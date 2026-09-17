Γιώργος Μαζωνάκης: Μαζεύτηκαν 11.130 ευρώ στην κηδεία του – Δημιουργείται στη μνήμη του κινητή κοινωνική κουζίνα

Για κοινωνικούς σκοπούς θα διατεθεί το ποσό που συγκεντρώθηκε στην μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη από δωρεές, τόσο από την κηδεία του όσο και από την λαϊκή αγρυπνία.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Humanity Greece στη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη συγκεντρώθηκαν 11.130,26 ευρώ τα οποία και θα διατεθούν για τη δημιουργία μιας κινητής κοινωνικής κουζίνας.

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Ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε επιδείξει ουσιαστικό κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο μέσω της Humanity Greece, προσφέροντας στήριξη σε ανθρώπους και οικογένειες που βρίσκονταν αντιμέτωποι με δύσκολες συνθήκες. Η προσφορά του πραγματοποιούνταν διακριτικά, χωρίς πρόθεση να προβληθεί ή να αποσπάσει δημοσιότητα.

Με αυτό το σκεπτικό, η οικογένειά του είχε απευθύνει έκκληση σε όσους θα ήθελαν να τιμήσουν τη μνήμη του κατά την κηδεία, να μην επιλέξουν την αποστολή στεφάνων, αλλά να προχωρήσουν, αντί αυτών, σε οικονομική ενίσχυση της Humanity Greece.

Η ανακοίνωση της Humanity Greece

«Όταν ένας άνθρωπος «φεύγει», αυτό που μένει πίσω του δεν είναι μόνο η μνήμη του αλλά και όλα όσα μπορεί να συνεχίσει να προσφέρει.

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Από τις δωρεές στη μνήμη του σπουδαίου Γιώργου Μαζωνάκη, συγκεντρώθηκε το ποσό των 11.130,26€. Με το ποσό αυτό, θα δημιουργηθεί κινητή κοινωνική κουζίνα, που θα βρίσκεται, όπου υπάρχει ανάγκη, προσφέροντας φαγητό και φροντίδα σε ανθρώπους που το χρειάζονται.

Δεν μπορούμε παρά να σκεφτούμε, πως ο Γιώργος θα χαμογελούσε με αυτή την εξέλιξη. Γιατί η αγάπη, όταν είναι αληθινή, δεν τελειώνει ποτέ.