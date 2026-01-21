Ελλάδα

Δύο ελληνικές παρουσίες στην ομιλία Τραμπ στο Νταβός

Σε μία περίοδο αναδιαμόρφωσης των διεθνών ισορροπιών και των επενδυτικών συμμαχιών, η συγκεκριμένη ελληνική παρουσία αποκτά, σύμφωνα με γνώστες των εξελίξεων, ιδιαίτερη σημασία
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump σε στιγμιότυπο της ομιλίας του στο 56ο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός
Ο Αμερικανός Πρόεδρος, Donald Trump σε στιγμιότυπο της ομιλίας του στο 56ο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός / Φωτογραφία Laurent Gillieron / Pool via REUTERS

Στο περιβάλλον του Νταβός, όπου οι δημόσιες ομιλίες συχνά δεν αποκαλύπτουν όλη την εικόνα και οι διαβουλεύσεις μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας καθορίζουν τελικά τις διεθνείς αποφάσεις, η ελληνική παρουσία στην ομιλία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ μόνο τυχαία δεν ήταν!

Σύμφωνα με πληροφορίες, μοναδικοί εκπρόσωποι από τη χώρα μας στην ομιλία του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ στο Νταβός ήταν ο Θοδωρής Κυριακού, πρόεδρος του Ομίλου Antenna, και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, γεγονός που δεν περνάει απαρατήρητο.

Σε μία περίοδο αναδιαμόρφωσης των διεθνών ισορροπιών και των επενδυτικών συμμαχιών, η συγκεκριμένη ελληνική παρουσία αποκτά, σύμφωνα με γνώστες των εξελίξεων, ιδιαίτερη σημασία.

