Εγνατία Οδός: Το αυτοκίνητο του 78χρονου παρέσυρε τον 54χρονο και τον εκσφενδόνισε στο αντίθετο ρεύμα – Πώς συνέβη το διπλό τροχαίο με τους 2 νεκρούς

Στη σύλληψη των τριών οδηγών για το διπλό τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία Οδό στην περιοχή της Δωδώνης, το απόγευμα του Σαββάτου (28.3.26), όπου έχασαν τη ζωή τους μια 73χρονη συνοδηγός αυτοκινήτου και ένας 54χρονος υπάλληλος της Εγνατίας.
Οι τρεις οδηγοί που συνελήφθησαν για το τροχαίο στην Εγνατία, είναι ένας 46χρονος οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με τη νταλίκα, ένας 61χρονος Τούρκος οδηγός της νταλίκας και ο 78χρονος σύζυγος της 73χρονης που επέβαιναν στο αυτοκίνητο που παρέσυρε τον 54χρονο.
Το διπλό τροχαίο δυστύχημα έγινε στην Εγνατία Οδό, λίγο μετά τη σήραγγα της Δωδώνης. Τότε ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με νταλίκα με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να ακινητοποιηθούν.
Στο σημείο έσπευσε όχημα της Εγνατίας Οδού για την ρύθμιση της κυκλοφορίας. Τότε ο 54χρονος υπάλληλος κατέβηκε για να βοηθήσει αλλά αυτές οι στιγμές έμελλε να είναι οι τελευταίες του.
Στους εμπλεκόμενους οδηγούς πραγματοποιήθηκε αλκοτέστ με αρνητικό αποτέλεσμα, καθώς και αιμοληψία.
Παραγγέλθηκε τεχνική πραγματογνωμοσύνη των οχημάτων. Οδήγηση και κυκλοφορία οχημάτων νόμιμη και οδηγοί κάτοχοι άδειας ικανότητας οδήγησης ενώ ενεργείται προανάκριση.
Πώς έγινε το τροχαίο
Σύμφωνα με την Αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 46χρονος με κατεύθυνση προς την Ηγουμενίτσα, ενώ είχε προσπεράσει την νταλίκα που οδηγούσε ο 61χρονος Τούρκος, εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα να συγκρουσθεί με το φορτηγό.
Το συμβάν έγινε αντιληπτό από διερχόμενο όχημα της Εγνατίας, που στάθμευσε στη ΛΕΑ, προκειμένου να προειδοποιήσει τα οχήματα, τα οποία κινούνταν στο συγκεκριμένο σημείο.
Ο 54χρονος υπάλληλος της Εγνατίας Οδού βγήκε από το όχημα και ενώ έκανε χρηση της ειδικής σημαίας, προειδοποιώντας τα διερχόμενα οχήματα, αυτοκίνητο με τον οδηγό τον 78χρονο, τον παρέσυρε, τον εκσφενδόνισε στο αντίθετο ρεύμα. Το ΙΧ κατέληξε πάνω στο όχημα της Εγνατίας με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 54χρονου, της 73χρονης συνοδηγού του ΙΧ και τον τραυματισμό του 46χρονου και του 78χρονου, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα όπου και νοσηλεύονται.