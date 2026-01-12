Εφιάλτης στην Εύβοια για 37χρονη δασκάλα: Την ξυλοκόπησε άγρια ο 22χρονος σύντροφός της – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σοκαριστικές στιγμές έζησε μία γυναίκα στην Εύβοια, όταν δέχτηκε άγρια επίθεση από τον σύντροφό της.

Ο 22χρονος άνδρας, επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του, δασκάλα στο επάγγελμα στο Μαρμάρι της Νότιας Εύβοιας, με αποτέλεσμα η 37χρονη να χρειαστεί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με την οργή του 22χρονου συντρόφου της, σε ένα περιστατικό που, σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες του eviathema.gr, φαίνεται να πυροδοτήθηκε από λόγους ζηλοτυπίας.

Η κατάληξη του επεισοδίου βρήκε την άτυχη γυναίκα στο Γενικό Νοσοκομείο Καρύστου, όπου και διακομίστηκε φέροντας πολλαπλές κακώσεις από τα χτυπήματα που δέχτηκε. Οι γιατροί της έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, με την γυναίκα να κινείται άμεσα νομικά εναντίον του δράστη.