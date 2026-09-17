Ελλάδα

ΟΑΣΑ: Νέες λεωφορειακές γραμμές σε Ανατολική και Δυτική Αττική – Απευθείας συνδέσεις με μετρό και προαστιακό

Η εφαρμογή των νέων συγκοινωνιακών ρυθμίσεων του ΟΑΣΑ αλλά και η επέκταση υφιστάμενων δρομολογίων θα τεθούν σε λειτουργία από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2026
λεωφορειο
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΗΣ / EUROKINISSI
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Σε λειτουργία τίθενται δύο νέες λεωφορειακές γραμμές από αύριο, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, με τον ΟΑΣΑ να επεκτείνεται ακόμα περισσότερο σε Ανατολική και Δυτική Αττική, με περισσότερα δρομολόγια και απευθείας συνδέσεις με μετρό και προαστιακό.

Εκτός από την εφαρμογή των νέων συγκοινωνιακών ρυθμίσεων του ΟΑΣΑ θα υπάρξει και επέκταση των υφιστάμενων δρομολογίων, με αποτέλεσμα να διευρύνεται η συγκοινωνιακή κάλυψη στις περιοχές της Ανατολικής και της Δυτικής Αττικής και να ενισχύονται οι απευθείας συνδέσεις με σταθμούς Μετρό και Προαστιακού.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής συνδέεται με τον Σταθμό Κορωπί, ο Δήμος Μεγαρέων και η Ελευσίνα με τον Σταθμό Αγία Μαρίνα και η Ραφήνα συνδέεται με τον Σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας.

Με τον τρόπο αυτό, αναβαθμίζεται ουσιωδώς η διασύνδεση δύο σημαντικών λιμανιών της Αττικής, της Ραφήνας και του Λαυρίου, με το κέντρο της πόλης. Παράλληλα, βελτιώνεται η πρόσβαση προς το Θριάσιο Νοσοκομείο.

«Δίνουμε τη δυνατότητα σε χιλιάδες πολίτες που ζουν, εργάζονται και δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές να μετακινούνται καθημερινά πιο εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα», ανέφερε την ανακοίνωση του ο Παύλος Μαρινάκης.

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