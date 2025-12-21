Δούκας για το πάρτι μπροστά στην εκκλησία στο Γαλάτσι: Γίνεται για 4η χρονιά, παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης

Οι εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας από το πάρτι που στήθηκε έξω από την εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στο Γαλάτσι το βράδυ του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου έχουν προκαλέσει ανάμεικτα συναισθήματα στους πολίτες.

Δεκάδες stories πλημμύρισαν το Instagram δείχνοντας τον DJ να μιξάρει μουσική με φόντο την εκκλησία στο Γαλάτσι στο rave παρτι που στήθηκε έξω από τον Ιερό Ναό.

Τα φώτα είχαν στηθεί στο προαύλιο της εκκλησίας και από γύρω δεκάδες νεαροί χόρευαν στους ρυθμούς της ηλεκτρονικής μουσικής.

Οι εικόνες όμως προκάλεσαν τόσο θετικά όσο και αρνητικά σχόλια. Οι μεν υποστηρίζουν την διεξαγωγή του πάρτι θυμίζοντας πως αντίστοιχα event έχουν γίνει μπροστά από ναούς σε όλες τις χώρες της Ευρώπης με μήνυμα μάλιστα υπέρ του Πάπα.

Οι εικόνες όμως προκάλεσαν και αρκετά αρνητικά σχόλια. Πολλοί αναρωτήθηκαν για το ποιος έδωσε την άδεια να στηθεί το πάρτι σχεδόν πάνω στην εκκλησία ενώ άλλοι έκαναν λόγο για βεβήλωση του ιερού χώρου παρά το γεγονός ότι υπήρχαν κάγκελα στην είσοδο του ναού.

Ο Χάρης Δούκας απαντά για τις αντιδράσεις που προκάλεσε το street party στην εκκλησία.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας μίλησε στις «Εξελίξεις Τώρα» και έδωσε τη δική του απάντηση στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν. Όπως είπε, το συγκεκριμένο street party γίνεται για 4η χρονιά.

«Έγινε στο προαύλιο, στα σκαλιά. Καθάρισαν στη συνέχεια την περιοχή, αυτό μπορούν να το πουν και οι κάτοικοι.

Έγινε η λειτουργία κανονικά το πρωί. Προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα εκεί που δεν υπάρχει».

ο Χάρης Δούκας έκανε λόγο για «στοχευμένη επίθεση» στο πρόσωπό του.

Παράλληλα με ανάρτησή του στο Χ έγραψε πως «παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης για το συγκεκριμένο event.

«Παρεξηγήθηκε ο ακροδεξιός Πλεύρης, γιατί χιλιάδες νέοι τραγούδησαν και διασκέδασαν μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στη Λαμπρινή. Εκδήλωση που έγινε για τέταρτη φορά, με διοργανωτές νέους της περιοχής και συμμετοχή όλης της τοπικής αγοράς.

Νέους που καθάρισαν οι ίδιοι όλη την πλατεία αμέσως μετά τη λήξη της εκδήλωσης στις 11 το βράδυ. Υποκρισία και σκοταδισμός.

Το προαύλιο της εκκλησίας είναι ένας χώρος ανοιχτός για όλους και κυρίως για τους νέους», έγραψε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης με ανάρτηση του στο «X» καταδίκασε το event: «Εν μέσω των Λειτουργιών στις Εκκλησίες μας τις Άγιες αυτές κατανυκτικές μέρες της Γέννησης του Χριστού μας, ο δήμος Αθηναίων επιλέγει να χρησιμοποιήσει την είσοδο και τα σκαλιά Εκκλησίας για να στήσει rave party.

Απλά ντροπή κ. Δούκα».