρόσβαση και αποφάσισε να τη βάλει σε βαλίτσα και να ξεφορτωθεί τη σορό για να «μην μπλέξει».

Η εξιχνίαση της δολοφονίας της Λιζα Ρος συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον για τα ξένα μέσα ενημέρωσης, κυρίως τα βρετανικά, με τα κορυφαία ειδησεογραφικά δίκτυα να έχουν στείλει αποστολές στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων για τη δημοσιογραφική κάλυψη της απολογίας του φερόμενου ως δράστη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
184
129
87
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Τροχαίο στις Σέρρες: «Ξαφνικά μου ήρθε το αυτοκίνητο, προσπάθησα να φύγω αριστερά» λέει ο οδηγός του φορτηγού
Βίντεο-ντοκουμέντο κατέγραψε τη μοιραία μετωπική σύγκρουση στην Παλαιοκώμη - Νεκροί μητέρα και γιος - «Είχε χάσει τον έλεγχο και είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα», περιγράφει ο οδηγός
Τροχαίο Σέρρες
11
Αναστολή λειτουργίας του αιολικού πάρκου που προκάλεσε τη φωτιά στη Βοιωτία
Το αιολικό πάρκο είχε πάρει άδεια λειτουργίας του Δεκέμβριο του 2025, πήρε ρεύμα για να λειτουργήσει το Μάιο του 2026 και άρχισε να δίνει αντίστροφα ρεύμα στον υποσταθμό του ΔΕΔΔΗΕ τον Ιούνιο
Για 3η ημέρα συνεχίζεται η μάχη με την μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βοιωτία και επεκτάθηκε και στον Νομό Αττικής, αφήνοντας πίσω της μεγάλες καταστροφές σε οικισμούς και δασική έκταση, Κυριακή 2 Αυγούστου 2026
8
Newsit logo
Newsit logo