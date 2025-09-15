Έφοδος του ελληνικού FBI σε κελιά των φυλακών Κορυδαλλού – Βρέθηκαν κινητά και μαχαίρια

«Ντου» σε κελιά των φυλακών Κορυδαλλού πραγματοποίησαν ξημερώματα Δευτέρας (15.09.2025) στελέχη του ελληνικού FBI.

Στο πλαίσιο της έρευνας στις φυλακές Κορυδαλλού, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 2 έγκλειστων, για -κατά περίπτωση- παράβαση των μέτρων διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης, σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιο αναλυτικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα κελιά από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• αυτοσχέδιο μαχαίρι,

• 2 συσκευές κινητού τηλεφώνου,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

• 2 φορτιστές κινητού τηλεφώνου και

• 2 ζεύγη ακουστικά.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.