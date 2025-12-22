Ελλάδα

ΕΦΕΤ: Ανακαλούνται καραμέλες γιατί δεν αναγραφόταν στη συσκευασία μια συγκεκριμένη πληροφορία

Δύο είδη από καραμέλες ανακαλεί ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων καθώς δεν έγραφαν στη συσκευασία μια συγκεκριμένη πληροφορία
Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση στις καραμέλες «της Αγάπης-Αρωματικές» με ημερομηνία ανάλωσης πριν από τις 30 Δεκεμβρίου 2026, συσκευασίας καθαρού βάρους περίπου 110g, της εταιρείας με διακριτικό τίτλο «Αρκαδιανή» που εδρεύει στο Ψάρι Αρκαδίας.

Επίσης, ο ΕΦΕΤ ανακαλεί τις καραμέλες «fruit mix» με ημερομηνία ανάλωσης ως 10/2026, συσκευασίας καθαρού βάρους περίπου 230g, το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την «Candy Lab» που εδρεύει στο Λουτράκι Κορινθίας.

Μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν, οι καραμέλες βρέθηκαν να περιέχουν επιτρεπόμενες χρωστικές αλλά δεν αναγράφονταν στην επισήμανση η υποχρεωτική επιπρόσθετη πληροφορία: «Μπορεί να έχει επιβλαβή συνέπεια στη δραστηριότητα και προσοχή στα παιδιά».

Τα προϊόντα εξετάστηκαν από το Α’ Τμήμα, της Α’ Χημικής Υπηρεσίας Αθηνών, του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε και ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου των συγκεκριμένων παρτίδων των εν λόγω προϊόντων και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα που απεικονίζονται στις φωτογραφίες, να λάβουν υπόψιν την ανωτέρω επιπρόσθετη πληροφορία.

