Ελλάδα

Εφιάλτης στην Εύβοια για 37χρονη δασκάλα: Την ξυλοκόπησε άγρια ο 22χρονος σύντροφός της – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Η γυναίκα έζησε έναν εφιάλτη στα χέρια του συντρόφου της που φέρεται να τη ζήλευε
Γυναίκα που κλαίει

Σοκαριστικές στιγμές έζησε μία γυναίκα στην Εύβοια, όταν δέχτηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της.

Ο 22χρονος άνδρας, επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του, δασκάλα στο επάγγελμα στο Μαρμάρι της Νότιας Εύβοιας, με αποτέλεσμα η 37χρονη να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με την οργή του 22χρονου συντρόφου της, σε ένα περιστατικό που, σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, φαίνεται να πυροδοτήθηκε από λόγους ζηλοτυπίας.

Η κατάληξη του επεισοδίου βρήκε την άτυχη γυναίκα στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, όπου και διακομίστηκε φέροντας πολλαπλές κακώσεις από τα χτυπήματα που δέχτηκε. Οι γιατροί της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, με την γυναίκα να κινείται άμεσα νομικά εναντίον του δράστη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
158
92
80
76
70
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo