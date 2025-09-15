Ελλάδα

Έφοδος του ελληνικού FBI σε κελιά των φυλακών Κορυδαλλού – Βρέθηκαν κινητά και μαχαίρια

Σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 2 έγκλειστων
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI

«Ντου» σε κελιά των φυλακών Κορυδαλλού πραγματοποίησαν ξημερώματα Δευτέρας (15.09.2025) στελέχη του ελληνικού FBI. 

Στο πλαίσιο της έρευνας στις φυλακές Κορυδαλλού, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος 2 έγκλειστων, για -κατά περίπτωση- παράβαση των μέτρων διασφάλισης της κοινωνικής ειρήνης, σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία, καθώς και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Πιο αναλυτικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα κελιά από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• αυτοσχέδιο μαχαίρι,

• 2 συσκευές κινητού τηλεφώνου,

• 2 φορτιστές κινητού τηλεφώνου και

• 2 ζεύγη ακουστικά.

Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν θα υποβληθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Atlantic Council και Όμιλος Antenna συνεργάζονται για τη σύσφιξη των σχέσεων Ευρώπης και Μέσης Ανατολής
Το AEGGIS θα συμπληρώσει και θα ενισχύσει τη διαδικασία των υφιστάμενων Συνόδων της Ευρώπης και του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένης της προσεχούς Συνόδου του 2026 στο Ριάντ
Atlantic Council και Όμιλος Antenna
Ο ΟΠΑΠ γεμίζει τις σχολικές τσάντες με ελπίδα – Στηρίζει τα παιδιά πολύτεκνων οικογενειών του Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας ΜΚΟ «Θεόφιλος»
Ο Σεπτέμβριος σηματοδοτεί για κάθε παιδί μια νέα αρχή, γεμάτη όνειρα, χαρά και προσδοκίες. Η επιστροφή στα θρανία ήταν η αφορμή για να...
Οι εργαζόμενοι του ΟΠΑΠ στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας ΜΚΟ «Θεόφιλος»
Newsit logo
Newsit logo