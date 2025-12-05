Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Εγκρίθηκε η λειτουργία Νομικής Σχολής του πανεπιστημίου Λευκωσίας UNIC Athens – Αρνητική απάντηση σε δύο άλλα πανεπιστήμια

H αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ενέκρινε το πανεπιστήμιο Λευκωσίας το οποίο θα προσφέρει πτυχίο Νομικής (LLB), διάρκειας 4 ετών, στην ελληνική γλώσσα
Αίθουσα πανεπιστημίου / EUROKINISSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ

H διαδικασία αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), για να δοθεί ή όχι πιστοποίηση στις τρεις Νομικές Σχολές των νεοσύστατων Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ) ολοκληρώθηκε με θετικά αποτελέσματα για το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, αλλά αρνητικά για τα υπόλοιπα..

Συγκεκριμένα για την δημιουργία Νομικών Σχολών, αρνητική ήταν η απόφαση για το CITY College, University of York Europe Campus και για το Keele University Greece, ενώ θετική για το παράρτημα του πανεπιστημίου Λευκωσίας, UNIC Athens.

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου ολοκληρώθηκαν οι εγγραφές των φοιτητών και φοιτητριών στο πρόγραμμα Νομικής του μη κρατικού πανεπιστημίου UNIC Athens, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής έδρας του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Ελλάδα, το οποίο αφού έλαβε την πιστοποίηση για το πρόγραμμα σπουδών Νομικής (LLB) από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), θα υποδεχτεί πλέον φοιτητές. 

Στο UNIC Athens, η Νομική Σχολή προσφέρει πτυχίο Νομικής (LLB), διάρκειας 4 ετών, στην ελληνική γλώσσα.

Οι τρεις λόγοι που οδήγησαν στην αρνητική αξιολόγηση των άλλων δύο πανεπιστημίων

Η Νομική Σχολή του πανεπιστημίου York στην Ελλάδα, CITY College, University of York Europe Campus, δεν πήρε το «ναι» για να ξεκινήσει την λειτουργία του μετά από την αξιολόγηση της αρμόδιας επιτροπής της ΕΘΑΑΕ.

Αν και η Σχολή κρίθηκε θετικά στα 10 από τα 13 κριτήρια, τρεις επιφυλάξεις οδήγησαν στη συνολική αρνητική απόφαση.

Η επιτροπή θεώρησε ότι οι υποδομές, και ιδιαίτερα η βιβλιοθήκη, δεν ήταν επαρκώς εμπλουτισμένες, ότι ο αριθμός του ακαδημαϊκού προσωπικού ήταν μικρός και ότι το πρόγραμμα σπουδών δεν ταυτίζεται με εκείνο των ελληνικών δημόσιων νομικών σχολών

Η επανακατάθεση του φακέλου αναμένεται προς τα τέλη Ιανουαρίου ή Φεβρουαρίου, προκειμένου η σχολή να διεκδικήσει εκ νέου αξιολόγηση για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, 2026-27.

Ελλάδα
