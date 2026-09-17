Ελλάδα

Ρόδος: Έκλεψαν 36 ζευγάρια σκουλαρίκια από κοσμηματοπωλείο και μετά «χτύπησαν» μαγαζί με ρούχα – Βίντεο ντοκουμέντο

«Μου μαγάρισαν το μαγαζί μου», λέει συγκλονισμένη η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης
Ρόδος: Έκλεψαν 36 ζευγάρια σκουλαρίκια από κοσμηματοπωλείο και μετά «χτύπησαν» μαγαζί με ρούχα – Βίντεο ντοκουμέντο
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ούτε ένα ούτε δύο αλλά 36 ζευγάρια σκουλαρίκια, κατάφεραν να βουτήξουν δύο γυναίκες από κοσμηματοπωλείο στη Ρόδο.

Η αδιανόητη κλοπή έγινε μπροστά στα μάτια των εργαζομένων του κοσμηματοπωλείου, χωρίς εκείνοι να αντιληφθούν το παραμικρό. Η δράση τους μάλιστα καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας της επιχείρησης της Ρόδου, ενώ η ιδιοκτήτριά του κατήγγειλε πως λίγα λεπτά μετά, οι γυναίκες έκλεψαν και ρούχα από άλλο κατάστημα.

Στο βίντεο φαίνονται οι δύο γυναίκες που φορούν μαντίλι στα κεφάλια τους, να πλησιάζουν τα σταντ με τα σκουλαρίκια και να συνομιλούν. Με χειρουργικές κινήσεις έκλεψαν 36 ζευγάρια ασημένια σκουλαρίκια (αξίας πάνω από 1.000 ευρώ) και σε δευτερόλεπτα τα έκρυψαν στην τσάντα τους χωρίς κανένας να καταλάβει τις κινήσεις τους.

Το χτύπημα ήταν «επαγγελματικό».

Όταν η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης επέστρεψε στο κατάστημα, είδε πως έλειπε ολόκληρο το σταντ των κοσμημάτων με αποτέλεσμα να ειδοποιήσει την αστυνομία για την κλοπή.

«Εκείνη τη ημέρα είχαν φτάσει 4 κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι και η παλιά πόλη είχε γεμίσει τουρίστες. Όταν πήγα στο μαγαζί, στο οποίο βρισκόταν ο γιος μου, είδα ότι έλειπε ένα ολόκληρο σταντ», ανέφερε αρχικά στο Ertnews.

«Μου μαγάρισαν το μαγαζί μου, με πείραξε αυτό που έγινε, δεν πιστεύω ότι ήταν τουρίστριες, απλά ήρθαν για να κλέψουν» συνέχισε προσθέτοντας πως μέσα σε 10 λεπτά έκλεψαν το μαγαζί της και άλλη επιχείρηση ακριβά αθλητικά ρούχα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
191
117
114
111
105
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
«Ζήτημα χρόνου να "φύγει" ο Μαζωνάκης, το θέμα είναι που θα "έσκαγε" η βόμβα» - Σοκάρουν τα πρώτα λόγια του γιατρού μέσα από τη φυλακή
Το έγγραφο στον ΙΣΑ για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης με αναφορά σε «προσάρτημα οζονοθεραπείας περί αφαίρεσης» - Εντοπίστηκε παράνομη σάουνα σε άλλο ιατρείο των γιατρών
Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο 58χρονος γιατρός
5
Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Νέες καταγγελίες για το ιατρείο στο Κολωνάκι – «Οι επισκέψεις και τα σκευάσματα ήταν 5.500 την κάθε φορά»
Νέες καταγγελίες ασθενών βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το ιατρείο του Κολωνακίου στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης
Στιγμιότυπο από την είσοδο της κλινικής όπου έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης 6
Newsit logo
Newsit logo