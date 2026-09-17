Ρόδος: Έκλεψαν 36 ζευγάρια σκουλαρίκια από κοσμηματοπωλείο και μετά «χτύπησαν» μαγαζί με ρούχα – Βίντεο ντοκουμέντο

Ούτε ένα ούτε δύο αλλά 36 ζευγάρια σκουλαρίκια, κατάφεραν να βουτήξουν δύο γυναίκες από κοσμηματοπωλείο στη Ρόδο.

Η αδιανόητη κλοπή έγινε μπροστά στα μάτια των εργαζομένων του κοσμηματοπωλείου, χωρίς εκείνοι να αντιληφθούν το παραμικρό. Η δράση τους μάλιστα καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης της Ρόδου, ενώ η ιδιοκτήτριά του κατήγγειλε πως λίγα λεπτά μετά, οι γυναίκες έκλεψαν και ρούχα από άλλο κατάστημα.

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Στο βίντεο φαίνονται οι δύο γυναίκες που φορούν μαντίλι στα κεφάλια τους, να πλησιάζουν τα σταντ με τα σκουλαρίκια και να συνομιλούν. Με χειρουργικές κινήσεις έκλεψαν 36 ζευγάρια ασημένια σκουλαρίκια (αξίας πάνω από 1.000 ευρώ) και σε δευτερόλεπτα τα έκρυψαν στην τσάντα τους χωρίς κανένας να καταλάβει τις κινήσεις τους.

Το χτύπημα ήταν «επαγγελματικό».

Όταν η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης επέστρεψε στο κατάστημα, είδε πως έλειπε ολόκληρο το σταντ των κοσμημάτων με αποτέλεσμα να ειδοποιήσει την αστυνομία για την κλοπή.

«Εκείνη τη ημέρα είχαν φτάσει 4 κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι και η παλιά πόλη είχε γεμίσει τουρίστες. Όταν πήγα στο μαγαζί, στο οποίο βρισκόταν ο γιος μου, είδα ότι έλειπε ένα ολόκληρο σταντ», ανέφερε αρχικά στο Ertnews.



«Μου μαγάρισαν το μαγαζί μου, με πείραξε αυτό που έγινε, δεν πιστεύω ότι ήταν τουρίστριες, απλά ήρθαν για να κλέψουν» συνέχισε προσθέτοντας πως μέσα σε 10 λεπτά έκλεψαν το μαγαζί της και άλλη επιχείρηση ακριβά αθλητικά ρούχα.