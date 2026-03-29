Εγνατία Οδός: Το αυτοκίνητο του 78χρονου παρέσυρε τον 54χρονο και τον εκσφενδόνισε στο αντίθετο ρεύμα – Πώς συνέβη το διπλό τροχαίο με τους 2 νεκρούς

Στη σύλληψη των τριών οδηγών για το διπλό τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό στην περιοχή της Δωδώνης, το απόγευμα του Σαββάτου (28.3.26), όπου έχασαν τη ζωή τους μια 73χρονη συνοδηγός αυτοκινήτου και ένας 54χρονος υπάλληλος της Εγνατίας.

Οι τρεις οδηγοί που συνελήφθησαν για το τροχαίο στην Εγνατία, είναι ένας 46χρονος οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με τη νταλίκα, ένας 61χρονος Τούρκος οδηγός της νταλίκας και ο 78χρονος σύζυγος της 73χρονης που επέβαιναν στο αυτοκίνητο που παρέσυρε τον 54χρονο.

Το διπλό τροχαίο δυστύχημα έγινε στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά τη σήραγγα της Δωδώνης. Τότε ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να ακινητοποιηθούν.